https://sputnik-georgia.ru/20240911/bulling-ili-zasluzhennaya-kritika-olimpiyskie-chempiony-gruzii-v-tsentre-vnimaniya-289852546.html
Буллинг или заслуженная критика? Олимпийские чемпионы Грузии в центре внимания
Буллинг или заслуженная критика? Олимпийские чемпионы Грузии в центре внимания
Sputnik Грузия
Тяжелоатлет Лаша Талахадзе и борец вольного стиля Гено Петриашвили решили баллотироваться в парламент от "Грузинской мечты" 11.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-11T18:47+0400
2024-09-11T18:47+0400
2024-09-11T19:56+0400
спорт
грузия
новости
лаша талахадзе
гено петриашвили
давид кацарава
единое национальное движение
ассоциация адвокатов грузии
грузинская мечта - демократическая грузия
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0b/289851601_0:287:1773:1284_1920x0_80_0_0_89ff56be4979365b4faac361a51925f6.jpg
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Олимпийские чемпионы Грузии – тяжелоатлет Лаша Талахадзе и борец вольного стиля Гено Петриашвили, после присоединения к правящей партии "Грузинская мечта" в глазах оппонентов властей сразу превратились из героев в предателей и стали объектом резкой критики. Сразу после того, как было объявлено, что Талахадзе и Петриашвили вошли в избирательный список "Грузинской мечты", на страничках оппозиционеров и широко известных в обществе представителей гражданского сектора в соцсети появились оскорбительные посты в их адрес.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Остальных кандидатов в депутаты от правящей партии на предстоящих 26 октября парламентских выборах он назвал знакомыми лицами и марионетками России.Резко высказался в адрес Талахадзе юрист Заза Бибилашвили, который является бывшим членом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", одним из основателей "Ассоциации адвокатов Грузии" и основателем "Центра европейских исследований и гражданского образования имени Ильи Чавчавадзе"."Талахадзе останется в истории как статистика, которой будет гордиться страна. Сегодня он закончился как человек, который заслуживает уважения", - написал Бибилашвили в соцсети.Не оставил без внимания первую двадцатку избирательного списка "Грузинской мечты" и ярый борец с властями страны, в прошлом гражданский активист, а ныне основатель новой политической организации – "Чвен" (в переводе с грузинского – "мы"), Давид Кацарава."В первой двадцатке – несколько новых лиц, и очень жаль видеть их в списке продажных предателей Грузии", - написал Кацарава в соцсети. Иванишвили, Талахадзе и многие другие – кандидаты в депутаты от "Грузинской мечты">>Лидеры "Грузинской мечты" обвинили оппозиционеров и их соратников в буллинге олимпийских чемпионов. "Это продолжение либерал-фашистских выпадов, которые в последние годы мы ежедневно видим со стороны разных политиков, их сторонников, конкретных телеканалов", - сказал мэр столицы Каха Каладзе. По его словам, некогда представители власти Грузии ничему не научились. По его словам, население Грузии даст ответ радикализму и злу на парламентских выборах 26 октября. "Эти люди, которые делают такие некорректные, фашистские заявления, они не принадлежат себе. Что этим людям поручают их хозяева, то они и озвучивают... Они еще раз показывают свое лицо", - заявил глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.О недопустимости буллинга заявил и депутат от партии "За Грузию" Михаил Даушвили."Кампания буллинга в отношении этих двоих людей, и не только, категорически неприемлема", - сказал Даушвили.ЦИК Грузии заявил о дискредитации процесса выборов>>В свою очередь в "Нацдвижении" не видят ничего зазорного в критике людей, которые решили идти в политику. "Они больше не спортсмены. Они – политики, и если кто-то свободно выражает свое мнение в отношении политика, не думаю, что это надо называть буллингом", - сказал член "Единого национального движения" Ника Оболадзе.Парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий. В парламент пройдут партии, набравшие не менее 5% голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0b/289851601_0:120:1773:1450_1920x0_80_0_0_665ad373181ce34fccd29654fd8dbd7a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, гено петриашвили, давид кацарава, единое национальное движение, ассоциация адвокатов грузии, грузинская мечта - демократическая грузия, политика
спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, гено петриашвили, давид кацарава, единое национальное движение, ассоциация адвокатов грузии, грузинская мечта - демократическая грузия, политика
Буллинг или заслуженная критика? Олимпийские чемпионы Грузии в центре внимания
18:47 11.09.2024 (обновлено: 19:56 11.09.2024)
Тяжелоатлет Лаша Талахадзе и борец вольного стиля Гено Петриашвили решили баллотироваться в парламент от "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Олимпийские чемпионы Грузии – тяжелоатлет Лаша Талахадзе и борец вольного стиля Гено Петриашвили, после присоединения к правящей партии "Грузинская мечта" в глазах оппонентов властей сразу превратились из героев в предателей и стали объектом резкой критики.
