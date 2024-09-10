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Еврокомиссар призвал парламент Грузии не принимать закон против пропаганды ЛГБТ*
Еврокомиссар призвал парламент Грузии не принимать закон против пропаганды ЛГБТ*
Sputnik Грузия
В своем письме Майкл О'Флаэрти призывает депутатов парламента Грузии к сотрудничеству с целью защиты прав людей, относящихся к ЛГБТ* 10.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-10T22:30+0400
2024-09-10T22:30+0400
2024-09-10T22:30+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти опубликовал письмо, адресованное спикеру парламента Грузии Шалве Папуашвили, в котором просит депутатов не утверждать проект нового закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", который, по его словам, создает правовую основу для дискриминации лиц, относящихся к ЛГБТ*. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>В среду, 4 сентября, парламент Грузии во втором чтении принял пакет законопроектов – проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов. Поправки предстоит принять и в третьем чтении. Часть оппозиции, в том числе представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", не находились в зале заседания из-за бойкота работе парламента. Комиссар также выразил обеспокоенность по поводу негативного отношения к ЛГБТ* в грузинском обществе, в том числе со стороны некоторых политиков. Он подчеркнул, что поистине демократическое общество отвергает любую стигматизацию по признаку сексуальной ориентации и воспринимает разнообразие людей как "источник обогащения"."Согласно закону, установленному Европейским судом по правам человека, демократическое общество отвергает любую стигматизацию по признаку сексуальной ориентации. Такое общество строится на равном достоинстве людей и укрепляется разнообразием, которое оно воспринимает не как угрозу, а как источник обогащения", – сказано в письме.Пропаганда ЛГБТ* может стереть грузинскую идентичность – Мдинарадзе>>Кроме того, в своем письме О'Флаэрти призывает депутатов парламента Грузии к сотрудничеству с целью защиты прав людей, относящихся к ЛГБТ*, и борьбы с их дискриминацией в обществе.На днях с критикой законопроекта выступил и пресс-спикер верховного представителя Евросоюза Петер Стано. Он заявил, что поправки о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии, которые парламент принял во втором чтении в ускоренном порядке, подрывают фундаментальные права человека и создают риски усиления дискриминации части населения. Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее. ЕС осудил принятие в Грузии поправок о запрете пропаганды ЛГБТ* во втором чтении >>Для вступления конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" в силу недостаточно принятия законопроектов в виде пакета. Конституционный закон, как и поправки в главный закон страны, принимается 3/4 голосов депутатов, то есть минимум 113 членами парламента. Соответственно, в парламенте нынешнего созыва без поддержки оппозиции этот закон не принять. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, шалва папуашвили, совет европы, грузия - евросоюз, евросоюз, единое национальное движение, лгбт
грузия, новости, шалва папуашвили, совет европы, грузия - евросоюз, евросоюз, единое национальное движение, лгбт
Еврокомиссар призвал парламент Грузии не принимать закон против пропаганды ЛГБТ*
В своем письме Майкл О'Флаэрти призывает депутатов парламента Грузии к сотрудничеству с целью защиты прав людей, относящихся к ЛГБТ*
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти опубликовал письмо, адресованное спикеру парламента Грузии Шалве Папуашвили, в котором просит депутатов не утверждать проект нового закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", который, по его словам, создает правовую основу для дискриминации лиц, относящихся к ЛГБТ*.
В среду, 4 сентября, парламент Грузии во втором чтении принял пакет законопроектов – проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов. Поправки предстоит принять и в третьем чтении. Часть оппозиции, в том числе представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", не находились в зале заседания из-за бойкота работе парламента.
"Проект закона создает правовую основу для дискриминации представителей ЛГБТ* и, по-видимому, противоречит Европейской конвенции по правам человека", – говорится в письме Майкла О'Флаэрти.
Комиссар также выразил обеспокоенность по поводу негативного отношения к ЛГБТ* в грузинском обществе, в том числе со стороны некоторых политиков.
Он подчеркнул, что поистине демократическое общество отвергает любую стигматизацию по признаку сексуальной ориентации и воспринимает разнообразие людей как "источник обогащения".
"Согласно закону, установленному Европейским судом по правам человека, демократическое общество отвергает любую стигматизацию по признаку сексуальной ориентации. Такое общество строится на равном достоинстве людей и укрепляется разнообразием, которое оно воспринимает не как угрозу, а как источник обогащения", – сказано в письме.
Кроме того, в своем письме О'Флаэрти призывает депутатов парламента Грузии к сотрудничеству с целью защиты прав людей, относящихся к ЛГБТ*, и борьбы с их дискриминацией в обществе.
"Со всем уважением прошу членов парламента воздержаться от принятия проекта закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и работать с национальными и международными партнерами, включая Совет Европы, над тем, как лучше всего защитить права лиц, относящихся к ЛГБТ*, и бороться с их дискриминацией", – сказано в письме.
На днях с критикой законопроекта выступил и пресс-спикер верховного представителя Евросоюза Петер Стано. Он заявил, что поправки о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии, которые парламент принял во втором чтении в ускоренном порядке, подрывают фундаментальные права человека и создают риски усиления дискриминации части населения.
Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.
Для вступления конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" в силу недостаточно принятия законопроектов в виде пакета.
Конституционный закон, как и поправки в главный закон страны, принимается 3/4 голосов депутатов, то есть минимум 113 членами парламента. Соответственно, в парламенте нынешнего созыва без поддержки оппозиции этот закон не принять.
* Экстремистская организация, запрещенная в России