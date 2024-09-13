https://sputnik-georgia.ru/20240913/oppozitsiya-provodit-predvybornuyu-kampaniyu-za-rubezhom--premer-gruzii-289875652.html

Оппозиция проводит предвыборную кампанию за рубежом – премьер Грузии

Оппозиция проводит предвыборную кампанию за рубежом – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Оппозиция, если и дает предвыборные обещания, то только ложные, заявил премьер Грузии 13.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-13T13:57+0400

2024-09-13T13:57+0400

2024-09-13T13:57+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

зураб джапаридзе

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Оппозиции нечего сказать своему народу перед выборами, поэтому они проводят предвыборную кампанию за рубежом, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.Представители оппозиции, среди которых один из лидеров "Коалиции за перемены" Зураб Джапаридзе, отправились в США в разгар предвыборной кампании. Сам Джапаридзе ответил журналистам, что едет отдыхать на Сейшельские острова.По его словам, оппозиция не может ничего пообещать, а если и обещает, то это абсолютная ложь."Когда у тебя выборы, ты должен говорить со своим народом, а не с иностранными покровителями, это аксиома для любых выборов. Хотя им нечего сказать, они даже не дают обещаний, если не считать абсолютную ложь, которая ими распространяется, к примеру, о 14 миллиардах долларов, что является ложью", - сказал Кобахидзе."Нацвижение" по-грязному использует ЕС как предвыборный инструмент – депутат>>Речь идет о обещании ряда оппозиционных партий, в том числе "Лело" и "Нацдвижения", об осуществлении различных проектов для развития страны и улучшении социального положения граждан якобы за счет интеграции в ЕС благодаря финансированию в 14 млрд евро, доступ к которым открывается сразу после перехода страны-кандидата в ЕС на этап переговоров о вступлении в объединение.Ранее представители правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что ни Молдова, ни Украина, как страны-кандидаты на вступление в ЕС, не получили 14 млрд евро из фондов ЕС на развитие страны.А глава парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что оппозиция думает лишь о том, как подкупить грузинский народ, а Европу они "превратили в кассу"Между тем ряд оппозиционных партий уже включил вышеуказанные деньги Евросоюза в свою предвыборную программу в качестве основных средств развития Грузии.Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%.Расклад сил перед выборамиПравящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия".Грузия лишилась 14 млрд от ЕС? "Грузинская мечта" ответила оппозиции>>Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее".К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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