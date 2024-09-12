https://sputnik-georgia.ru/20240912/tsik-gruzii-nedovolen-publikatsiey-dannykh-o-rodstvennykh-svyazyakh-chlenov-izbiratelnykh-komissiy-289864269.html

ЦИК Грузии недоволен публикацией данных о родственных связях членов избирательных комиссий

ЦИК Грузии недоволен публикацией данных о родственных связях членов избирательных комиссий

Sputnik Грузия

Оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" не раз заявлял, что правящая партия "Грузинская мечта" готовится к фальсификации парламентских выборов 12.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-12T19:00+0400

2024-09-12T19:00+0400

2024-09-12T19:43+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Попытки оказать давление на сотрудников избирательной администрации, использовать и обработать их персональные данные с нарушением закона продолжаются и становятся все более интенсивными по мере приближения парламентских выборов 26 октября, заявил глава ЦИК, комментируя сюжет оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Телеканал "ТВ Пирвели" не раз заявлял, что правящая партия "Грузинская мечта" готовится к фальсификации парламентских выборов, поэтому в избирательные комиссии в качестве т. н. независимых членов назначаются партийные работники и сторонники.По его словам, несмотря на то, что избирательная администрация "открыта для всех", журналисты не обратились к ним для предоставления необходимой информации."На фоне того, что избирательная администрация абсолютно открыта для всех включенных сторон, в том числе СМИ, неясно, в чем представлялась необходимость в обработке упомянутой информации, когда они даже не обратились с вопросом к администрации и не запросили информацию по этому поводу", – сказал Каландаришвили.По его словам, это вызывает объективные вопросы, так как для обработки персональных данных сотрудников избирательной администрации, их родственных связей и места работы их родственников нет никаких правовых оснований и легитимной цели.Каландаришвили отметил, что вопросы к членам комиссий и их семьям в сюжете телекомпании по своей сути и форме являются попыткой связать членов ЦИК с правящей партией. Он отметил, что таким образом журналисты телекомпании пытаются навредить репутации избирательной администрации, что в свою очередь может навредить избирательной среде в Грузии и затруднить процесс модернизации выборов.ЦИК Грузии заявил о дискредитации процесса выборов>>Родственные связи или деятельность родственников, как заявил председатель ЦИК, не могут быть критерием оценки работы сотрудников. "Члены избирательных комиссий осуществляют свою деятельность добросовестно, в соответствии с законодательством. Вовлеченные стороны должны оценивать их деятельность по делам, а не по родственным связям", – сказал Каландаришвили. По его словам, Центральная избирательная комиссия не допустит попытки вмешательства в их деятельность или давления на них. Каландаришвили также отметил, что при нарушении СМИ правил и норм закона и этики при коммуникации с сотрудниками избирательных администраций ЦИК будет вынужден пересмотреть вопрос сотрудничества с ними. При этом он не исключил обращения к Инспектору по защите персональных данных в случае повторения публикации данных о членах избирательных комиссий. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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