https://sputnik-georgia.ru/20240909/eto-podkup---oppozitsiya-protiv-sozdaniya-pravitelstvom-gruzii-grantovogo-fonda-dlya-npo-289822847.html

Это подкуп – оппозиция против создания правительством Грузии грантового фонда для НПО

Это подкуп – оппозиция против создания правительством Грузии грантового фонда для НПО

Sputnik Грузия

Инициатива правительства является продолжение закона об "иноагентах", считает руководитель НПО 09.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-09T22:51+0400

2024-09-09T22:51+0400

2024-09-09T23:19+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Создание программы грантов для НПО является блестящим шагом на пути к упразднению неправительственных организаций, но на этот раз путем их подкупа, заявил лидер "Гирчи" Яго Хвичия. Правительство Грузии создаст грантовый фонд для грузинских НПО, который будет финансироваться из государственного бюджета. Организации, служащие интересам грузинского народа, получат в два раза больше финансирования, чем им выдавали иностранные доноры. По его словам, лучше бы власти субсидировали виноделов из Кахети, чем НПО. Как считает руководитель "Ассоциации молодых юристов" Нона Курдованидзе, инициатива правительства является продолжение закона об "иноагентах". По ее словам, с одной стороны, этот закон имеет ограничительный эффект и не соответствует Конституции, а с другой – способствует стигматизации этих организаций. Курдованидзе отметила, что такое заявление премьера служит лишь усилению закона "О прозрачности иностранного финансирования" и хочет побудить те организации, в том числе и "Ассоциацию молодых юристов", которые отказались регистрироваться в реестре, увидеть хотя бы какую-либо выгоду. По ее словам, власть никогда не будет предоставлять финансирование критически настроенным организациям, которые ее контролируют. Как считает оппозиционный депутат, лидер партии "Стратегия Агмашенебели", своей инициативой Кобахидзе прямо сознался в том, что власть не терпит критику и не хочет наличия в стране беспристрастных НПО. По его словам, НПО хотят превратить в подконтрольные властям ведомства, как прокуратура, антикоррупционное бюро или правоохранительные органы. Тема финансирования НПО является одной из самых актуальных в Грузии, особенно в связи с принятием т. н. закона об "иноагентах". НПО и СМИ, более 20% годового финансирования которых поступает из-за рубежа, обязаны регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы. Официальных данных о том, сколько на сегодняшний день в Грузии неправительственных организаций и СМИ, источником более 20% годового дохода которых являются поступления из-за рубежа, не существует. "Коалиция за перемены" отказалась сотрудничать с "Грузинской мечтой" после выборов >>Как ранее заявила замминистра юстиции Грузии Тамар Ткешелашвили, в Грузии зарегистрировано более 30 тысяч некоммерческих организаций, в число которых входят фактически не функционирующие организации, юридические лица публичного права, которые созданы госорганами и работают независимо, спортивные федерации и так далее, которых новый закон не касается. Регистрироваться в реестре и заполнять финансовую декларацию НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", обязывает закон "О прозрачности иностранного влияния". Парламент принял его, несмотря на массовые протесты в стране и резкую критику Запада. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Резонансный закон вступил в силу в начале июня, после чего Министерству юстиции было дано время на создание материально-технической базы для исполнения закона. Был создан специальный реестр и проведены тренинги для сотрудников Домов юстиции. У НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", был месяц на добровольную регистрацию. Организации, которые подпадают под действие закона, но отказались от регистрации, будут оштрафованы на 25 тысяч лари. Для выявления таковых Минюст проведет мониторинг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, нонна курдованидзе, яго хвичия, парламентские выборы в грузии 2024