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Заявления о выборах в Грузии вызывают вопросы – спикер парламента

Заявления о выборах в Грузии вызывают вопросы – спикер парламента

Sputnik Грузия

Спикер парламента прямо обвинил USAID, что он знал о ложности распространенных в 2020 году результатов параллельных подсчетов 10.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-10T22:15+0400

2024-09-10T22:15+0400

2024-09-10T22:15+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Заявления Запада в последнее время вызывают вопросы по поводу "здорового" интереса к выборам в Грузии с его стороны, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Грузинский народ сталкивается с российским вмешательством и "эрозией" демократии, говорится в заявлении Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) при Конгрессе США. Как отметили в Комиссии, на них лежит ответственность поддерживать грузинский народ и его выбор – свободное, демократическое будущее, являющееся частью евроатлантических институтов. Спикер парламента прямо обвинил USAID, что он знал о ложности распространенных в 2020 году результатов параллельных подсчетов. "В первую очередь, это касается, в том числе, распространения ISFED поддельных результатов параллельного подсчета на выборах 2020 года. Мы уже доказательно знаем, что результаты, которые распространялись, были ложными, и USAID знал об этом. Это скрывали, в том числе при прямых встречах – нам не сказали, что это ложные результаты. Когда со стороны оппозиции шли радикальные протесты, они смирялись с этим фоном и сидели тихо. Даже тогда ни грузинскому народу, ни властям Грузии USAID не сказал ничего", - заявил Папуашвили. Речь идет об ошибке в результатах параллельного подсчета голосов на парламентских выборах октября 2020 года, который провела финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) грузинская неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED). Власти заявили, что ISFED сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов на парламентских выборах и НПО призналась в этом только спустя пять недель, чем воспользовалась "радикальная оппозиция", объявив бойкот и начав акции протеста. Хельсинкскую комиссию США обвинили во вмешательстве в дела Грузии >>При этом он отметил, что исключено, чтобы посол США на то время не знала, что результаты подсчетов сфальсифицированы. "В то же время, с учетом того, что USAID является государственным учреждением и физически расположено в посольстве США, трудно поверить, что тогдашний посол не знала, что результаты параллельно подсчета были ложными. Грузия – маленькая страна, все всех знают, и неправительственные организации, в том числе за закрытыми дверями, признавали, что эта информация внутри была известна, но все ее скрывали. Все смотрели на Грузию, смотрели на силовой протест "Национального движения" и мирились с тем, что Грузия могла оказаться в огне беспорядков", - сказал Папуашвили. Спикер отметил, что Хельсинкская комиссия должна в первую очередь расследовать, какая роль была у власти США в распространении ложных результатов параллельных подсчетов в 2020 году. По его словам, скандал с параллельным подсчетом навредил в первую очередь интересам американского народа и его интересам в Грузии, так как выяснилось, что НПО, получающее американское финансирование, пыталось устроить беспорядки в стране. В Сенате США 12 сентября назначены слушания по Грузии. Комитет по международным отношениям рассмотрит принятые в Грузии законы, направленные против НПО. Одним из спикеров будет глава НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). Чего хотят США и ЕС от Грузии – демократии или покорности?>>А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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