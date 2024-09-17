https://sputnik-georgia.ru/20240917/zapad-otkryvaet-oppozitsii-v-gruzii-put-k-revolyutsii--deputat-ot-pravyaschey-partii-289931090.html
Запад открывает оппозиции в Грузии путь к революции – депутат от правящей партии
Запад открывает оппозиции в Грузии путь к революции – депутат от правящей партии
Sputnik Грузия
Оппозиция управляется извне, так как у них нет никаких внутренних ресурсов на предстоящих выборах, заявил Кадагишвили 17.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-17T14:55+0400
2024-09-17T14:55+0400
2024-09-17T14:55+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Вводя санкции против представителей органов правопорядка, Запад прокладывает путь для революции в Грузии, заявил депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кадагишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Накануне США ввели санкции против четырех граждан Грузии – должностных лиц МВД и лидеров медиаплатформы "Альт-Инфо". Также в Госдепе заявили, что предпринимают шаги по введению визовых ограничений для более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему". Их цель, как заявил депутат, пошатнуть устойчивость государственных институтов и таким образом проложить путь к революции в стране.По его словам, оппозиция управляется извне, так как у них нет никаких внутренних ресурсов на предстоящих выборах.США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили, известного по прозвищу "Хареба", и его заместителя Милери Лагазаури, а также против Константина Моргошия и Зураба Махарадзе. Речь идет о блокировании имущества и организаций на территории США. Что касается намерения ввести визовые ограничения в отношении более чем 60 граждан Грузии, то, как заявил госсектерарь США Энтони Блинкен, в число этих лиц входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, злоупотреблявшие своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа, и сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в избиении протестующих. Визовые ограничения затронут также руководителей предприятий, "вовлеченных в коррупционную практику". За важную роль в продвижении недемократического законодательства и ограничение гражданского общества Госдеп намерен ввести визовые ограничения против депутатов парламента Грузии. США готовят визовые ограничения против 60 граждан Грузии, включая силовиков>>Также ограничения затронут лиц, распространявших дезинформацию и пропагандировавших насильственный экстремизм. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие. Грузия vs Запад Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>>В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, сша, тбилиси, ираклий кадагишвили, европейская грузия, единое национальное движение
политика, новости, грузия, сша, тбилиси, ираклий кадагишвили, европейская грузия, единое национальное движение
Запад открывает оппозиции в Грузии путь к революции – депутат от правящей партии
Оппозиция управляется извне, так как у них нет никаких внутренних ресурсов на предстоящих выборах, заявил Кадагишвили
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Вводя санкции против представителей органов правопорядка, Запад прокладывает путь для революции в Грузии, заявил депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кадагишвили.
Накануне США ввели санкции против четырех граждан Грузии – должностных лиц МВД и лидеров медиаплатформы "Альт-Инфо". Также в Госдепе заявили, что предпринимают шаги по введению визовых ограничений для более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему".
"Введение санкций против правоохранителей значит одно: не бойтесь, когда вы проиграете выборы, мы очистим по мере возможности путь к революции, мы продолжим давление на государственные институты и правоохранителей. Это суть всего этого", – сказал Кадагишвили.
Их цель, как заявил депутат, пошатнуть устойчивость государственных институтов и таким образом проложить путь к революции в стране.
По его словам, оппозиция управляется извне, так как у них нет никаких внутренних ресурсов на предстоящих выборах.
США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили, известного по прозвищу "Хареба", и его заместителя Милери Лагазаури, а также против Константина Моргошия и Зураба Махарадзе. Речь идет о блокировании имущества и организаций на территории США.
Что касается намерения ввести визовые ограничения в отношении более чем 60 граждан Грузии, то, как заявил госсектерарь США Энтони Блинкен, в число этих лиц входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, злоупотреблявшие своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа, и сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в избиении протестующих.
Визовые ограничения затронут также руководителей предприятий, "вовлеченных в коррупционную практику".
За важную роль в продвижении недемократического законодательства и ограничение гражданского общества Госдеп намерен ввести визовые ограничения против депутатов парламента Грузии.
Также ограничения затронут лиц, распространявших дезинформацию и пропагандировавших насильственный экстремизм.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
"Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие.
Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.
Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать.
В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.
В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.
Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.
Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.