https://sputnik-georgia.ru/20240913/kaladze-nazval-vragom-senatora-ssha-289875310.html
Каладзе назвал врагом сенатора США
Каладзе назвал врагом сенатора США
Sputnik Грузия
Джим Риш сказал, что в октябре у грузинского народа будет возможность "вышвырнуть негодяев" и взять будущее в свои руки 13.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-13T13:35+0400
2024-09-13T13:35+0400
2024-09-13T14:00+0400
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каха каладзе
бен кардин
закон об "иноагентах"
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал врагом сенатора США Джима Риша, расценив его резкое заявление о властях Грузии как оскорбление страны и наглое обращение с грузинским народом.По словам Риша, в октябре у грузинского народа будет возможность "вышвырнуть негодяев и взять свое собственное будущее в свои руки". Это заявление он сделал 12 сентября на заседании комитета по международным отношениям Сената США, где обсуждались события в Грузии после принятия т. н. закона об "иноагентах". По его словам, "те, кто будут нагло обращаться с моим народом и будут делать такого типа заявления, все они – враги".Темой слушаний в Сенате были "Законы против НПО и другие инструменты демократических репрессий". На заседании обсуждали обстановку в разных странах, говорили об ограничении там прав гражданского общества.В своем вступительном выступлении сенатор Бен Кардин сказал, что в последние годы все больше стран, которые считались в основном демократическими или частично свободными, принимают законы против неправительственных организаций и используют их как инструмент репрессий. "Глубоко беспокоит то, что демократии от Грузии до Индии и Турции использовали свои правовые системы против журналистов, оппозиционных политиков, правозащитников и гражданского общества", - сказал демократ Кардин, председатель комитета по международным отношениям Сената.Истек срок добровольной регистрации в реестре по закону об "иноагентах" в Грузии>>После него слово было дано республиканскому сенатору Джиму Ришу, который в прошлом не раз критиковал власти Грузии. Он говорил, что разочарован регрессом демократии в Грузии. Что власти страны приняли закон против НПО, несмотря на предупреждения Евросоюза о том, что это остановит процесс интеграции в ЕС. После слов о том, что на парламентских выборах 26 октября у грузинского народа будет возможность "вышвырнуть негодяев", он добавил: "Мы будем внимательно наблюдать, молиться за вас и надеяться, что это сработает".В качестве докладчика из Грузии на слушания в Сенате была приглашена глава НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури, которую в "Грузинской мечте" называют ярким примером иноагента, который лишь выполняет полученные из-за рубежа заказы. Выступая перед американскими сенаторами, Гигаури заявила, что власти Грузии хоть и не говорят, что Запад плохой, но распространяют такую информацию, чтобы у людей возникли вопросы. По ее словам, распространяется дезинформация о том, что либеральные группы борются с семейными ценностями и национальными интересами, что все гражданские организации лишь занимаются защитой прав ЛГБТ* сообщества и пропагандируют ЛГБТ*. Правительство Грузии создает грантовый фонд для НПО – премьер>>На вопрос сенатора-демократа Джин Шахин, начали ли власти преследовать НПО, которые отказались регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, Гигаури ответила, что у правительства есть несколько недель на мониторинг."Мы – патриоты своей страны, поэтому 95% гражданских организаций не зарегистрировались. У правительства есть несколько недель для начала мониторинга и потом – для назначения штрафов, как это предусмотрено законом. Мы готовы оказать сопротивление", - заявила Гигаури. Регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять ежегодную финансовую декларацию должны НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых являются поступления из-за рубежа.Срок добровольной регистрации в этом реестре истек 2 сентября. Всего в Публичный реестр Минюста обратились 476 организаций.Официальных данных о том, сколько на сегодняшний день в Грузии организаций, подпадающих под закон "О прозрачности иностранного влияния", не существует."Коалиция за перемены" отказалась сотрудничать с "Грузинской мечтой" после выборов >>Известно лишь то, что в Грузии зарегистрировано более 30 тысяч некоммерческих организаций, в число которых входят фактически не функционирующие организации, юридические лица публичного права, которые созданы госорганами и работают независимо, спортивные федерации и так далее, которых новый закон не касается.Резонансный законВласти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.Посольство Дании тратит деньги в грузинской политике? В правящей партии ждут разъяснений>>Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Пусть даже революции финансируют в Грузии, но открыто – премьер о зарубежных донорах>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, эка гигаури, каха каладзе, бен кардин, закон об "иноагентах"
грузия, новости, политика, сша, эка гигаури, каха каладзе, бен кардин, закон об "иноагентах"
Каладзе назвал врагом сенатора США
13:35 13.09.2024 (обновлено: 14:00 13.09.2024)
Джим Риш сказал, что в октябре у грузинского народа будет возможность "вышвырнуть негодяев" и взять будущее в свои руки
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал врагом сенатора США Джима Риша, расценив его резкое заявление о властях Грузии как оскорбление страны и наглое обращение с грузинским народом.
По словам Риша, в октябре у грузинского народа будет возможность "вышвырнуть негодяев и взять свое собственное будущее в свои руки". Это заявление он сделал 12 сентября на заседании комитета по международным отношениям Сената США, где обсуждались события в Грузии после принятия т. н. закона об "иноагентах".
"Что касается тех, кто такими словами упоминает Грузию, они являются мошенниками. Какая разница, будь то сенатор или кто угодно. Тот, кто оскорбляет мою страну, будь то американец, европеец, русский или китаец, для меня все они – враги", - сказал Каладзе журналистам.
По его словам, "те, кто будут нагло обращаться с моим народом и будут делать такого типа заявления, все они – враги".
Темой слушаний в Сенате были "Законы против НПО и другие инструменты демократических репрессий". На заседании обсуждали обстановку в разных странах, говорили об ограничении там прав гражданского общества.
В своем вступительном выступлении сенатор Бен Кардин сказал, что в последние годы все больше стран, которые считались в основном демократическими или частично свободными, принимают законы против неправительственных организаций и используют их как инструмент репрессий.
"Глубоко беспокоит то, что демократии от Грузии до Индии и Турции использовали свои правовые системы против журналистов, оппозиционных политиков, правозащитников и гражданского общества", - сказал демократ Кардин, председатель комитета по международным отношениям Сената.
После него слово было дано республиканскому сенатору Джиму Ришу, который в прошлом не раз критиковал власти Грузии. Он говорил, что разочарован регрессом демократии в Грузии. Что власти страны приняли закон против НПО, несмотря на предупреждения Евросоюза о том, что это остановит процесс интеграции в ЕС.
После слов о том, что на парламентских выборах 26 октября у грузинского народа будет возможность "вышвырнуть негодяев", он добавил: "Мы будем внимательно наблюдать, молиться за вас и надеяться, что это сработает".
В качестве докладчика из Грузии на слушания в Сенате была приглашена глава НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури, которую в "Грузинской мечте" называют ярким примером иноагента, который лишь выполняет полученные из-за рубежа заказы.
Выступая перед американскими сенаторами, Гигаури заявила, что власти Грузии хоть и не говорят, что Запад плохой, но распространяют такую информацию, чтобы у людей возникли вопросы.
По ее словам, распространяется дезинформация о том, что либеральные группы борются с семейными ценностями и национальными интересами, что все гражданские организации лишь занимаются защитой прав ЛГБТ* сообщества и пропагандируют ЛГБТ*.
На вопрос сенатора-демократа Джин Шахин, начали ли власти преследовать НПО, которые отказались регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, Гигаури ответила, что у правительства есть несколько недель на мониторинг.
"Мы – патриоты своей страны, поэтому 95% гражданских организаций не зарегистрировались. У правительства есть несколько недель для начала мониторинга и потом – для назначения штрафов, как это предусмотрено законом. Мы готовы оказать сопротивление", - заявила Гигаури.
Регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять ежегодную финансовую декларацию должны НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых являются поступления из-за рубежа.
Срок добровольной регистрации в этом реестре истек 2 сентября. Всего в Публичный реестр Минюста обратились 476 организаций.
Официальных данных о том, сколько на сегодняшний день в Грузии организаций, подпадающих под закон "О прозрачности иностранного влияния", не существует.
Известно лишь то, что в Грузии зарегистрировано более 30 тысяч некоммерческих организаций, в число которых входят фактически не функционирующие организации, юридические лица публичного права, которые созданы госорганами и работают независимо, спортивные федерации и так далее, которых новый закон не касается.
Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.
Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало.
В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.
В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.
Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.
Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.
* Экстремистская организация, запрещенная в России