https://sputnik-georgia.ru/20240905/net-perspektivy-premer-gruzii-ob-iskakh-protiv-zakona-ob-inoagentov-289751069.html
Нет перспективы! Премьер Грузии об исках против закона об "иноагентов"
Нет перспективы! Премьер Грузии об исках против закона об "иноагентов"
Sputnik Грузия
Среди подавших иски в Конституционный суд с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" – 122 НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили 05.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-05T13:26+0400
2024-09-05T13:26+0400
2024-09-05T14:43+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
мамука хазарадзе
институт развития свободы информации
единое национальное движение
конституционный суд грузии
закон об "иноагентах"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0c/289412374_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f2b0586a81d1859bd48c01e54461248a.jpg
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Иски, поданные в Конституционный суд Грузии, для признания неконституционным закона "О прозрачности иностранного влияния" не имеют никакой перспективы, особенно на фоне того, что ряд организаций уже прошли регистрацию в специальном реестре, доказав, что никакой проблемы стигматизации и ограничений не существует, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Иски в Конституционный суд с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. "Я думаю, что этот иск не имел перспектив ни до этого, ни, тем более, не имеет теперь. К этому теперь прибавилось признание "Сирцхвилиа", прибавилось обращение 450 организаций в Минюст. На этом фоне успех этого иска стал еще более невозможным. Реально всем было доказано, что нет никакой проблемы ни стигматизации, ни ограничений", - заявил Кобахидзе. Молодежная организация "Сирцхвилиа" ("Стыдно"), которая известна своим участием в самых резонансных акциях протеста с 2019 года, на прошлой неделе сначала подала заявку на регистрацию в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, а потом отозвала ее из-за негатива в соцсетях. Истек срок добровольной регистрации в реестре по закону об "иноагентах" в Грузии>>По словам Кобахидзе, непонятно, как можно обжаловать закон, который предусматривает единственное: обращение в Минюст в случае получения более 20% иностранного финансирования и размещение информации о финансирование на сайте.По его словам, число истцов составляет гораздо меньше 1%, а политические силы, построенные на лжи, в очередной раз распространяют ложь. Ранее лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе заявил, что лишь 1,5% организаций прошли регистрацию в Минюсте. По официальным данным, всего заявку подали 476 финансируемых из-за рубежа НПО и СМИ в Грузии. Против регистрации выступили в основном самые богатые и авторитетные НПО, среди которых "Международная прозрачность – Грузия", "Ассоциация молодых юристов Грузии", "Институт развития свободы информации" (IDFI). Лидеры партии власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Конституционный суд Грузии завершил слушания по делу о законе об "иноагентах">>По мнению премьера, число неправительственных организаций, которые финансируются из-за рубежа, возможно, даже не превышает 1 тысячу. "У меня нет статистики, но я полагаю, что более половины организаций, финансируемых из-за рубежа, действительно обратились в Минюст, и это может составлять даже две трети – 80%", - добавил премьер. На самом деле, по словам премьера, всем известна ситуация в неправительственном секторе, где элитные НПО получают 90% зарубежного финансирования НПО в целом. "Максимум 10 организаций получают 90% финансирования, а остальные 500, если тысяча организаций, получают 10% финансирования", - сказал премьер. Это, по словам премьера, реальная картина, соответственно, все ясно как день. "Те, кто действительно служит доброму делу, служит такому делу, которое соответствует интересам государства, у них не было никаких проблем с обращением в Минюст. Но те, кому есть что скрывать, не обращаются в Минюст, и здесь будет проведена простая черта", - отметил он. Резонансный закон Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Пусть даже революции финансируют в Грузии, но открыто – премьер о зарубежных донорах>>В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , мамука хазарадзе, институт развития свободы информации, единое национальное движение, конституционный суд грузии, закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , мамука хазарадзе, институт развития свободы информации, единое национальное движение, конституционный суд грузии, закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах
Нет перспективы! Премьер Грузии об исках против закона об "иноагентов"
13:26 05.09.2024 (обновлено: 14:43 05.09.2024)
Среди подавших иски в Конституционный суд с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" – 122 НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Иски, поданные в Конституционный суд Грузии, для признания неконституционным закона "О прозрачности иностранного влияния" не имеют никакой перспективы, особенно на фоне того, что ряд организаций уже прошли регистрацию в специальном реестре, доказав, что никакой проблемы стигматизации и ограничений не существует, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Иски в Конституционный суд с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
"Я думаю, что этот иск не имел перспектив ни до этого, ни, тем более, не имеет теперь. К этому теперь прибавилось признание "Сирцхвилиа", прибавилось обращение 450 организаций в Минюст. На этом фоне успех этого иска стал еще более невозможным. Реально всем было доказано, что нет никакой проблемы ни стигматизации, ни ограничений", - заявил Кобахидзе.
Молодежная организация "Сирцхвилиа" ("Стыдно"), которая известна своим участием в самых резонансных акциях протеста с 2019 года, на прошлой неделе сначала подала заявку на регистрацию в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, а потом отозвала ее из-за негатива в соцсетях.
По словам Кобахидзе, непонятно, как можно обжаловать закон, который предусматривает единственное: обращение в Минюст в случае получения более 20% иностранного финансирования и размещение информации о финансирование на сайте.
"Как такой иск может иметь какой-либо успех, все это полный абсурд. Соответственно, я очень скептически отношусь к перспективе этого иска", - заявил премьер-министр.
По его словам, число истцов составляет гораздо меньше 1%, а политические силы, построенные на лжи, в очередной раз распространяют ложь.
"Это была простая спекуляция, число истцов составляет около 100, а 450 обратились в Минюст. Если это 1%, то получается, что число истцов намного меньше 1%. Это простая спекуляция", - отметил Кобахидзе.
Ранее лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе заявил, что лишь 1,5% организаций прошли регистрацию в Минюсте. По официальным данным, всего заявку подали 476 финансируемых из-за рубежа НПО и СМИ в Грузии. Против регистрации выступили в основном самые богатые и авторитетные НПО, среди которых "Международная прозрачность – Грузия", "Ассоциация молодых юристов Грузии", "Институт развития свободы информации" (IDFI).
"Это коллективное "Нацдвижение", и эта политическая сила полностью построена на лжи. Соответственно эти группы и партии в очередной раз распространили подобную ложь", - заявил Кобахидзе.
Лидеры партии власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
По мнению премьера, число неправительственных организаций, которые финансируются из-за рубежа, возможно, даже не превышает 1 тысячу.
"У меня нет статистики, но я полагаю, что более половины организаций, финансируемых из-за рубежа, действительно обратились в Минюст, и это может составлять даже две трети – 80%", - добавил премьер.
На самом деле, по словам премьера, всем известна ситуация в неправительственном секторе, где элитные НПО получают 90% зарубежного финансирования НПО в целом.
"Максимум 10 организаций получают 90% финансирования, а остальные 500, если тысяча организаций, получают 10% финансирования", - сказал премьер.
Это, по словам премьера, реальная картина, соответственно, все ясно как день.
"Те, кто действительно служит доброму делу, служит такому делу, которое соответствует интересам государства, у них не было никаких проблем с обращением в Минюст. Но те, кому есть что скрывать, не обращаются в Минюст, и здесь будет проведена простая черта", - отметил он.
Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.
Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало.
В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.
В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.
Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.
Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.