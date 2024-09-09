https://sputnik-georgia.ru/20240909/eto-podkup---oppozitsiya-protiv-sozdaniya-pravitelstvom-gruzii-grantovogo-fonda-dlya-npo-289822847.html
Это подкуп – оппозиция против создания правительством Грузии грантового фонда для НПО
Это подкуп – оппозиция против создания правительством Грузии грантового фонда для НПО
Sputnik Грузия
Инициатива правительства является продолжение закона об "иноагентах", считает руководитель НПО 09.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-09T22:51+0400
2024-09-09T22:51+0400
2024-09-09T23:19+0400
грузия
политика
новости
нонна курдованидзе
яго хвичия
парламентские выборы в грузии 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/05/288283237_62:135:960:640_1920x0_80_0_0_b791421230ecff2f0ea1806714a0d90d.jpg
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Создание программы грантов для НПО является блестящим шагом на пути к упразднению неправительственных организаций, но на этот раз путем их подкупа, заявил лидер "Гирчи" Яго Хвичия. Правительство Грузии создаст грантовый фонд для грузинских НПО, который будет финансироваться из государственного бюджета. Организации, служащие интересам грузинского народа, получат в два раза больше финансирования, чем им выдавали иностранные доноры. По его словам, лучше бы власти субсидировали виноделов из Кахети, чем НПО. Как считает руководитель "Ассоциации молодых юристов" Нона Курдованидзе, инициатива правительства является продолжение закона об "иноагентах". По ее словам, с одной стороны, этот закон имеет ограничительный эффект и не соответствует Конституции, а с другой – способствует стигматизации этих организаций. Курдованидзе отметила, что такое заявление премьера служит лишь усилению закона "О прозрачности иностранного финансирования" и хочет побудить те организации, в том числе и "Ассоциацию молодых юристов", которые отказались регистрироваться в реестре, увидеть хотя бы какую-либо выгоду. По ее словам, власть никогда не будет предоставлять финансирование критически настроенным организациям, которые ее контролируют. Как считает оппозиционный депутат, лидер партии "Стратегия Агмашенебели", своей инициативой Кобахидзе прямо сознался в том, что власть не терпит критику и не хочет наличия в стране беспристрастных НПО. По его словам, НПО хотят превратить в подконтрольные властям ведомства, как прокуратура, антикоррупционное бюро или правоохранительные органы. Тема финансирования НПО является одной из самых актуальных в Грузии, особенно в связи с принятием т. н. закона об "иноагентах". НПО и СМИ, более 20% годового финансирования которых поступает из-за рубежа, обязаны регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы. Официальных данных о том, сколько на сегодняшний день в Грузии неправительственных организаций и СМИ, источником более 20% годового дохода которых являются поступления из-за рубежа, не существует. "Коалиция за перемены" отказалась сотрудничать с "Грузинской мечтой" после выборов >>Как ранее заявила замминистра юстиции Грузии Тамар Ткешелашвили, в Грузии зарегистрировано более 30 тысяч некоммерческих организаций, в число которых входят фактически не функционирующие организации, юридические лица публичного права, которые созданы госорганами и работают независимо, спортивные федерации и так далее, которых новый закон не касается. Регистрироваться в реестре и заполнять финансовую декларацию НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", обязывает закон "О прозрачности иностранного влияния". Парламент принял его, несмотря на массовые протесты в стране и резкую критику Запада. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Резонансный закон вступил в силу в начале июня, после чего Министерству юстиции было дано время на создание материально-технической базы для исполнения закона. Был создан специальный реестр и проведены тренинги для сотрудников Домов юстиции. У НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", был месяц на добровольную регистрацию. Организации, которые подпадают под действие закона, но отказались от регистрации, будут оштрафованы на 25 тысяч лари. Для выявления таковых Минюст проведет мониторинг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/05/288283237_162:135:835:640_1920x0_80_0_0_7db19e6f344be51be118565f6de7c6e5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, нонна курдованидзе, яго хвичия, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, нонна курдованидзе, яго хвичия, парламентские выборы в грузии 2024
Это подкуп – оппозиция против создания правительством Грузии грантового фонда для НПО
22:51 09.09.2024 (обновлено: 23:19 09.09.2024)
Инициатива правительства является продолжение закона об "иноагентах", считает руководитель НПО
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Создание программы грантов для НПО является блестящим шагом на пути к упразднению неправительственных организаций, но на этот раз путем их подкупа, заявил лидер "Гирчи" Яго Хвичия.
Правительство Грузии создаст грантовый фонд для грузинских НПО, который будет финансироваться из государственного бюджета. Организации, служащие интересам грузинского народа, получат в два раза больше финансирования, чем им выдавали иностранные доноры.
"Неправительственные организации, которым грант выплачивает правительство, являются государственными организациями. Иными словами, по своему содержанию не может быть неправительственным. Это блестящий шаг к упразднению НПО, но на этот раз путем подкупа. Неправительственные организации "Грузинской мечты" существовали и раньше, но сейчас это путь подкупа с целью их упразднения", – сказал Хвичия.
По его словам, лучше бы власти субсидировали виноделов из Кахети, чем НПО.
Как считает руководитель "Ассоциации молодых юристов" Нона Курдованидзе, инициатива правительства является продолжение закона об "иноагентах".
"Что касается этой инициативы, которая прозвучала сегодня, то она, на наш взгляд, является продолжением "русского закона". Главная цель "русского закона" заключалась в том, чтобы воспрепятствовать деятельности организаций гражданского общества, стигматизировать их и в конечном итоге положить конец таким организациям и их деятельности в нашей стране", – сказала Курдованидзе.
По ее словам, с одной стороны, этот закон имеет ограничительный эффект и не соответствует Конституции, а с другой – способствует стигматизации этих организаций.
Курдованидзе отметила, что такое заявление премьера служит лишь усилению закона "О прозрачности иностранного финансирования" и хочет побудить те организации, в том числе и "Ассоциацию молодых юристов", которые отказались регистрироваться в реестре, увидеть хотя бы какую-либо выгоду.
"Когда мы говорим о достоинстве и говорим, что мы не зарегистрируемся, так как регистрация в этом реестре унижает достоинство, никакой фонд не сможет это заменить, который даст какое-то финансирование обществу", – сказала Курдованидзе.
По ее словам, власть никогда не будет предоставлять финансирование критически настроенным организациям, которые ее контролируют.
Как считает оппозиционный депутат, лидер партии "Стратегия Агмашенебели", своей инициативой Кобахидзе прямо сознался в том, что власть не терпит критику и не хочет наличия в стране беспристрастных НПО.
"Они говорят, что НПО не должны быть беспристрастными, их хотят финансировать из государственного бюджета, чтобы превратить их в государственные организации", – сказал Вашадзе.
По его словам, НПО хотят превратить в подконтрольные властям ведомства, как прокуратура, антикоррупционное бюро или правоохранительные органы.
Тема финансирования НПО является одной из самых актуальных в Грузии, особенно в связи с принятием т. н. закона об "иноагентах". НПО и СМИ, более 20% годового финансирования которых поступает из-за рубежа, обязаны регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы.
Официальных данных о том, сколько на сегодняшний день в Грузии неправительственных организаций и СМИ, источником более 20% годового дохода которых являются поступления из-за рубежа, не существует.
Как ранее заявила замминистра юстиции Грузии Тамар Ткешелашвили, в Грузии зарегистрировано более 30 тысяч некоммерческих организаций, в число которых входят фактически не функционирующие организации, юридические лица публичного права, которые созданы госорганами и работают независимо, спортивные федерации и так далее, которых новый закон не касается.
Регистрироваться в реестре и заполнять финансовую декларацию НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", обязывает закон "О прозрачности иностранного влияния". Парламент принял его, несмотря на массовые протесты в стране и резкую критику Запада.
Резонансный закон вступил в силу в начале июня, после чего Министерству юстиции было дано время на создание материально-технической базы для исполнения закона. Был создан специальный реестр и проведены тренинги для сотрудников Домов юстиции.
У НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", был месяц на добровольную регистрацию.
Организации, которые подпадают под действие закона, но отказались от регистрации, будут оштрафованы на 25 тысяч лари. Для выявления таковых Минюст проведет мониторинг.