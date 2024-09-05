https://sputnik-georgia.ru/20240905/net-perspektivy-premer-gruzii-ob-iskakh-protiv-zakona-ob-inoagentov-289751069.html

Нет перспективы! Премьер Грузии об исках против закона об "иноагентов"

Нет перспективы! Премьер Грузии об исках против закона об "иноагентов"

Sputnik Грузия

Среди подавших иски в Конституционный суд с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" – 122 НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили 05.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-05T13:26+0400

2024-09-05T13:26+0400

2024-09-05T14:43+0400

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ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

мамука хазарадзе

институт развития свободы информации

единое национальное движение

конституционный суд грузии

закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Иски, поданные в Конституционный суд Грузии, для признания неконституционным закона "О прозрачности иностранного влияния" не имеют никакой перспективы, особенно на фоне того, что ряд организаций уже прошли регистрацию в специальном реестре, доказав, что никакой проблемы стигматизации и ограничений не существует, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Иски в Конституционный суд с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. "Я думаю, что этот иск не имел перспектив ни до этого, ни, тем более, не имеет теперь. К этому теперь прибавилось признание "Сирцхвилиа", прибавилось обращение 450 организаций в Минюст. На этом фоне успех этого иска стал еще более невозможным. Реально всем было доказано, что нет никакой проблемы ни стигматизации, ни ограничений", - заявил Кобахидзе. Молодежная организация "Сирцхвилиа" ("Стыдно"), которая известна своим участием в самых резонансных акциях протеста с 2019 года, на прошлой неделе сначала подала заявку на регистрацию в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, а потом отозвала ее из-за негатива в соцсетях. Истек срок добровольной регистрации в реестре по закону об "иноагентах" в Грузии>>По словам Кобахидзе, непонятно, как можно обжаловать закон, который предусматривает единственное: обращение в Минюст в случае получения более 20% иностранного финансирования и размещение информации о финансирование на сайте.По его словам, число истцов составляет гораздо меньше 1%, а политические силы, построенные на лжи, в очередной раз распространяют ложь. Ранее лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе заявил, что лишь 1,5% организаций прошли регистрацию в Минюсте. По официальным данным, всего заявку подали 476 финансируемых из-за рубежа НПО и СМИ в Грузии. Против регистрации выступили в основном самые богатые и авторитетные НПО, среди которых "Международная прозрачность – Грузия", "Ассоциация молодых юристов Грузии", "Институт развития свободы информации" (IDFI). Лидеры партии власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Конституционный суд Грузии завершил слушания по делу о законе об "иноагентах">>По мнению премьера, число неправительственных организаций, которые финансируются из-за рубежа, возможно, даже не превышает 1 тысячу. "У меня нет статистики, но я полагаю, что более половины организаций, финансируемых из-за рубежа, действительно обратились в Минюст, и это может составлять даже две трети – 80%", - добавил премьер. На самом деле, по словам премьера, всем известна ситуация в неправительственном секторе, где элитные НПО получают 90% зарубежного финансирования НПО в целом. "Максимум 10 организаций получают 90% финансирования, а остальные 500, если тысяча организаций, получают 10% финансирования", - сказал премьер. Это, по словам премьера, реальная картина, соответственно, все ясно как день. "Те, кто действительно служит доброму делу, служит такому делу, которое соответствует интересам государства, у них не было никаких проблем с обращением в Минюст. Но те, кому есть что скрывать, не обращаются в Минюст, и здесь будет проведена простая черта", - отметил он. Резонансный закон Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Пусть даже революции финансируют в Грузии, но открыто – премьер о зарубежных донорах>>В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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