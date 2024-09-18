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Попадут ли счета граждан Грузии под санкции США на родине? – ответ Нацбанка
Попадут ли счета граждан Грузии под санкции США на родине? – ответ Нацбанка
Sputnik Грузия
Нацбанк Грузии отмечает, что финансовый сектор полностью соблюдает требования санкционного режима и Грузия не будет местом для обхода санкций 18.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Граждан Грузии коснутся финансовые санкции только в том случае, если в их отношении будет вынесен и вступит в силу обвинительный приговор грузинского суда на основании наложенных против них санкций, говорится в заявлении Национального банка страны. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии.Нацбанк отметил, что приказом №208/04 президента Национального банка от 4 августа 2023 года "Об утверждении правил исполнения режима санкций подотчетными лицами, подчиненными надзору Национального банка Грузии" были определены конкретные вопросы выполнения международных финансовых санкций. По данным регулятора, осуществляется систематический надзор как за исполнением санкций отдельными участниками финансового сектора, так и за процессом исполнения собственных регуляций и национального законодательства. Также Нацбанк отмечает, что грузинский финансовый сектор действует с полным соблюдением требований режима санкций и Грузия не будет местом для их обхода. Кто попал под санкции США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили, известного по прозвищу "Хареба", и его заместителя Милери Лагазаури, а также против Константина Моргошия и Зураба Махарадзе. Речь идет о блокировании имущества и организаций на территории США.В Госдепе США объяснили введение санкций против граждан Грузии>> Что касается намерения ввести визовые ограничения в отношении более чем 60 граждан Грузии, то, как заявил госсектерарь США Энтони Блинкен, в число этих лиц входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, злоупотреблявшие своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа, и сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в избиении протестующих. Визовые ограничения затронут также руководителей предприятий, "вовлеченных в коррупционную практику". За важную роль в продвижении недемократического законодательства и ограничение гражданского общества Госдеп намерен ввести визовые ограничения против депутатов парламента Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, сша, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, тбилиси, сша, национальный банк грузии
Попадут ли счета граждан Грузии под санкции США на родине? – ответ Нацбанка
12:15 18.09.2024 (обновлено: 12:50 18.09.2024)
Нацбанк Грузии отмечает, что финансовый сектор полностью соблюдает требования санкционного режима и Грузия не будет местом для обхода санкций
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Граждан Грузии коснутся финансовые санкции только в том случае, если в их отношении будет вынесен и вступит в силу обвинительный приговор грузинского суда на основании наложенных против них санкций, говорится в заявлении Национального банка страны.
США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии.
Нацбанк отметил, что приказом №208/04 президента Национального банка от 4 августа 2023 года "Об утверждении правил исполнения режима санкций подотчетными лицами, подчиненными надзору Национального банка Грузии" были определены конкретные вопросы выполнения международных финансовых санкций.
"В частности, согласно этому приказу, санкционный режим распространяется на граждан Грузии в том случае, если грузинский суд на основании наложенных санкций вынесет обвинительный приговор, вступивший в законную силу", – говорится в заявлении Нацбанка.
По данным регулятора, осуществляется систематический надзор как за исполнением санкций отдельными участниками финансового сектора, так и за процессом исполнения собственных регуляций и национального законодательства.
Также Нацбанк отмечает, что грузинский финансовый сектор действует с полным соблюдением требований режима санкций и Грузия не будет местом для их обхода.
США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили, известного по прозвищу "Хареба", и его заместителя Милери Лагазаури, а также против Константина Моргошия и Зураба Махарадзе. Речь идет о блокировании имущества и организаций на территории США.
Что касается намерения ввести визовые ограничения в отношении более чем 60 граждан Грузии, то, как заявил госсектерарь США Энтони Блинкен, в число этих лиц входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, злоупотреблявшие своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа, и сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в избиении протестующих.
Визовые ограничения затронут также руководителей предприятий, "вовлеченных в коррупционную практику".
За важную роль в продвижении недемократического законодательства и ограничение гражданского общества Госдеп намерен ввести визовые ограничения против депутатов парламента Грузии.