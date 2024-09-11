https://sputnik-georgia.ru/20240911/bulling-ili-zasluzhennaya-kritika-olimpiyskie-chempiony-gruzii-v-tsentre-vnimaniya-289852546.html

Буллинг или заслуженная критика? Олимпийские чемпионы Грузии в центре внимания

Буллинг или заслуженная критика? Олимпийские чемпионы Грузии в центре внимания

Sputnik Грузия

Тяжелоатлет Лаша Талахадзе и борец вольного стиля Гено Петриашвили решили баллотироваться в парламент от "Грузинской мечты" 11.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-11T18:47+0400

2024-09-11T18:47+0400

2024-09-11T19:56+0400

спорт

грузия

новости

лаша талахадзе

гено петриашвили

давид кацарава

единое национальное движение

ассоциация адвокатов грузии

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Олимпийские чемпионы Грузии – тяжелоатлет Лаша Талахадзе и борец вольного стиля Гено Петриашвили, после присоединения к правящей партии "Грузинская мечта" в глазах оппонентов властей сразу превратились из героев в предателей и стали объектом резкой критики. Сразу после того, как было объявлено, что Талахадзе и Петриашвили вошли в избирательный список "Грузинской мечты", на страничках оппозиционеров и широко известных в обществе представителей гражданского сектора в соцсети появились оскорбительные посты в их адрес.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Остальных кандидатов в депутаты от правящей партии на предстоящих 26 октября парламентских выборах он назвал знакомыми лицами и марионетками России.Резко высказался в адрес Талахадзе юрист Заза Бибилашвили, который является бывшим членом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", одним из основателей "Ассоциации адвокатов Грузии" и основателем "Центра европейских исследований и гражданского образования имени Ильи Чавчавадзе"."Талахадзе останется в истории как статистика, которой будет гордиться страна. Сегодня он закончился как человек, который заслуживает уважения", - написал Бибилашвили в соцсети.Не оставил без внимания первую двадцатку избирательного списка "Грузинской мечты" и ярый борец с властями страны, в прошлом гражданский активист, а ныне основатель новой политической организации – "Чвен" (в переводе с грузинского – "мы"), Давид Кацарава."В первой двадцатке – несколько новых лиц, и очень жаль видеть их в списке продажных предателей Грузии", - написал Кацарава в соцсети. Иванишвили, Талахадзе и многие другие – кандидаты в депутаты от "Грузинской мечты">>Лидеры "Грузинской мечты" обвинили оппозиционеров и их соратников в буллинге олимпийских чемпионов. "Это продолжение либерал-фашистских выпадов, которые в последние годы мы ежедневно видим со стороны разных политиков, их сторонников, конкретных телеканалов", - сказал мэр столицы Каха Каладзе. По его словам, некогда представители власти Грузии ничему не научились. По его словам, население Грузии даст ответ радикализму и злу на парламентских выборах 26 октября. "Эти люди, которые делают такие некорректные, фашистские заявления, они не принадлежат себе. Что этим людям поручают их хозяева, то они и озвучивают... Они еще раз показывают свое лицо", - заявил глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.О недопустимости буллинга заявил и депутат от партии "За Грузию" Михаил Даушвили."Кампания буллинга в отношении этих двоих людей, и не только, категорически неприемлема", - сказал Даушвили.ЦИК Грузии заявил о дискредитации процесса выборов>>В свою очередь в "Нацдвижении" не видят ничего зазорного в критике людей, которые решили идти в политику. "Они больше не спортсмены. Они – политики, и если кто-то свободно выражает свое мнение в отношении политика, не думаю, что это надо называть буллингом", - сказал член "Единого национального движения" Ника Оболадзе.Парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий. В парламент пройдут партии, набравшие не менее 5% голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, гено петриашвили, давид кацарава, единое национальное движение, ассоциация адвокатов грузии, грузинская мечта - демократическая грузия, политика