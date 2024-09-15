https://sputnik-georgia.ru/20240915/tsik-gruzii-zafiksirovala-popytki-vmeshatelstva-v-treningi-chlenov-komissii-289900204.html

ЦИК Грузии зафиксировала попытки вмешательства в тренинги членов комиссии

ЦИК Грузии зафиксировала попытки вмешательства в тренинги членов комиссии

Sputnik Грузия

ЦИК надеется, что тренинги не станут предметом необоснованных, громких и дискредитирующих обвинений в адрес администрации 15.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-15T14:00+0400

2024-09-15T14:00+0400

2024-09-15T14:00+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Случаи воспрепятствования проведению тренингов членов окружных избирательных комиссий были зафиксированы в Грузии, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В рамках программы тренингов руководители окружных избирательных комиссий и члены комиссий приобретают специальные знания, углубляют практические навыки управления избирательными процессами, получают подробную информацию о проводимых ими мероприятиях и стандартах. В целях обеспечения высокого уровня прозрачности избирательного процесса избирательная комиссия предоставляет наблюдательным организациям возможность следить за указанными тренингами. Назначенные партиями члены окружных избирательных комиссий имеют возможность присутствовать и наблюдать за процессом, не препятствуя ходу обучения, и большая часть из них воспользовалась этой возможностью. Начавшийся в субботу процесс обучения контролируется как наблюдательными организациями, так и членами окружных избирательных комиссий, говорится в информации ЦИК. Миссия ОБСЕ/БДИПЧ приступила к наблюдению за выборами в Грузии>>Как отметили в Комиссии, в отношении некоторых окружных избирательных комиссий была неопределенность, однако вскоре все уполномоченные лица получили возможность наблюдать за ходом обучения. Кроме того, по информации ЦИК, несколько инцидентов были использованы некоторыми вовлеченными сторонами для дискредитации электронных выборов. "Для избирательной администрации категорически неприемлемо, что такая важная часть управления избирательным процессом, как повышение квалификации сотрудников, была представлена как попытка фальсификации выборов. Эти беспочвенные обвинения вызывают обоснованное подозрение, что все это служит дискредитации процесса", – отметили в ЦИК. Избирательная комиссия продолжит образовательную деятельность по повышению квалификации сторон, участвующих в избирательном процессе, а также собственных сотрудников, и надеется, что указанный процесс будет поддержан всеми вовлеченными сторонами и не станет предметом необоснованных, громких и дискредитирующих обвинений в адрес администрации. В ЦИК также отметили, что избирательная администрация недавно предложила обучение партиям и местным наблюдательным организациям, но большинство не воспользовалось возможностью получить "компетентную и исчерпывающую информацию об электронных технологиях выборов".Парламентские выборы в ГрузииПарламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024