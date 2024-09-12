https://sputnik-georgia.ru/20240912/otzyv-poverennogo-ukrainy-ne-sposobstvuet-razvitiyu-otnosheniy-s-gruziey--premer-289862247.html

Отзыв поверенного Украины не способствует развитию отношений с Грузией – премьер

Отзыв поверенного Украины не способствует развитию отношений с Грузией – премьер

Sputnik Грузия

Посол Грузии на Украине, в отличие от дипломатов в том числе западных стран, не покидал Киева после начала конфликта, сказал Кобахидзе 12.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-12T15:05+0400

2024-09-12T15:05+0400

2024-09-12T16:54+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Отзыв временного поверенного Украины Михаила Харишина из Грузии не способствует развитию двусторонних отношений, и решение украинских властей печально для грузинской стороны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос журналиста. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Новый глава МИД Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного страны в Грузии Михаила Харишина из-за "полного непонимания реальности дипломатии" Киева. Поводом, как сказал позже премьер Грузии, стало приобретение стиральных машин. Харишин исполнял обязанности посла, отозванного из Грузии в марте 2022 года. По его словам, Грузия не отзывала своего посла из Киева и не отсылала украинского посла из Тбилиси – эти шаги предприняла украинская сторона. "Это сделала украинская сторона. Сначала они отозвали своего посла под двумя предлогами: по той причине, что мы не присоединились к санкциям, то есть речь шла о разрушении нашей экономики, а второе – что мы не отправили добровольцев на Украину, т. е. речь шла об открытии второго фронта", – заявил Кобахидзе. К открытию "второго фронта" Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.После этого, как напомнил глава правительства, посла Грузии на Украине фактически "выгнали из страны".По словам премьера, в отличие от грузинского посла, ряд дипломатов, в том числе послы западных стран, объявили об эвакуации с первого дня начала конфликта на Украине. "Это, конечно же, было их дело, не могу никого критиковать, они покинули Киев. Посол Грузии оставался на Украине, в Киеве ежедневно, но даже это не оценили ни этому человеку, ни нашей стране, и его выгнали из Украины", – заявил Кобахидзе. Грузия в любом случае остается в режиме односторонней дружбы, потому что это нужно украинскому народу и дружественной Украине, отметил премьер.Определенные политики на Украине хотят превратить Грузию в мишень – Кобахидзе >>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Отношения Грузии и УкраиныИ так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине.После того, как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова.В июне 2022 года Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии.Спустя год с небольшим, в июле 2023 года Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является гражданином Украины.Премьер Грузии назвал причину отзыва поверенного Украины>>Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили.С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада.В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, украина, киев, тбилиси, ираклий кобахидзе, игорь долгов, единое национальное движение, georgian airways, михаил саакашвили