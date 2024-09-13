https://sputnik-georgia.ru/20240913/kaladze-nazval-vragom-senatora-ssha-289875310.html

Каладзе назвал врагом сенатора США

Каладзе назвал врагом сенатора США

Sputnik Грузия

Джим Риш сказал, что в октябре у грузинского народа будет возможность "вышвырнуть негодяев" и взять будущее в свои руки 13.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-13T13:35+0400

2024-09-13T13:35+0400

2024-09-13T14:00+0400

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каха каладзе

бен кардин

закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал врагом сенатора США Джима Риша, расценив его резкое заявление о властях Грузии как оскорбление страны и наглое обращение с грузинским народом.По словам Риша, в октябре у грузинского народа будет возможность "вышвырнуть негодяев и взять свое собственное будущее в свои руки". Это заявление он сделал 12 сентября на заседании комитета по международным отношениям Сената США, где обсуждались события в Грузии после принятия т. н. закона об "иноагентах". По его словам, "те, кто будут нагло обращаться с моим народом и будут делать такого типа заявления, все они – враги".Темой слушаний в Сенате были "Законы против НПО и другие инструменты демократических репрессий". На заседании обсуждали обстановку в разных странах, говорили об ограничении там прав гражданского общества.В своем вступительном выступлении сенатор Бен Кардин сказал, что в последние годы все больше стран, которые считались в основном демократическими или частично свободными, принимают законы против неправительственных организаций и используют их как инструмент репрессий. "Глубоко беспокоит то, что демократии от Грузии до Индии и Турции использовали свои правовые системы против журналистов, оппозиционных политиков, правозащитников и гражданского общества", - сказал демократ Кардин, председатель комитета по международным отношениям Сената.Истек срок добровольной регистрации в реестре по закону об "иноагентах" в Грузии>>После него слово было дано республиканскому сенатору Джиму Ришу, который в прошлом не раз критиковал власти Грузии. Он говорил, что разочарован регрессом демократии в Грузии. Что власти страны приняли закон против НПО, несмотря на предупреждения Евросоюза о том, что это остановит процесс интеграции в ЕС. После слов о том, что на парламентских выборах 26 октября у грузинского народа будет возможность "вышвырнуть негодяев", он добавил: "Мы будем внимательно наблюдать, молиться за вас и надеяться, что это сработает".В качестве докладчика из Грузии на слушания в Сенате была приглашена глава НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури, которую в "Грузинской мечте" называют ярким примером иноагента, который лишь выполняет полученные из-за рубежа заказы. Выступая перед американскими сенаторами, Гигаури заявила, что власти Грузии хоть и не говорят, что Запад плохой, но распространяют такую информацию, чтобы у людей возникли вопросы. По ее словам, распространяется дезинформация о том, что либеральные группы борются с семейными ценностями и национальными интересами, что все гражданские организации лишь занимаются защитой прав ЛГБТ* сообщества и пропагандируют ЛГБТ*. Правительство Грузии создает грантовый фонд для НПО – премьер>>На вопрос сенатора-демократа Джин Шахин, начали ли власти преследовать НПО, которые отказались регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, Гигаури ответила, что у правительства есть несколько недель на мониторинг."Мы – патриоты своей страны, поэтому 95% гражданских организаций не зарегистрировались. У правительства есть несколько недель для начала мониторинга и потом – для назначения штрафов, как это предусмотрено законом. Мы готовы оказать сопротивление", - заявила Гигаури. Регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять ежегодную финансовую декларацию должны НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых являются поступления из-за рубежа.Срок добровольной регистрации в этом реестре истек 2 сентября. Всего в Публичный реестр Минюста обратились 476 организаций.Официальных данных о том, сколько на сегодняшний день в Грузии организаций, подпадающих под закон "О прозрачности иностранного влияния", не существует."Коалиция за перемены" отказалась сотрудничать с "Грузинской мечтой" после выборов >>Известно лишь то, что в Грузии зарегистрировано более 30 тысяч некоммерческих организаций, в число которых входят фактически не функционирующие организации, юридические лица публичного права, которые созданы госорганами и работают независимо, спортивные федерации и так далее, которых новый закон не касается.Резонансный законВласти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.Посольство Дании тратит деньги в грузинской политике? В правящей партии ждут разъяснений>>Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Пусть даже революции финансируют в Грузии, но открыто – премьер о зарубежных донорах>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, эка гигаури, каха каладзе, бен кардин, закон об "иноагентах"