Сразу после того, как было объявлено, что Талахадзе и Петриашвили вошли в избирательный список "Грузинской мечты", на страничках оппозиционеров и широко известных в обществе представителей гражданского сектора в соцсети появились оскорбительные посты в их адрес.
"Олимпийским чемпионам, представителям сферы искусства и бизнеса отвели роль фигового листа. Этих действительно героев-олимпийцев превратили в людей, нажимающих на кнопку голосования", - написал оппозиционный депутат Роман Гоциридзе в соцсети.
Остальных кандидатов в депутаты от правящей партии на предстоящих 26 октября парламентских выборах он назвал знакомыми лицами и марионетками России.
Резко высказался в адрес Талахадзе юрист Заза Бибилашвили, который является бывшим членом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", одним из основателей "Ассоциации адвокатов Грузии" и основателем "Центра европейских исследований и гражданского образования имени Ильи Чавчавадзе".
"Талахадзе останется в истории как статистика, которой будет гордиться страна. Сегодня он закончился как человек, который заслуживает уважения", - написал Бибилашвили в соцсети.
Не оставил без внимания первую двадцатку избирательного списка "Грузинской мечты" и ярый борец с властями страны, в прошлом гражданский активист, а ныне основатель новой политической организации – "Чвен" (в переводе с грузинского – "мы"), Давид Кацарава.
"В первой двадцатке – несколько новых лиц, и очень жаль видеть их в списке продажных предателей Грузии", - написал Кацарава в соцсети.
Лидеры "Грузинской мечты" обвинили оппозиционеров и их соратников в буллинге олимпийских чемпионов.
"Это продолжение либерал-фашистских выпадов, которые в последние годы мы ежедневно видим со стороны разных политиков, их сторонников, конкретных телеканалов", - сказал мэр столицы Каха Каладзе.
По его словам, некогда представители власти Грузии ничему не научились.
"Когда они были во власти, всем показывали, какой не должна быть власть, а сейчас показывает обществу, какой не должна быть оппозиция", - сказал Каладзе журналистам.
По его словам, население Грузии даст ответ радикализму и злу на парламентских выборах 26 октября.
"Эти люди, которые делают такие некорректные, фашистские заявления, они не принадлежат себе. Что этим людям поручают их хозяева, то они и озвучивают... Они еще раз показывают свое лицо", - заявил глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.
О недопустимости буллинга заявил и депутат от партии "За Грузию" Михаил Даушвили.
"Кампания буллинга в отношении этих двоих людей, и не только, категорически неприемлема", - сказал Даушвили.
В свою очередь в "Нацдвижении" не видят ничего зазорного в критике людей, которые решили идти в политику.
"Они больше не спортсмены. Они – политики, и если кто-то свободно выражает свое мнение в отношении политика, не думаю, что это надо называть буллингом", - сказал член "Единого национального движения" Ника Оболадзе.
Парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий. В парламент пройдут партии, набравшие не менее 5% голосов.