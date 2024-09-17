https://sputnik-georgia.ru/20240917/gruzii-vazhno-sokhranit-vysokiy-temp-rosta-ekonomiki--vitse-premer-289940884.html
Грузии важно сохранить высокий темп роста экономики – вице-премьер
Грузии важно сохранить высокий темп роста экономики – вице-премьер
Sputnik Грузия
По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13% 17.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-17T21:55+0400
2024-09-17T21:55+0400
2024-09-17T21:55+0400
экономика
грузия
новости
тбилиси
леван давиташвили
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/07/284779431_44:344:1515:1171_1920x0_80_0_0_2ee988728033e168398744269d781e8e.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Задача правительства и бизнеса – сохранить текущие показатели роста ВВП в Грузии на уровне 9,7%для благосостояния страны, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на конференции Бизнес-ассоциации "Как сохранить высокие темпы экономического роста". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2024 года составил 9,7%. В ходе выступления вице-премьер рассказал о важности прямого общения с бизнесом в процессе экономического развития страны. По его словам, всегда полезно вести диалог с бизнесом, чтобы решения, связанные с экономической политикой государства, были синхронизированы и учитывали потребности бизнеса. По оценке Давиташвили, этот диалог был особенно плодотворным в последние годы, что отразилось и на экономических результатах. Кроме того, в ходе панельной дискуссии министр подробно рассказал об основных направлениях экономической политики, текущих тенденциях экономического роста и дальнейших шагах, направленных на улучшение ее конкурентоспособности. "Что касается сохранения экономического прогресса, у нас очень прозрачная экономическая политика. В будущие годы мы будем иметь высокие капитальные затраты по отношению к нашему валовому внутреннему продукту, сохраняя один из самых высоких показателей капитальных затрат на уровне 8%", – заявил министр.Бизнес в Грузии свободен от давления – премьер>>По его словам, это является одним из источников экономического роста и будет одним из инструментов краткосрочного экономического роста Грузии. Давиташвили отметил, что в этой связи однозначно важно, чтобы капитальные затраты были направлены на повышение конкурентоспособности экономики. Министр также рассказал о мерах, направленных на сохранение текущей динамики экономического роста. По его информации, основной упор будет направлен на структурное совершенствование экономики – структура экономики должна быть более конкурентоспособной и ориентированной на дальнейший рост. "Также, конечно, в долгосрочной перспективе мы сосредоточимся на росте производительности, технологиях, инновациях, а также инфраструктурных проектах", – сказал Давиташвили. Конференция была организована Бизнес-ассоциацией Грузии (БАГ) и открылась приветственной речью премьер-министра Ираклия Кобахидзе. В мероприятии приняли участие представители экономической команды правительства и бизнес-сектора. Состоялась панельная дискуссия, где одним из основных докладчиков стал министр экономики. Новая программа поддержки бизнеса стартовала в Грузии>>После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/07/284779431_0:282:1401:1333_1920x0_80_0_0_d9f29e3f8e4f775096af80242ff2a87c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, тбилиси, леван давиташвили, ираклий кобахидзе
экономика, грузия, новости, тбилиси, леван давиташвили, ираклий кобахидзе
Грузии важно сохранить высокий темп роста экономики – вице-премьер
По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13%
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Задача правительства и бизнеса – сохранить текущие показатели роста ВВП в Грузии на уровне 9,7%для благосостояния страны, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на конференции Бизнес-ассоциации "Как сохранить высокие темпы экономического роста".
По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2024 года составил 9,7%.
"Что касается тенденций экономического роста, то наша общая задача – сохранить нынешние 9,7% экономического роста, потому что те блага, которые мы все хотим иметь в стране, напрямую связаны с экономическим прогрессом", – заявил Давиташвили.
В ходе выступления вице-премьер рассказал о важности прямого общения с бизнесом в процессе экономического развития страны. По его словам, всегда полезно вести диалог с бизнесом, чтобы решения, связанные с экономической политикой государства, были синхронизированы и учитывали потребности бизнеса.
По оценке Давиташвили, этот диалог был особенно плодотворным в последние годы, что отразилось и на экономических результатах.
Кроме того, в ходе панельной дискуссии министр подробно рассказал об основных направлениях экономической политики, текущих тенденциях экономического роста и дальнейших шагах, направленных на улучшение ее конкурентоспособности.
"Что касается сохранения экономического прогресса, у нас очень прозрачная экономическая политика. В будущие годы мы будем иметь высокие капитальные затраты по отношению к нашему валовому внутреннему продукту, сохраняя один из самых высоких показателей капитальных затрат на уровне 8%", – заявил министр.
По его словам, это является одним из источников экономического роста и будет одним из инструментов краткосрочного экономического роста Грузии.
Давиташвили отметил, что в этой связи однозначно важно, чтобы капитальные затраты были направлены на повышение конкурентоспособности экономики.
"Мы увидели, что вызвало экономический рост в последний период, у нас высокий экономический рост и низкая инфляция, то есть есть признаки структурного улучшения и повышения производительности в нашей экономике", – сказал Давиташвили.
Министр также рассказал о мерах, направленных на сохранение текущей динамики экономического роста. По его информации, основной упор будет направлен на структурное совершенствование экономики – структура экономики должна быть более конкурентоспособной и ориентированной на дальнейший рост.
"Также, конечно, в долгосрочной перспективе мы сосредоточимся на росте производительности, технологиях, инновациях, а также инфраструктурных проектах", – сказал Давиташвили.
Конференция была организована Бизнес-ассоциацией Грузии (БАГ) и открылась приветственной речью премьер-министра Ираклия Кобахидзе. В мероприятии приняли участие представители экономической команды правительства и бизнес-сектора. Состоялась панельная дискуссия, где одним из основных докладчиков стал министр экономики.
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.