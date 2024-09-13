https://sputnik-georgia.ru/20240913/kobakhidze-vybory-v-gruzii-proydut-na-fone-vneshnego-vmeshatelstva-no-ne-so-storony-rossii-289876296.html

Кобахидзе: выборы в Грузии пройдут на фоне внешнего вмешательства, но не со стороны России

Кобахидзе: выборы в Грузии пройдут на фоне внешнего вмешательства, но не со стороны России

Sputnik Грузия

Для оказания влияния на выборы необходим ресурс в направлении СМИ, своя агентура, чего нет у России, но есть у других внешних сил, заявил премьер 13.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-13T15:30+0400

2024-09-13T15:30+0400

2024-09-13T15:30+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Парламентские выборы в Грузии в этом году пройдут на фоне беспрецедентного вмешательства извне – у России нет таких ресурсов, но они есть у других сил, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос журналиста.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%.Как утверждает Кобахидзе, оказание влияния на выборы подразумевает наличие ресурсов в направлении СМИ, партий, чего нет у России, но есть у других внешних "сил"."Для оказания влияния на выборы необходим ресурс в направлении СМИ, нужно иметь свои партии, свою агентуру в партиях, нужно иметь медиаресурсы. Этих ресурсов у России нет, но они есть у других сил", – заявил Кобахидзе.Кроме того, правительство слышит тысячи угроз и шантаж в свою сторону, а причина этому – отказ Грузии открыть "второй фронт" в стране, заявил премьер. "Причина всего этого только одна: мы не открыли второй фронт в Грузии... Они (бывшие власти – ред.) надеются, что после выборов все равно смогут вернуть свою агентуру к власти, чтобы открыть второй фронт, чего они не дождутся. Грузинское общество не вернет авторов кровавого режима к власти", – сказал глава грузинского правительства.Парламентские выборы в ГрузииПарламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Расклад силПравящая партия "Грузинская мечта" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия".Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее".Преступникам нет места в политике – глава парламента Грузии о запрете "Нацдвижения">>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны TBC партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией.Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024