https://sputnik-georgia.ru/20240916/uchastnik-aktsiy-protesta-protiv-zakona-ob-inoagentakh-v-tbilisi-poluchil-chetyre-goda-tyurmy-289917966.html

Суд дал 4 года задержанному на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси

Суд дал 4 года задержанному на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси

Sputnik Грузия

Шанидзе был задержан за повреждение видеокамеры во время беспорядков, происходивших у парламента Грузии 1-2 мая 16.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-16T17:45+0400

2024-09-16T17:45+0400

2024-09-16T19:11+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский городской суд

тбилиси

сша

закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил в четырем годам тюрьмы Георгия Шанидзе, задержанного за повреждение наружной камеры видеонаблюдения во время одной из масштабных акций против закона об "иноагентах" в Тбилиси в начале мае. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Шанидзе был задержан 9 мая за повреждение видеокамеры во время беспорядков, происходивших у парламента 1-2 мая. Изначально прокуратура предъявила ему обвинение по статье "Повреждение или уничтожение вещи", а позже еще и по статье "Незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества".В конце июля суд отклонил ходатайство стороны защиты об освобождении Шанидзе под залог.Он отметил, что его вообще не задерживали бы, если бы не "политичеcкая подоплека" в деле. Акции против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" проходили в Тбилиси, а периодически и в регионах Грузии, ежедневно более месяца. Закон все же был принят. Резонансный закон Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Премьер Грузии назвал бесперспективным дело против закона об "иноагентов" в суде>>В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Регистрация "иноагентов" в Грузии – кто решил бойкотировать закон?>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, тбилиси, сша, закон об "иноагентах"