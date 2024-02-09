https://sputnik-georgia.ru/20240209/za-schet-chego-vyrosli-dokhody-gruzii-ot-eksporta-vina-286222759.html

За счет чего выросли доходы Грузии от экспорта вина?

За счет чего выросли доходы Грузии от экспорта вина?

На фоне количественного сокращения увеличение экспортной выручки обусловлено ростом экспортной стоимости грузинского вина 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T17:07+0400

2024-02-09T17:07+0400

2024-02-09T17:19+0400

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вино и виноделие грузии

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Стоимость грузинского вина в 2023 году выросла на 16,5% по сравнению с 2022 годом, благодаря чему доходы от экспорта выросли почти на 3% и составили 259 миллионов долларов, сообщает Национальное агентство вина. Вино занимает третью строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,3% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина. В 2023 году сохранилась тенденция роста доходов от экспорта грузинского вина – 89,5 миллиона литров было экспортировано в 66 стран мира. По данным Агентства, количественное снижение экспорта по сравнению с 2022 годом составило 12%. На фоне количественного сокращения увеличение экспортной выручки обусловлено ростом экспортной стоимости грузинского вина, которая является основным определяющим показателем. Рост экспортных доходов заметен на стратегических рынках: Корея – 60%, Германия – 43%, США – 6%, Польша – 3%, Япония – 1%.Кроме того, резкий рост наблюдался в экспорте алкогольной продукции: 31,5 млн литров алкогольной продукции на сумму 196,2 млн долларов было экспортировано в 54 страны мира – доходы увеличились на 42%, а объем экспорта увеличился на 55%. Грузия планирует активнее продвигать вино на международных рынках >>По данным Международной организации вина и лозы OIV, потребление вина в мире снижается. За последние годы (2017-2022) потребление вина снизилось в среднем на 6%. Сегмент вин премиум-класса (по цене 10 долларов и выше за бутылку) вырос, в то время как потребление недорогих вин (стоимостью менее 10 долларов за бутылку) значительно снизилось. Также Агентство назвало события на Украине и различные связанные с ней кризисы, в том числе сбои в цепочках поставок, факторами, влияющими на экспорт вина. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в 2023 году из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году. Экспорт грузинского вина вырос в четыре раза за последние 11 лет – премьер >>В Агентстве отметили, что 2024 год начался позитивно и в январе Грузия экспортировала 6,5 миллиона литров вина в 34 страны, на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Стоимость экспорта составила 18,2 миллиона долларов, на 15% больше, чем в январе 2022 года. Кроме того, за отчетный период из Грузии вывезли 2,4 миллиона спиртных напитков (рост 24%) стоимостью 13 миллионов долларов (рост на 2% по сравнению с январем 2022 года). Продвижение грузинского вина Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари в 2023 году. В 2024-м году планируется потратить уже 16 миллионов. Грузия в топ-3 стран по поставкам тихих вин в Россию в 2023 году >>Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии