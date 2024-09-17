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В Госдепе США объяснили введение санкций против граждан Грузии

В Госдепе США объяснили введение санкций против граждан Грузии

Sputnik Грузия

США "глубоко обеспокоены продолжающимися антидемократическими действиями правительства Грузии" 17.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-17T13:29+0400

2024-09-17T13:29+0400

2024-09-17T14:11+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Решение США ввести санкции против должностных лиц МВД Грузии и лидеров медиаплатформы "Альт-Инфо", а также намерение ввести визовые ограничения для более чем 60 грузинских граждан и членов их семей – результат пересмотра сотрудничества между странами, заявил глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Накануне США ввели санкции против четырех граждан Грузии – должностных лиц МВД и лидеров медиаплатформы "Альт-Инфо". Также в Госдепе заявили, что предпринимают шаги по введению визовых ограничений для более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему".“Эти действия стали результатом продолжающегося всеобъемлющего пересмотра всего двустороннего сотрудничества в Грузии в связи с постоянными антидемократическими действиями, а также ложными заявлениями высокопоставленных руководителей правительства Грузии, которые противоречат духу наших отношений с правительством Грузии, длящихся уже несколько десятилетий”, – заявил Миллер.Решения властей США по Грузии не должны быть смехотворными – депутат о санкциях>>Миллер отметил, что власти США глубоко обеспокоены продолжающимися антидемократическими действиями правительства Грузии, которые несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО.Правительство Грузии может вернуться на евроатлантическую траекторию, проведя свободные и справедливые выборы, сняв и отменив антидемократическое законодательство, а также продемонстрировав значительный прогресс в выполнении рекомендаций по реформированию системы вступления в ЕС, отметил Миллер.Между тем, в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что санкции больше не могут причинить вреда Грузии. США 16 сентября ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили, известного по прозвищу "Хареба", и его заместителя Милери Лагазаури, а также против Константина Моргошия и Зураба Махарадзе. Речь идет о блокировании имущества и организаций на территории США.Что касается намерения ввести визовые ограничения в отношении более чем 60 граждан Грузии, то, как заявил госсектерарь США Энтони Блинкен, в число этих лиц входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, злоупотреблявшие своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа, и сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в избиении протестующих.Визовые ограничения затронут также руководителей предприятий, "вовлеченных в коррупционную практику".За важную роль в продвижении недемократического законодательства и ограничение гражданского общества Госдеп намерен ввести визовые ограничения против депутатов парламента Грузии.Также ограничения затронут лиц, распространявших дезинформацию и пропагандировавших насильственный экстремизм.США ввели санкции против должностных лиц МВД Грузии>>Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, госдепартамент сша, закон об "иноагентах"