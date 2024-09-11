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В сенате США выслушают главу грузинского НПО – мнение правящей партии
В сенате США выслушают главу грузинского НПО – мнение правящей партии
Sputnik Грузия
Комитет по международным отношениям сената США рассмотрит принятые в Грузии законы, связанные с НПО 11.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-11T12:41+0400
2024-09-11T12:41+0400
2024-09-11T12:49+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Неправительственные организации, как "Международная прозрачность – Грузия", неоднократно наносили ущерб Грузии, заявил председатель парламентского комитета по делам диаспоры и Кавказа Бека Одишария, комментируя предстоящее выступление главы НПО в сенате США.В сенате США 12 сентября назначены слушания по Грузии. Комитет по международным отношениям рассмотрит принятые в Грузии законы, направленные против НПО. Одним из спикеров будет глава НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури. "Она (Гигаури – ред.) и финансируемые оттуда же лживые организации неоднократно наносили ущерб Грузии. Есть два выбора: стабильный партнер или человек, который смотрит им в руки и делает все только ради денег. Было бы лучше, на мой взгляд, чтобы наши партнеры, американские друзья, относились к Грузии справедливо", – сказал Одишария.Заявления о выборах в Грузии вызывают вопросы – спикер парламента>>По мнению депутата, с Сенате США должны присутствовать представители правительства Грузии, избранные большинством голосов граждан страны. Часть оппозиции также с подозрением относится к квалификации НПО. Так, для оппозиционной партии "Гирчи" непонятно, почему представитель неправительственной организации должен представлять отчет в законодательном органе США. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Хельсинкскую комиссию США обвинили во вмешательстве в дела Грузии >>В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, эка гигаури, вашингтон, закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах
В сенате США выслушают главу грузинского НПО – мнение правящей партии
12:41 11.09.2024 (обновлено: 12:49 11.09.2024)
Комитет по международным отношениям сената США рассмотрит принятые в Грузии законы, связанные с НПО
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Неправительственные организации, как "Международная прозрачность – Грузия", неоднократно наносили ущерб Грузии, заявил председатель парламентского комитета по делам диаспоры и Кавказа Бека Одишария, комментируя предстоящее выступление главы НПО в сенате США.
В сенате США 12 сентября назначены слушания по Грузии. Комитет по международным отношениям рассмотрит принятые в Грузии законы, направленные против НПО. Одним из спикеров будет глава НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури.
"Она (Гигаури – ред.) и финансируемые оттуда же лживые организации неоднократно наносили ущерб Грузии. Есть два выбора: стабильный партнер или человек, который смотрит им в руки и делает все только ради денег. Было бы лучше, на мой взгляд, чтобы наши партнеры, американские друзья, относились к Грузии справедливо", – сказал Одишария.
По мнению депутата, с Сенате США должны присутствовать представители правительства Грузии, избранные большинством голосов граждан страны.
Часть оппозиции также с подозрением относится к квалификации НПО. Так, для оппозиционной партии "Гирчи" непонятно, почему представитель неправительственной организации должен представлять отчет в законодательном органе США.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.
В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.