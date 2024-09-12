Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240912/tsik-gruzii-nedovolen-publikatsiey-dannykh-o-rodstvennykh-svyazyakh-chlenov-izbiratelnykh-komissiy-289864269.html
ЦИК Грузии недоволен публикацией данных о родственных связях членов избирательных комиссий
ЦИК Грузии недоволен публикацией данных о родственных связях членов избирательных комиссий
Sputnik Грузия
Оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" не раз заявлял, что правящая партия "Грузинская мечта" готовится к фальсификации парламентских выборов 12.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-12T19:00+0400
2024-09-12T19:43+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
грузинская мечта - демократическая грузия
цик грузии
парламентские выборы
парламентские выборы в грузии 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129763_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_976eedffbd300d33e3b54fe0480bc13f.jpg
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Попытки оказать давление на сотрудников избирательной администрации, использовать и обработать их персональные данные с нарушением закона продолжаются и становятся все более интенсивными по мере приближения парламентских выборов 26 октября, заявил глава ЦИК, комментируя сюжет оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Телеканал "ТВ Пирвели" не раз заявлял, что правящая партия "Грузинская мечта" готовится к фальсификации парламентских выборов, поэтому в избирательные комиссии в качестве т. н. независимых членов назначаются партийные работники и сторонники.По его словам, несмотря на то, что избирательная администрация "открыта для всех", журналисты не обратились к ним для предоставления необходимой информации."На фоне того, что избирательная администрация абсолютно открыта для всех включенных сторон, в том числе СМИ, неясно, в чем представлялась необходимость в обработке упомянутой информации, когда они даже не обратились с вопросом к администрации и не запросили информацию по этому поводу", – сказал Каландаришвили.По его словам, это вызывает объективные вопросы, так как для обработки персональных данных сотрудников избирательной администрации, их родственных связей и места работы их родственников нет никаких правовых оснований и легитимной цели.Каландаришвили отметил, что вопросы к членам комиссий и их семьям в сюжете телекомпании по своей сути и форме являются попыткой связать членов ЦИК с правящей партией. Он отметил, что таким образом журналисты телекомпании пытаются навредить репутации избирательной администрации, что в свою очередь может навредить избирательной среде в Грузии и затруднить процесс модернизации выборов.ЦИК Грузии заявил о дискредитации процесса выборов&gt;&gt;Родственные связи или деятельность родственников, как заявил председатель ЦИК, не могут быть критерием оценки работы сотрудников. "Члены избирательных комиссий осуществляют свою деятельность добросовестно, в соответствии с законодательством. Вовлеченные стороны должны оценивать их деятельность по делам, а не по родственным связям", – сказал Каландаришвили. По его словам, Центральная избирательная комиссия не допустит попытки вмешательства в их деятельность или давления на них. Каландаришвили также отметил, что при нарушении СМИ правил и норм закона и этики при коммуникации с сотрудниками избирательных администраций ЦИК будет вынужден пересмотреть вопрос сотрудничества с ними. При этом он не исключил обращения к Инспектору по защите персональных данных в случае повторения публикации данных о членах избирательных комиссий. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей&gt;&gt;Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129763_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3d101aa9f215fd9162f0897a00c74a5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, цик грузии, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, цик грузии, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024

ЦИК Грузии недоволен публикацией данных о родственных связях членов избирательных комиссий

19:00 12.09.2024 (обновлено: 19:43 12.09.2024)
© photo: Sputnik / StringerЦентральная избирательная комиссия Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" не раз заявлял, что правящая партия "Грузинская мечта" готовится к фальсификации парламентских выборов
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Попытки оказать давление на сотрудников избирательной администрации, использовать и обработать их персональные данные с нарушением закона продолжаются и становятся все более интенсивными по мере приближения парламентских выборов 26 октября, заявил глава ЦИК, комментируя сюжет оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели".
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Телеканал "ТВ Пирвели" не раз заявлял, что правящая партия "Грузинская мечта" готовится к фальсификации парламентских выборов, поэтому в избирательные комиссии в качестве т. н. независимых членов назначаются партийные работники и сторонники.

"На этот раз речь идет о попытке, вероятно, незаконной обработки персональных данных сотрудников избирательной администрации одним из представителей телекомпании "ТВ Пирвели". К сожалению, это не первый факт попытки незаконной обработки данных сотрудников администрации со стороны упомянутой телекомпании", – заявил Георгий Каландаришвили.

По его словам, несмотря на то, что избирательная администрация "открыта для всех", журналисты не обратились к ним для предоставления необходимой информации.
"На фоне того, что избирательная администрация абсолютно открыта для всех включенных сторон, в том числе СМИ, неясно, в чем представлялась необходимость в обработке упомянутой информации, когда они даже не обратились с вопросом к администрации и не запросили информацию по этому поводу", – сказал Каландаришвили.
По его словам, это вызывает объективные вопросы, так как для обработки персональных данных сотрудников избирательной администрации, их родственных связей и места работы их родственников нет никаких правовых оснований и легитимной цели.
Каландаришвили отметил, что вопросы к членам комиссий и их семьям в сюжете телекомпании по своей сути и форме являются попыткой связать членов ЦИК с правящей партией.
"Суть и форма вопросов, заданных представителями упомянутого СМИ сотрудникам избирательной администрации и членами их семей, не могут служить какому-либо публичному интересу, кроме как осуществлению попытки связать сотрудников избирательной администрации с правящей партией", – сказал Каландаришвили.
Он отметил, что таким образом журналисты телекомпании пытаются навредить репутации избирательной администрации, что в свою очередь может навредить избирательной среде в Грузии и затруднить процесс модернизации выборов.
ЦИК Грузии заявил о дискредитации процесса выборов>>
Родственные связи или деятельность родственников, как заявил председатель ЦИК, не могут быть критерием оценки работы сотрудников.
"Члены избирательных комиссий осуществляют свою деятельность добросовестно, в соответствии с законодательством. Вовлеченные стороны должны оценивать их деятельность по делам, а не по родственным связям", – сказал Каландаришвили.
По его словам, Центральная избирательная комиссия не допустит попытки вмешательства в их деятельность или давления на них.
Каландаришвили также отметил, что при нарушении СМИ правил и норм закона и этики при коммуникации с сотрудниками избирательных администраций ЦИК будет вынужден пересмотреть вопрос сотрудничества с ними.
При этом он не исключил обращения к Инспектору по защите персональных данных в случае повторения публикации данных о членах избирательных комиссий.

Парламентские выборы в Грузии

Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.
© SputnikПарламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы в Грузии 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2024
Парламентские выборы в Грузии 2024
© Sputnik
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0