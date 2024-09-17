https://sputnik-georgia.ru/20240917/vse-dolzhny-soblyudat-konstitutsiyu-gruzii--premer-gruzii-ob-ispolnenii-sanktsiy-ssha-289939487.html

Все должны соблюдать Конституцию Грузии – премьер Грузии об исполнении санкций США

Все должны соблюдать Конституцию Грузии – премьер Грузии об исполнении санкций США

Sputnik Грузия

США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури 17.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-17T22:45+0400

2024-09-17T22:45+0400

2024-09-17T22:45+0400

грузия

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ираклий кобахидзе

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сша

закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Все должны подчиняться законодательству Грузии, ее Конституции и не выходить за конституционные рамки, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос, каким будет его призыв к банкам в связи с санкциями США в отношении должностных лиц МВД. Накануне США ввели санкции против четырех граждан Грузии – должностных лиц МВД и лидеров медиаплатформы "Альт-Инфо". Также в Госдепе заявили, что предпринимают шаги по введению визовых ограничений для более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему". Премьер-министр Грузии отметил, что все должны уважать грузинское законодательство. США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили, известного по прозвищу "Хареба", и его заместителя Милери Лагазаури, а также против Константина Моргошия и Зураба Махарадзе. Речь идет о блокировании имущества и организаций на территории США. В Госдепе США объяснили введение санкций против граждан Грузии>>Что касается намерения ввести визовые ограничения в отношении более чем 60 граждан Грузии, то, как заявил госсектерарь США Энтони Блинкен, в число этих лиц входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, злоупотреблявшие своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа, и сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в избиении протестующих. Визовые ограничения затронут также руководителей предприятий, "вовлеченных в коррупционную практику". За важную роль в продвижении недемократического законодательства и ограничение гражданского общества Госдеп намерен ввести визовые ограничения против депутатов парламента Грузии. США готовят визовые ограничения против 60 граждан Грузии, включая силовиков>>Также ограничения затронут лиц, распространявших дезинформацию и пропагандировавших насильственный экстремизм. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, сша, закон об "иноагентах"