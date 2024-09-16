https://sputnik-georgia.ru/20240916/ssha-gotovyat-vizovye-ogranicheniya-protiv-60-grazhdan-gruzii-vklyuchaya-silovikov-289922223.html

США готовят визовые ограничения против 60 граждан Грузии, включая силовиков

США готовят визовые ограничения против 60 граждан Грузии, включая силовиков

Sputnik Грузия

Список граждан Грузии, которые попали в немилость Госдепа, продолжает расширяться 16.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-16T23:46+0400

2024-09-16T23:46+0400

2024-09-17T00:00+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. США, вслед за введением санкций против двоих высокопоставленных должностных лиц МВД Грузии и двоих представителей медиаплатформы "Альт-Инфо", предпринимают дополнительные шаги по введению визовых ограничений для десятков граждан за подрыв демократии, говорится в заявлении госсектераря Энтони Блинкена.США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили, известного по прозвищу "Хареба", и его заместителя Милери Лагазаури, а также против Константина Моргошия и Зураба Махарадзе. Речь идет о блокировании имущества и организаций на территории США. По его словам, а число этих лиц входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, злоупотреблявшие своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа, и сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в избиении протестующих.Визовые ограничения, по словам Блинкена, затронут также руководителей предприятий, "вовлеченных в коррупционную практику. За важную роль в продвижении недемократического законодательства и ограничение гражданского общества Госдеп намерен ввести визовые ограничения против депутатов парламента Грузии.Также ограничения затронут лиц, распространявших дезинформацию и пропагандировавших насильственный экстремизм, сказано в заявлении Блинкена. США ввели санкции против должностных лиц МВД Грузии>>Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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