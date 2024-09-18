https://sputnik-georgia.ru/20240918/takie-soyuzy-ne-dolzhny-voznikat-reaktsiya-pravyaschey-sily-na-obedinenie-khazaradze-i-gakhariya-289948240.html

Такие союзы не должны возникать! Реакция правящей силы на возможное объединение оппозиции

Такие союзы не должны возникать! Реакция правящей силы на возможное объединение оппозиции

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Объединение оппозиционной партии "За Грузию" с коалицией "Сильная Грузия" в преддверии парламентских выборов 26 октября не должно... 18.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-18T14:11+0400

2024-09-18T14:11+0400

2024-09-18T14:38+0400

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георгий гахария

мамука хазарадзе

саломе зурабишвили

единое национальное движение

европейская грузия

республиканская партия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Объединение оппозиционной партии "За Грузию" с коалицией "Сильная Грузия" в преддверии парламентских выборов 26 октября не должно произойти, если у политических лидеров есть хоть малейшее чувство собственного достоинства, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила в президентский дворец для переговоров о возможном предвыборном объединении руководство партии экс-премьера страны Георгия Гахария "За Грузию" и коалиции "Сильная Грузия", созданной вокруг партии Мамуки Хазарадзе. После этого политики провели встречу тет-а-тет, по итогам которой Хазарадзе заявил, что переговоры не завершены. Есть технические вопросы, и мы взяли паузу, добавил он.Президент подтвердила, что она получатель внешних заданий, заявил в свою очередь другой депутат от правящей партии Ираклий Кирцхалия. Ранее Мамука Хазарадзе, основатель одного из крупнейших банков Грузии TBC и партии "Лело для Грузии", сказал, что у него нет личных проблем с Гахария, и что видение их политических сил в основном совпадает. По его словам, сейчас вопрос в том, будут ли переговоры приемлемы для избирателей и возможна ли синергия. Президент Грузии своими призывами к оппозиции объединиться нарушает Конституцию – депутат>>Партия "За Грузию" уже делала шаг навстречу "Лело для Грузии", но партия Хазарадзе до последнего времени не проявляла к этому интереса. Более того, ранее Хазарадзе не раз называл Гахария "твалтхария" (с груз. "выкалывающий глаза") из-за того, что двое протестующих лишились глаза во время разгона переросшей в беспорядки антироссийской акции у парламента Грузии в ночь на 21 июня 2019 года. Тогда Гахария возглавлял МВД. В свою очередь Гахария называл Хазарадзе мошенником. Покинувший ряды правящей партии "Грузинская мечта" и пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария создал свою партию "За Грузию" в мае 2021 года. На первых же выборах, в местные органы власти в октябре 2021 года, "За Грузию" показала третий результат, хоть и уступила с большим отрывом лидерам гонки – "Грузинской мечте" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Партию "Лело для Грузии" в декабре 2019 года создали основатели одного из крупнейших грузинских банков страны ТВС Bank Мамука Хазарадзе и его партнер по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело о мошенничестве в 2008 году. В результате первых для нее выборов, в парламент Грузии в октябре 2020 года, "Лело для Грузии" получила четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе был лишен мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского кресла в феврале 2022 года из-за обвинительного приговора. Наказание им не было назначено из-за истечения срока давности преступления. В июле 2024 года, в преддверии следующих парламентских выборов, "Лело для Грузии" объединилась с партиями "Для народа" (лидер – Анна Долидзе), "Граждане" (лидер – Алеко Элисашвили) и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Президент Грузии решила поспособствовать объединению сил Хазарадзе и Гахария>>Так как в выборах имеют право участвовать только партии, представители всех этих политических организаций пойдут на выборы единым списком. Для этого партия Хазарадзе была переименована на "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" и под таким названием зарегистрировалась в ЦИК. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие. Расклад сил перед выборами Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие. 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политика, грузия, новости, георгий гахария, мамука хазарадзе, саломе зурабишвили , единое национальное движение, европейская грузия, республиканская партия, парламентские выборы в грузии 2024