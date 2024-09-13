https://sputnik-georgia.ru/20240913/missiya-obsebdipch-pristupila-k-nablyudeniyu-za-vyborami-v-gruzii-289873337.html

Миссия ОБСЕ/БДИПЧ приступила к наблюдению за выборами в Грузии

Миссия ОБСЕ/БДИПЧ приступила к наблюдению за выборами в Грузии

Sputnik Грузия

Грузия заинтересована в большом количестве международных наблюдателей на выборах для обеспечения прозрачности процесса, заявил ранее премьер страны 13.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-13T11:55+0400

2024-09-13T11:55+0400

2024-09-13T11:55+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ/БДИПЧ прибыла в Грузию для наблюдения за ходом парламентских выборов и 12 сентября провела первую встречу в Центральной избирательной комиссии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Правительство Грузии направило приглашения для наблюдения за выборами всем международным авторитетным организациям, в том числе ОБСЕ и ЕС. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, Грузия заинтересована в большом количестве международных наблюдателей на выборах для обеспечения прозрачности процесса. По данным пресс-службы ЦИК, Каландаришвили рассказал представителям миссии о процессе подготовки к выборам, об использовании избирательных электронных технологий, информировании избирателей, регистрации наблюдательных организаций и о проблемах, с которыми сталкивается ЦИК в плане распространения дезинформации. "До выборов 26 октября осталось мало времени, поэтому избирательная комиссия старается предоставить участникам выборов информацию обо всех мероприятиях, которые администрация проводит для проведения выборов в соответствии с международными и европейскими стандартами", – сказал Каландаришвили. "Грузинская мечта" попросила ОБСЕ/БДИПЧ прислать на выборы побольше наблюдателей>>Председатель ЦИК также подчеркнул важность нейтрального и объективного наблюдения в избирательном процессе.В свою очередь глава наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ Оуэн Мерфи предоставил председателю ЦИК подробную информацию о представителях, которые будут наблюдать за выборами 26 октября по всей Грузии. Он также рассказал об отчетах наблюдательной миссии, которые организация будет публиковать как в предвыборный период, так и после выборов. На встрече также присутствовали заместитель главы миссии Марсель Надь, аналитик по вопросам выборов Марсела Машкова, аналитик Анна Меликян и советник/сотрудник БДИПЧ по выборам в Грузии Ксения Дашуцина. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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