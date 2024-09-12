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ЦИК Грузии недоволен публикацией данных о родственных связях членов избирательных комиссий
ЦИК Грузии недоволен публикацией данных о родственных связях членов избирательных комиссий
Sputnik Грузия
Оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" не раз заявлял, что правящая партия "Грузинская мечта" готовится к фальсификации парламентских выборов 12.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-12T19:00+0400
2024-09-12T19:00+0400
2024-09-12T19:43+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Попытки оказать давление на сотрудников избирательной администрации, использовать и обработать их персональные данные с нарушением закона продолжаются и становятся все более интенсивными по мере приближения парламентских выборов 26 октября, заявил глава ЦИК, комментируя сюжет оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Телеканал "ТВ Пирвели" не раз заявлял, что правящая партия "Грузинская мечта" готовится к фальсификации парламентских выборов, поэтому в избирательные комиссии в качестве т. н. независимых членов назначаются партийные работники и сторонники.По его словам, несмотря на то, что избирательная администрация "открыта для всех", журналисты не обратились к ним для предоставления необходимой информации."На фоне того, что избирательная администрация абсолютно открыта для всех включенных сторон, в том числе СМИ, неясно, в чем представлялась необходимость в обработке упомянутой информации, когда они даже не обратились с вопросом к администрации и не запросили информацию по этому поводу", – сказал Каландаришвили.По его словам, это вызывает объективные вопросы, так как для обработки персональных данных сотрудников избирательной администрации, их родственных связей и места работы их родственников нет никаких правовых оснований и легитимной цели.Каландаришвили отметил, что вопросы к членам комиссий и их семьям в сюжете телекомпании по своей сути и форме являются попыткой связать членов ЦИК с правящей партией. Он отметил, что таким образом журналисты телекомпании пытаются навредить репутации избирательной администрации, что в свою очередь может навредить избирательной среде в Грузии и затруднить процесс модернизации выборов.ЦИК Грузии заявил о дискредитации процесса выборов>>Родственные связи или деятельность родственников, как заявил председатель ЦИК, не могут быть критерием оценки работы сотрудников. "Члены избирательных комиссий осуществляют свою деятельность добросовестно, в соответствии с законодательством. Вовлеченные стороны должны оценивать их деятельность по делам, а не по родственным связям", – сказал Каландаришвили. По его словам, Центральная избирательная комиссия не допустит попытки вмешательства в их деятельность или давления на них. Каландаришвили также отметил, что при нарушении СМИ правил и норм закона и этики при коммуникации с сотрудниками избирательных администраций ЦИК будет вынужден пересмотреть вопрос сотрудничества с ними. При этом он не исключил обращения к Инспектору по защите персональных данных в случае повторения публикации данных о членах избирательных комиссий. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, цик грузии, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, цик грузии, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
ЦИК Грузии недоволен публикацией данных о родственных связях членов избирательных комиссий
19:00 12.09.2024 (обновлено: 19:43 12.09.2024)
Оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" не раз заявлял, что правящая партия "Грузинская мечта" готовится к фальсификации парламентских выборов
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Попытки оказать давление на сотрудников избирательной администрации, использовать и обработать их персональные данные с нарушением закона продолжаются и становятся все более интенсивными по мере приближения парламентских выборов 26 октября, заявил глава ЦИК, комментируя сюжет оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели".
Телеканал "ТВ Пирвели" не раз заявлял, что правящая партия "Грузинская мечта" готовится к фальсификации парламентских выборов, поэтому в избирательные комиссии в качестве т. н. независимых членов назначаются партийные работники и сторонники.
"На этот раз речь идет о попытке, вероятно, незаконной обработки персональных данных сотрудников избирательной администрации одним из представителей телекомпании "ТВ Пирвели". К сожалению, это не первый факт попытки незаконной обработки данных сотрудников администрации со стороны упомянутой телекомпании", – заявил Георгий Каландаришвили.
По его словам, несмотря на то, что избирательная администрация "открыта для всех", журналисты не обратились к ним для предоставления необходимой информации.
"На фоне того, что избирательная администрация абсолютно открыта для всех включенных сторон, в том числе СМИ, неясно, в чем представлялась необходимость в обработке упомянутой информации, когда они даже не обратились с вопросом к администрации и не запросили информацию по этому поводу", – сказал Каландаришвили.
По его словам, это вызывает объективные вопросы, так как для обработки персональных данных сотрудников избирательной администрации, их родственных связей и места работы их родственников нет никаких правовых оснований и легитимной цели.
Каландаришвили отметил, что вопросы к членам комиссий и их семьям в сюжете телекомпании по своей сути и форме являются попыткой связать членов ЦИК с правящей партией.
"Суть и форма вопросов, заданных представителями упомянутого СМИ сотрудникам избирательной администрации и членами их семей, не могут служить какому-либо публичному интересу, кроме как осуществлению попытки связать сотрудников избирательной администрации с правящей партией", – сказал Каландаришвили.
Он отметил, что таким образом журналисты телекомпании пытаются навредить репутации избирательной администрации, что в свою очередь может навредить избирательной среде в Грузии и затруднить процесс модернизации выборов.
Родственные связи или деятельность родственников, как заявил председатель ЦИК, не могут быть критерием оценки работы сотрудников.
"Члены избирательных комиссий осуществляют свою деятельность добросовестно, в соответствии с законодательством. Вовлеченные стороны должны оценивать их деятельность по делам, а не по родственным связям", – сказал Каландаришвили.
По его словам, Центральная избирательная комиссия не допустит попытки вмешательства в их деятельность или давления на них.
Каландаришвили также отметил, что при нарушении СМИ правил и норм закона и этики при коммуникации с сотрудниками избирательных администраций ЦИК будет вынужден пересмотреть вопрос сотрудничества с ними.
При этом он не исключил обращения к Инспектору по защите персональных данных в случае повторения публикации данных о членах избирательных комиссий.
Парламентские выборы в Грузии
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.