https://sputnik-georgia.ru/20240917/gruzii-vazhno-sokhranit-vysokiy-temp-rosta-ekonomiki--vitse-premer-289940884.html

Грузии важно сохранить высокий темп роста экономики – вице-премьер

Грузии важно сохранить высокий темп роста экономики – вице-премьер

Sputnik Грузия

По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13% 17.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-17T21:55+0400

2024-09-17T21:55+0400

2024-09-17T21:55+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Задача правительства и бизнеса – сохранить текущие показатели роста ВВП в Грузии на уровне 9,7%для благосостояния страны, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на конференции Бизнес-ассоциации "Как сохранить высокие темпы экономического роста". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2024 года составил 9,7%. В ходе выступления вице-премьер рассказал о важности прямого общения с бизнесом в процессе экономического развития страны. По его словам, всегда полезно вести диалог с бизнесом, чтобы решения, связанные с экономической политикой государства, были синхронизированы и учитывали потребности бизнеса. По оценке Давиташвили, этот диалог был особенно плодотворным в последние годы, что отразилось и на экономических результатах. Кроме того, в ходе панельной дискуссии министр подробно рассказал об основных направлениях экономической политики, текущих тенденциях экономического роста и дальнейших шагах, направленных на улучшение ее конкурентоспособности. "Что касается сохранения экономического прогресса, у нас очень прозрачная экономическая политика. В будущие годы мы будем иметь высокие капитальные затраты по отношению к нашему валовому внутреннему продукту, сохраняя один из самых высоких показателей капитальных затрат на уровне 8%", – заявил министр.Бизнес в Грузии свободен от давления – премьер>>По его словам, это является одним из источников экономического роста и будет одним из инструментов краткосрочного экономического роста Грузии. Давиташвили отметил, что в этой связи однозначно важно, чтобы капитальные затраты были направлены на повышение конкурентоспособности экономики. Министр также рассказал о мерах, направленных на сохранение текущей динамики экономического роста. По его информации, основной упор будет направлен на структурное совершенствование экономики – структура экономики должна быть более конкурентоспособной и ориентированной на дальнейший рост. "Также, конечно, в долгосрочной перспективе мы сосредоточимся на росте производительности, технологиях, инновациях, а также инфраструктурных проектах", – сказал Давиташвили. Конференция была организована Бизнес-ассоциацией Грузии (БАГ) и открылась приветственной речью премьер-министра Ираклия Кобахидзе. В мероприятии приняли участие представители экономической команды правительства и бизнес-сектора. Состоялась панельная дискуссия, где одним из основных докладчиков стал министр экономики. Новая программа поддержки бизнеса стартовала в Грузии>>После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, тбилиси, леван давиташвили, ираклий кобахидзе