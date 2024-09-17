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Премьер Грузии назвал виновников и жертв войны 2008 года

Премьер Грузии назвал виновников и жертв войны 2008 года

Sputnik Грузия

Задача представителей прежней власти Грузии и их хозяев в том, чтобы Грузия всегда оставалась в режиме конфликта 17.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-17T19:02+0400

2024-09-17T19:02+0400

2024-09-17T19:11+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Войну в августе 2008 года развязали прежние власти Грузии во главе с Михаилом Саакашвили, что они сами и подтвердили поддержкой соответствующей резолюции Совета Европы и заключения швейцарского дипломата Хайди Тальявини, а грузинский и осетинский народы стали жертвами этого конфликта, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе. Одной из главных тем обсуждения в Грузии уже четвертый день является заявление основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили о том, что следует найти в себе силы и извиниться перед осетинским народом за войну 2008 года. Он добавил, что вскоре состоится "грузинский Нюрнбергский процесс" над бывшей партией власти "Единое национальное движение".По его словам, "радикальной оппозиции" нечего сказать на тему начала войны, так как все они в разное время подтвердили, что это сделал "режим Саакашвили", соответственно, их истерика вызвана словами Иванишвили о необходимости принесения извинений. Он отметил, что речь идет об извинениях не перед убийцами и истязателями грузин, а перед мирным осетинским населением и семьями грузинских героев за то, что в свое время к власти были допущены Саакашвили и его окружение."Когда речь идет об извинении, подразумеваются несколько десятков тысяч мирных осетин, без примирения с которыми восстановление территориальной целостности мирным путем – утопия. А примирение без двустороннего раскаяния не удастся", - заявил Кобахидзе.Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>>По словам премьера, лидеры "Единого национального движения" так же ответственны за смерти грузинских военных, как и их непосредственные убийцы. А теперь они нагло пытаются воспользоваться именами этих героев в качестве щита. Кобахидзе отметил, что истерика представителей "Нацдвижения" и других ведущих оппозиционных партий после заявления Иванишвили говорит лишь о том, что примирение грузин и осетин противоречит цели, ради которой режим Саакашвили в 2008 году выполнил задание извне и развязал войну.По его словам, все должны осознать последствия братоубийственной войны – погибли более 400 грузинских военных и гражданских, 30 тысяч человек стали вынужденными переселенцами на своей родине, Грузия потеряла 20% территорий и тяжелейший урон был нанесен доверию между грузинами и осетинами.Все это, как отметил Кобахидзе, является следствием целенаправленных шагов управляемого извне Саакашвили, восстановления границ автономного округа Южной Осетии, проведения альтернативных сепаратных президентских выборов в Цхинвальском регионе, агрессивной риторики, постоянных военных провокаций и в итоге – бомбежки Цхинвали 7 августа 2008 года.Касательно грузинской армии Кобахидзе сказал, что она на фоне предательства тогдашних властей Грузии сохранила достоинство грузинского государства. Военные, согласно принесенной присяге, исполнили приказ и в 2008 году героически воевали за родину.Козыри в руках "Мечты"Говоря о том, что власти времен президентства Саакашвили виновны в развязывании широкомасштабного конфликта, представители "Грузинской мечты" приводят в качестве доказательства резолюцию ПАСЕ от октября 2008 года и заключение от 2009 года швейцарского дипломата Хайди Тальявини, возглавлявшей международную комиссию под эгидой Евросоюза по расследованию обстоятельств войны.В резолюции говорится, что "начатый без предупреждения обстрел Цхинвали грузинскими войсками 7 августа 2008 года привел к новому витку эскалации, а именно к открытым и полномасштабным военным действиям".В резолюции ПАСЕ также сказано, что "применение тяжелого вооружения и кассетных боеприпасов, создающих серьезную опасность для гражданского населения, представляло собой непропорциональное применение военной силы Грузией, хотя и на своей территории, и, как таковое, является нарушением международного права и обязательства Грузии разрешить этот конфликт мирными средствами".Кроме того, на то время правящая партия согласилась с заключением Тальявини, где детально была описана хроника начатой Саакашвили войны, отметил премьерЗа войну 2008 года: власти времен Саакашвили привлекут к ответственности>>Также ответственность возлагается на партии "Ахали", "Гирчи" и "Дроа", лидеры которых в то время были во власти, сказал Кобахидзе.С тем, что Саакашвили развязал войну, согласна и партия "Лело", представители которой – Анна Нацвлишвили и Анна Долидзе, в свое время будучи представителями неправительственной организации, подали жалобу на Грузию в Европейский суд по правам человека за бомбежку Цхинвали, подчеркнул премьер.При этом он добавил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили перед выборами 2018 года не раз обвинила режим Саакашвили в начале войны, за что "Нацдвижение" назвало ее предателем.В последние годы Зурабишвили открыто конфликтует с правящей партией, обвиняя ее в проведении пророссийской политики, и поддерживает прозападную оппозицию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, цхинвали, цхинвальский регион, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, совет европы, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия