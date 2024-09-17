https://sputnik-georgia.ru/20240917/vse-dolzhny-soblyudat-konstitutsiyu-gruzii--premer-gruzii-ob-ispolnenii-sanktsiy-ssha-289939487.html
Все должны соблюдать Конституцию Грузии – премьер Грузии об исполнении санкций США
Все должны соблюдать Конституцию Грузии – премьер Грузии об исполнении санкций США
Sputnik Грузия
США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури 17.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-17T22:45+0400
2024-09-17T22:45+0400
2024-09-17T22:45+0400
грузия
политика
новости
ираклий кобахидзе
единое национальное движение
сша
закон об "иноагентах"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0d/287892338_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_95e484a145542d42adcaff5beae95f28.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Все должны подчиняться законодательству Грузии, ее Конституции и не выходить за конституционные рамки, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос, каким будет его призыв к банкам в связи с санкциями США в отношении должностных лиц МВД. Накануне США ввели санкции против четырех граждан Грузии – должностных лиц МВД и лидеров медиаплатформы "Альт-Инфо". Также в Госдепе заявили, что предпринимают шаги по введению визовых ограничений для более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему". Премьер-министр Грузии отметил, что все должны уважать грузинское законодательство. США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили, известного по прозвищу "Хареба", и его заместителя Милери Лагазаури, а также против Константина Моргошия и Зураба Махарадзе. Речь идет о блокировании имущества и организаций на территории США. В Госдепе США объяснили введение санкций против граждан Грузии>>Что касается намерения ввести визовые ограничения в отношении более чем 60 граждан Грузии, то, как заявил госсектерарь США Энтони Блинкен, в число этих лиц входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, злоупотреблявшие своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа, и сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в избиении протестующих. Визовые ограничения затронут также руководителей предприятий, "вовлеченных в коррупционную практику". За важную роль в продвижении недемократического законодательства и ограничение гражданского общества Госдеп намерен ввести визовые ограничения против депутатов парламента Грузии. США готовят визовые ограничения против 60 граждан Грузии, включая силовиков>>Также ограничения затронут лиц, распространявших дезинформацию и пропагандировавших насильственный экстремизм. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0d/287892338_382:200:1892:1333_1920x0_80_0_0_9d8211a3c0ca93e2293c9b505c0ef367.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, сша, закон об "иноагентах"
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, сша, закон об "иноагентах"
Все должны соблюдать Конституцию Грузии – премьер Грузии об исполнении санкций США
США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Все должны подчиняться законодательству Грузии, ее Конституции и не выходить за конституционные рамки, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос, каким будет его призыв к банкам в связи с санкциями США в отношении должностных лиц МВД.
Накануне США ввели санкции против четырех граждан Грузии – должностных лиц МВД и лидеров медиаплатформы "Альт-Инфо". Также в Госдепе заявили, что предпринимают шаги по введению визовых ограничений для более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему".
"Каждый должен подчиняться грузинскому законодательству и Конституции, это очень простая вещь, которую я могу сказать. Это элементарное требование верховенства закона. Никто не может выйти за рамки Конституции Грузии", - сказал Кобахидзе.
Премьер-министр Грузии отметил, что все должны уважать грузинское законодательство.
"У Конституции есть свои рамки, у нас есть Конституция и законодательство, и все должны уважать Конституцию и законодательство, на остальное посмотрим вместе", - сказал Кобахидзе.
США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили, известного по прозвищу "Хареба", и его заместителя Милери Лагазаури, а также против Константина Моргошия и Зураба Махарадзе. Речь идет о блокировании имущества и организаций на территории США.
Что касается намерения ввести визовые ограничения в отношении более чем 60 граждан Грузии, то, как заявил госсектерарь США Энтони Блинкен, в число этих лиц входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, злоупотреблявшие своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа, и сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в избиении протестующих.
Визовые ограничения затронут также руководителей предприятий, "вовлеченных в коррупционную практику".
За важную роль в продвижении недемократического законодательства и ограничение гражданского общества Госдеп намерен ввести визовые ограничения против депутатов парламента Грузии.
Также ограничения затронут лиц, распространявших дезинформацию и пропагандировавших насильственный экстремизм.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
"Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие.