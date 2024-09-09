https://sputnik-georgia.ru/20240909/koalitsiya-za-peremeny-otkazalas-sotrudnichat-s-gruzinskoy-mechtoy-posle-vyborov-289816551.html

"Коалиция за перемены" отказалась сотрудничать с "Грузинской мечтой" после выборов

"Коалиция за перемены" отказалась сотрудничать с "Грузинской мечтой" после выборов

Sputnik Грузия

Попасть в избирательный список "Коалиции за перемены" можно будет только после подписания документа об отказе сотрудничать с "Грузинской мечтой" 09.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-09T17:07+0400

2024-09-09T17:07+0400

2024-09-09T17:07+0400

политика

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бидзина иванишвили

ника гварамия

ника мелия

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Ни один представитель "Коалиции за перемены", избранный в парламент Грузии в результате выборов 26 октября, не будет сотрудничать с партией "Грузинская мечта" и ее основателем Бидзиной Иванишвили, заявили лидеры коалиции на брифинге, подписав соответствующий документ. Три оппозиционные партии, созданные в прошлом членами бывшей правящей партии "Единое национальное движение", "Ахали" (Ника Гварамия, Ника Мелия), "Дроа" (Элене Хоштария) и "Гирчи – больше свободы" (Зура Джапаридзе), объединились к парламентским выборам 26 октября в "Коалицию за перемены". Они примут участие в выборах единым списком. По его словам, попасть в избирательный список "Коалиции за перемены" можно будет только после подписания этого документа. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". Новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". К ним же присоединилась партия "Европейская Грузия". Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". "Грузинская мечта" ведет не предвыборную кампанию, а борется за мир – Иванишвили >>К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане", новое политическое движение "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, бидзина иванишвили, ника гварамия, ника мелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024