https://sputnik-georgia.ru/20240909/prezident-gruzii-nagradit-vruchit-nagrady-prizeram-olimpiady-i-paralimpiady-289823177.html

Президент Грузии вручит награды призерам Олимпиады и Паралимпиады

Президент Грузии вручит награды призерам Олимпиады и Паралимпиады

Sputnik Грузия

В администрации президента надеются, что на встречу со спортсменами придет много людей, чтобы поздравить их с победой, сфотографироваться и увидеть кумиров 09.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-09T23:46+0400

2024-09-09T23:46+0400

2024-09-09T23:55+0400

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паралимпийские игры

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 13 сентября перед Дворцом Орбелиани вручит государственные награды медалистам Олимпиады и Паралимпиады в Париже, сообщил представитель администрации президента Владимир Онопришвили журналистам. Грузинские олимпийцы и паралимпийцы по распоряжению премьер-министра были представлены к государственным наградам: чемпионы – к ордену Победы имени Святого Георгия, а призеры – к ордену Чести. Кроме того, выдающиеся грузинские спортсмены, дзюдоист Лаша Шавдатуашвили и стрелок из пистолета Нино Салуквадзе, были представлены к ордену Победы имени Святого Георгия, несмотря на то, что они не смогли выиграть медали. По его словам, в администрации президента надеются, что на встречу с олимпийцами придет много людей, чтобы поздравить их с победой, сфотографироваться и увидеть кумиров. После церемонии вечер продолжится сольным концертом певицы Лелы Цурцумия и группы "Наш бэнд". Грузинские олимпийцы на Играх в Париже завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль и вышли на 24 место в командном зачете, что является лучшим результатом в истории страны. Грузия завершила Паралимпиаду в Париже с рекордными девятью медалями >>Что касается паралимпийцев, то они выиграли девять медалей – одно золото, четыре серебра и четыре бронзы, тем самым установив рекорд. До Игр в Париже в копилке параатлетов Грузии с 2008 года было всего четыре медали. Правительство Грузии устроило прием олимпийцам во Дворце государственных церемоний (бывшем Президентском дворце) в Тбилиси 15 августа, вскоре после их возвращения на родину. Трехкратного олимпийского чемпиона Грузии посвятили в рыцари>>Что касается президента Грузии, которая, согласно Конституции, присуждает государственные премии и награды, то она заявила, что олимпийцев нельзя награждать в срочном порядке, так как Паралимпиада еще не прошла и празднование успехов олимпийцев и паралимпийцев по отдельности недопустимо. Она также заявила, что празднование успехов спортсменов должно проходить не в закрытом пространстве, а быть народным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, париж, саломе зурабишвили , нино салуквадзе, лаша шавдатуашвили, олимпиада-2024 в париже, паралимпийские игры