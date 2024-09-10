https://sputnik-georgia.ru/20240910/gruziya-privlekaet-investorov--ekspert-nazval-prichiny-289829321.html

Грузия привлекает инвесторов – эксперт назвал причины

Грузия привлекает инвесторов – эксперт назвал причины

Sputnik Грузия

Абашишвили назвал финансовый сектор визитной карточкой Грузии 10.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-10T14:15+0400

2024-09-10T14:15+0400

2024-09-10T14:15+0400

экономика

грузия

новости

георгий абашишвили

сакстат

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Рост инвестиций в Грузию связан в первую очередь с тем, что инвесторы уверены в обеспечении мира и стабильности в этой стране, сказал эксперт по экономическим вопросам, основатель издания Business Insider Georgia Георгий Абашишвили в эфире телеканала "Имеди".Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2024 года, по предварительной оценке, вырос на 10,3% по сравнению с апрелем-июнем 2023 года и составил 574,3 миллиона долларов, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат".По его словам, законодательство страны, отношение к инвесторам, позиционирование страны в международных рейтингах, налоговая политика – все это важно, и направлено на то, чтобы инвестор не выводил из страны прибыль, а реинвестировал. Но этого недостаточно. "Ни один международный рейтинг, законодательное изменение, налоговые льготы не удержат инвестора в стране, если у него не будет ощущения, что в этой стране обеспечены мир и стабильность", – сказал Абашишвили.Он подчеркнул, что инвесторы считают Грузию надежной страной, которая ориентирована на развитие. С чем связан рост инвестиций в Грузию?>>Больше всего инвестиции вкладываются в финансовый сектор, который, по словам Абашишвили, выдержал все виды вызовов во всех обстоятельствах. "Это визитная карточка Грузии и сектор, который нужно особенно беречь", – сказал эксперт. По данным "Сакстат", причиной роста инвестиций в Грузию является увеличение показателей двух компонентов прямых иностранных инвестиций: акционерного капитала и долговых обязательств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, георгий абашишвили, сакстат