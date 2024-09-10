https://sputnik-georgia.ru/20240910/evrokomissar-prizval-parlament-gruzii-ne-prinimat-zakon-protiv-propagandy-lgbt-289835405.html

Еврокомиссар призвал парламент Грузии не принимать закон против пропаганды ЛГБТ*

Еврокомиссар призвал парламент Грузии не принимать закон против пропаганды ЛГБТ*

Sputnik Грузия

В своем письме Майкл О'Флаэрти призывает депутатов парламента Грузии к сотрудничеству с целью защиты прав людей, относящихся к ЛГБТ* 10.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-10T22:30+0400

2024-09-10T22:30+0400

2024-09-10T22:30+0400

грузия

новости

шалва папуашвили

совет европы

грузия - евросоюз

евросоюз

единое национальное движение

лгбт

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/08/252249338_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_985836d3cea7026c2e86b61604435e9d.jpg

ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти опубликовал письмо, адресованное спикеру парламента Грузии Шалве Папуашвили, в котором просит депутатов не утверждать проект нового закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", который, по его словам, создает правовую основу для дискриминации лиц, относящихся к ЛГБТ*. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>В среду, 4 сентября, парламент Грузии во втором чтении принял пакет законопроектов – проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов. Поправки предстоит принять и в третьем чтении. Часть оппозиции, в том числе представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", не находились в зале заседания из-за бойкота работе парламента. Комиссар также выразил обеспокоенность по поводу негативного отношения к ЛГБТ* в грузинском обществе, в том числе со стороны некоторых политиков. Он подчеркнул, что поистине демократическое общество отвергает любую стигматизацию по признаку сексуальной ориентации и воспринимает разнообразие людей как "источник обогащения"."Согласно закону, установленному Европейским судом по правам человека, демократическое общество отвергает любую стигматизацию по признаку сексуальной ориентации. Такое общество строится на равном достоинстве людей и укрепляется разнообразием, которое оно воспринимает не как угрозу, а как источник обогащения", – сказано в письме.Пропаганда ЛГБТ* может стереть грузинскую идентичность – Мдинарадзе>>Кроме того, в своем письме О'Флаэрти призывает депутатов парламента Грузии к сотрудничеству с целью защиты прав людей, относящихся к ЛГБТ*, и борьбы с их дискриминацией в обществе.На днях с критикой законопроекта выступил и пресс-спикер верховного представителя Евросоюза Петер Стано. Он заявил, что поправки о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии, которые парламент принял во втором чтении в ускоренном порядке, подрывают фундаментальные права человека и создают риски усиления дискриминации части населения. Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее. ЕС осудил принятие в Грузии поправок о запрете пропаганды ЛГБТ* во втором чтении >>Для вступления конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" в силу недостаточно принятия законопроектов в виде пакета. Конституционный закон, как и поправки в главный закон страны, принимается 3/4 голосов депутатов, то есть минимум 113 членами парламента. Соответственно, в парламенте нынешнего созыва без поддержки оппозиции этот закон не принять. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, шалва папуашвили, совет европы, грузия - евросоюз, евросоюз, единое национальное движение, лгбт