https://sputnik-georgia.ru/20240913/senator-rish-prav-negodyayam-ne-mesto-v-politike-gruzii--premer-289876926.html

Сенатор Риш прав, негодяям не место в политике Грузии – премьер

Сенатор Риш прав, негодяям не место в политике Грузии – премьер

Sputnik Грузия

В Сенате США говорили о регрессе демократии в Грузии и, в частности, об ограничении прав гражданского сектора 13.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-13T14:15+0400

2024-09-13T14:15+0400

2024-09-13T14:15+0400

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ираклий кобахидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе согласился с тем, что негодяям не место в грузинской политике, но, в отличие от сенатора США Джима Риша, назвал таковыми оппозиционеров. Накануне Риш сказал, что в октябре у грузинского народа будет возможность "вышвырнуть негодяев и взять свое собственное будущее в свои руки". Это заявление он сделал на заседании комитета по международным отношениям Сената США, где обсуждались события в Грузии после принятия т. н. закона об "иноагентах".Кроме того, премьер прокомментировал выступление в Сенате главы НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эки Гигаури в качестве докладчика из Грузии. Она обвинила власти Грузии в распространении дезинформации о гражданском секторе и Западе. "Что касается Эки Гигаури, это была очередная люстрация. Это было обычное выступление Серго Орджоникидзе (революционер, сыгравший одну из ключевых ролей в свержении правительства Первой Грузинской Демократической Республики в 1921 году – ред.)", - сказал Кобахидзе.По его словам, из выступления Гигаури было понятно лишь то, что она даже английского нормально не знает. Выступая перед американскими сенаторами, Гигаури заявила, что власти Грузии хоть и не говорят, что Запад плохой, но распространяют такую информацию, чтобы у людей возникли вопросы.Каладзе назвал врагом сенатора США>>По ее словам, распространяется дезинформация о том, что либеральные группы борются с семейными ценностями и национальными интересами, что все гражданские организации лишь занимаются защитой прав ЛГБТ* сообщества и пропагандируют ЛГБТ*.На вопрос сенатора-демократа Джин Шахин, начали ли власти преследовать НПО, которые отказались регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, Гигаури ответила, что у правительства есть несколько недель на мониторинг."Мы – патриоты своей страны, поэтому 95% гражданских организаций не зарегистрировались. У правительства есть несколько недель для начала мониторинга и потом – для назначения штрафов, как это предусмотрено законом. Мы готовы оказать сопротивление", - заявила Гигаури.Регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять ежегодную финансовую декларацию должны НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых являются поступления из-за рубежа.Срок добровольной регистрации в этом реестре истек 2 сентября. Всего в Публичный реестр Минюста обратились 476 организаций.Правительство Грузии создает грантовый фонд для НПО – премьер>>Официальных данных о том, сколько на сегодняшний день в Грузии организаций, подпадающих под закон "О прозрачности иностранного влияния", не существует.Известно лишь то, что в Грузии зарегистрировано более 30 тысяч некоммерческих организаций, в число которых входят фактически не функционирующие организации, юридические лица публичного права, которые созданы госорганами и работают независимо, спортивные федерации и так далее, которых новый закон не касается.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, эка гигаури, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия