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Исполнение санкций касается банков, а не государства – замглавы Минфина Грузии

Исполнение санкций касается банков, а не государства – замглавы Минфина Грузии

Sputnik Грузия

В Ассоциации банков заявили, что банки Грузии неуклонно буду соблюдать санкции, введенные США, ЕС и Великобританий 18.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-18T12:08+0400

2024-09-18T12:08+0400

2024-09-18T12:08+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Вопрос исполнения санкций США в отношении граждан Грузии не касается министерства финансов, а касается лишь коммерческих банков, заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Накануне США ввели санкции против четырех граждан Грузии – должностных лиц МВД и лидеров медиаплатформы "Альт-Инфо". Также в Госдепе заявили, что предпринимают шаги по введению визовых ограничений для более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему". Он также сослался на Ассоциацию банков Грузии, которая в своем заявлении подтвердила неуклонное соблюдение санкций США, ЕС и Великобритании коммерческими банками."Я сегодня слышал объяснение Ассоциации банков, которая сказала, что все коммерческие банки обеспечат выполнение соответствующих санкций. Соответственно, мы, министерство финансов, не сможем вмешаться в исполнительную часть", – сказал министр.Он также отметил, что у министерства Грузии нет рычагов управления коммерческими банками. В Ассоциации банков Грузии заявили, что банковская система является частью международной финансовой системы и "неуклонно соблюдала и будет соблюдать санкции, введенные США, ЕС и Великобританией, и принимает решение в соответствии с этим".Нацбанк Грузии 19 сентября 2023 года изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Целью изменения Нацбанк указал совершенствование процесса исполнения международных санкций и приведение их в соответствие с местным законодательством. Кто попал под санкции США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили, известного по прозвищу "Хареба", и его заместителя Милери Лагазаури, а также против Константина Моргошия и Зураба Махарадзе. Речь идет о блокировании имущества и организаций на территории США. В Госдепе США объяснили введение санкций против граждан Грузии>>Что касается намерения ввести визовые ограничения в отношении более чем 60 граждан Грузии, то, как заявил госсектерарь США Энтони Блинкен, в число этих лиц входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, злоупотреблявшие своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа, и сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в избиении протестующих. Визовые ограничения затронут также руководителей предприятий, "вовлеченных в коррупционную практику". За важную роль в продвижении недемократического законодательства и ограничение гражданского общества Госдеп намерен ввести визовые ограничения против депутатов парламента Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, сша, тбилиси, великобритания, ассоциация банков грузии