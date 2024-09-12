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Отзыв поверенного Украины не способствует развитию отношений с Грузией – премьер
Отзыв поверенного Украины не способствует развитию отношений с Грузией – премьер
Sputnik Грузия
Посол Грузии на Украине, в отличие от дипломатов в том числе западных стран, не покидал Киева после начала конфликта, сказал Кобахидзе 12.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-12T15:05+0400
2024-09-12T15:05+0400
2024-09-12T16:54+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Отзыв временного поверенного Украины Михаила Харишина из Грузии не способствует развитию двусторонних отношений, и решение украинских властей печально для грузинской стороны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос журналиста. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Новый глава МИД Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного страны в Грузии Михаила Харишина из-за "полного непонимания реальности дипломатии" Киева. Поводом, как сказал позже премьер Грузии, стало приобретение стиральных машин. Харишин исполнял обязанности посла, отозванного из Грузии в марте 2022 года. По его словам, Грузия не отзывала своего посла из Киева и не отсылала украинского посла из Тбилиси – эти шаги предприняла украинская сторона. "Это сделала украинская сторона. Сначала они отозвали своего посла под двумя предлогами: по той причине, что мы не присоединились к санкциям, то есть речь шла о разрушении нашей экономики, а второе – что мы не отправили добровольцев на Украину, т. е. речь шла об открытии второго фронта", – заявил Кобахидзе. К открытию "второго фронта" Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.После этого, как напомнил глава правительства, посла Грузии на Украине фактически "выгнали из страны".По словам премьера, в отличие от грузинского посла, ряд дипломатов, в том числе послы западных стран, объявили об эвакуации с первого дня начала конфликта на Украине. "Это, конечно же, было их дело, не могу никого критиковать, они покинули Киев. Посол Грузии оставался на Украине, в Киеве ежедневно, но даже это не оценили ни этому человеку, ни нашей стране, и его выгнали из Украины", – заявил Кобахидзе. Грузия в любом случае остается в режиме односторонней дружбы, потому что это нужно украинскому народу и дружественной Украине, отметил премьер.Определенные политики на Украине хотят превратить Грузию в мишень – Кобахидзе >>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Отношения Грузии и УкраиныИ так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине.После того, как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова.В июне 2022 года Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии.Спустя год с небольшим, в июле 2023 года Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является гражданином Украины.Премьер Грузии назвал причину отзыва поверенного Украины>>Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили.С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада.В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, украина, киев, тбилиси, ираклий кобахидзе, игорь долгов, единое национальное движение, georgian airways, михаил саакашвили
Отзыв поверенного Украины не способствует развитию отношений с Грузией – премьер
15:05 12.09.2024 (обновлено: 16:54 12.09.2024)
Посол Грузии на Украине, в отличие от дипломатов в том числе западных стран, не покидал Киева после начала конфликта, сказал Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Отзыв временного поверенного Украины Михаила Харишина из Грузии не способствует развитию двусторонних отношений, и решение украинских властей печально для грузинской стороны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос журналиста.
Новый глава МИД Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного страны в Грузии Михаила Харишина из-за "полного непонимания реальности дипломатии" Киева. Поводом, как сказал позже премьер Грузии, стало приобретение стиральных машин. Харишин исполнял обязанности посла, отозванного из Грузии в марте 2022 года.
"Это неправильно, это не способствует развитию отношений, но это решения украинский властей, что очень печально для нас", – заявил Кобахидзе.
По его словам, Грузия не отзывала своего посла из Киева и не отсылала украинского посла из Тбилиси – эти шаги предприняла украинская сторона.
"Это сделала украинская сторона. Сначала они отозвали своего посла под двумя предлогами: по той причине, что мы не присоединились к санкциям, то есть речь шла о разрушении нашей экономики, а второе – что мы не отправили добровольцев на Украину, т. е. речь шла об открытии второго фронта", – заявил Кобахидзе.
К открытию "второго фронта" Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
После этого, как напомнил глава правительства, посла Грузии на Украине фактически "выгнали из страны".
"После этого нашего посла на Украине фактически выгнали из страны. Это посол, который ни на день не покидал Украину", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, в отличие от грузинского посла, ряд дипломатов, в том числе послы западных стран, объявили об эвакуации с первого дня начала конфликта на Украине.
"Это, конечно же, было их дело, не могу никого критиковать, они покинули Киев. Посол Грузии оставался на Украине, в Киеве ежедневно, но даже это не оценили ни этому человеку, ни нашей стране, и его выгнали из Украины", – заявил Кобахидзе.
Грузия в любом случае остается в режиме односторонней дружбы, потому что это нужно украинскому народу и дружественной Украине, отметил премьер.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
Отношения Грузии и Украины
И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине.
После того, как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова.
В июне 2022 года Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии.
Спустя год с небольшим, в июле 2023 года Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является гражданином Украины.
Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили.
С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада.
В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.