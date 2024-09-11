https://sputnik-georgia.ru/20240911/pravyaschaya-partiya-isklyuchila-vydvizhenie-kandidatury-ivanishvili-na-post-prezidenta-gruzii-289854246.html

Рассматривается ли Иванишвили на пост президента Грузии?

Рассматривается ли Иванишвили на пост президента Грузии?

Sputnik Грузия

Иванишвили интересует лишь Грузия, поэтому он и возглавил избирательный список "Грузинской мечты", утверждают в партии 11.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-11T18:33+0400

2024-09-11T18:33+0400

2024-09-11T20:59+0400

парламентские выборы в грузии 2024

бидзина иванишвили

политика

новости

грузия

париж

мамука мдинарадзе

саломе зурабишвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили не будет выдвигаться на пост президента Грузии, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, отвечая на вопрос журналиста о том, почему Иванишвили возглавил избирательный список партии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 10 сентября представил первую двадцатку избирательного списка правящей партии "Грузинская мечта". В двадцатку, помимо лидеров партии, вошли олимпийские чемпионы и бизнесмены. По его словам, Иванишвили совершенно не интересует никакая должность, что он уже доказал. Иванишвили интересует лишь Грузия, поэтому он и возглавил избирательный список "Грузинской мечты". "Он является первым номером списка по одной главной причине — это важность этих выборов", - сказал Мдинарадзе. Иванишвили, Талахадзе и многие другие – кандидаты в депутаты от "Грузинской мечты">>Мдинарадзе еще раз отметил, что важность выборов 26 октября является основной причиной, по которой Бидзина Иванишвили и его команда решили сделать основателя партии первым номером списка. "Эти выборы настолько важны, что мы все вместе решили и, в первую очередь, с его согласия, чтобы он был первым номером списка. В том числе, это была и наша просьба, чтобы подчеркнуть все это, значимость этих выборов", - заявил Мдинарадзе. По его словам, для правящей партии не является проблемой получить обычное большинство, но для спасения страны необходимо конституционное большинство. Ранее сам Иванишвили заявил, что цель партии на предстоящих парламентских выборах 26 октября – не просто одержать победу, а получить конституционное большинство, то есть 3/4 мест в парламенте, для решения задач, стоящих перед Грузией. Среди них: признание бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и находящихся на его орбите партий неконституционными за "многочисленные преступления". По словам Мдинарадзе, действия и заявление "зарубежных хозяев" стали соломинкой для утопающих, у которых нет шансов на выборах. Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности баллотироваться на второй срок, вести переговоры с западными партнерами и вернуть Грузию на европейский путь развития. Зурабишвили готова баллотироваться на второй президентский срок>>Президентский срок действующего главы государства Саломе Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5-процентный барьер в октябре 2024 года на парламентских выборах. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , бидзина иванишвили, политика, новости, грузия, париж, мамука мдинарадзе, саломе зурабишвили , единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия