https://sputnik-georgia.ru/20240917/prezident-gruzii-svoimi-prizyvami-k-oppozitsii-obedinitsya-narushaet-konstitutsiyu--deputat--289926060.html
Президент Грузии своими призывами к оппозиции объединиться нарушает Конституцию – депутат
Президент Грузии своими призывами к оппозиции объединиться нарушает Конституцию – депутат
Sputnik Грузия
Накануне Зурабишвили заявила, что желает создания в Грузии третьей силы 17.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-17T12:45+0400
2024-09-17T12:45+0400
2024-09-17T12:45+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушает норму Конституции о партийном нейтралитете, призывая к объединению оппозиционных партию "За Грузию" и коалицию "Сильная Грузия" в преддверии парламентских выборов 26 октября, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Кахиани.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила в президентский дворец для переговоров о возможном предвыборном объединении руководство партии экс-премьера страны Геогия Гахария "За Грузию" и коалиции "Сильная Грузия", созданной вокруг партии Мамуки Хазарадзе. Как отметил депутат, президенту запрещено быть членом партии, так как Конституция признает институт президента как партийно-нейтральный.В том, что президент нарушает главный закон Грузии, нет ничего нового, заявил Кахиани."К сожалению, мы уже привыкли к тому, что президент часто нарушает нормы Конституции, это выявлено и в решении Конституционного суда... Факт, что ей осталось недолго быть президентом и ее такое отношение к Конституции неприемлемо", – сказал депутат.Шансы объединения Партия "За Грузию" уже делала шаг навстречу "Лело для Грузии", но последняя до последнего времени не проявляла к этому интереса. Более того, ранее Хазарадзе не раз называл Гахария "твалтхария" (с груз. "выкалывающий глаза") из-за того, что двое протестующих лишились глаза во время разгона переросшей в беспорядки антироссийской акции у парламента Грузии в ночь на 21 июня 2019 года. Тогда Гахария возглавлял МВД. В свою очередь Гахария называл Хазарадзе мошенником. Кобахидзе: выборы в Грузии пройдут на фоне внешнего вмешательства, но не со стороны России>> Покинувший ряды правящей партии "Грузинская мечта" и пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария создал свою партию "За Грузию" в мае 2021 года. На первых же выборах, в местные органы власти в октябре 2021 года, "За Грузию" показала третий результат, хоть и уступила с большим отрывом лидерам гонки – "Грузинской мечте" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Партию "Лело для Грузии" в декабре 2019 года создали основатели одного из крупнейших грузинских банков страны ТВС Bank Мамука Хазарадзе и его партнер по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело о мошенничестве в 2008 году. В результате первых для нее выборов, в парламент Грузии в октябре 2020 года, "Лело для Грузии" получила четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе был лишен мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского кресла в феврале 2022 года из-за обвинительного приговора. Наказание им не было назначено из-за истечения срока давности преступления. В июле 2024 года, в преддверии следующих парламентских выборов, "Лело для Грузии" объединилась с партиями "Для народа" (лидер – Анна Долидзе), "Граждане" (лидер – Алеко Элисашвили) и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Президент Грузии решила поспособствовать объединению сил Хазарадзе и Гахария>>Так как в выборах имеют право участвовать только партии, представители всех этих политических организаций пойдут на выборы единым списком. Для этого партия Хазарадзе была переименована на "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" и под таким названием зарегистрировалась в ЦИК. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие. Президент и "Мечта" Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100. Премьер Грузии назвал бесперспективным дело против закона об "иноагентов" в суде>>Основанием для начала процедуры импичмента стали неодобренные правительством зарубежные визиты Зурабишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил позицию истцов (депутатов от правящей партии) о том, что президент нарушила Конституцию страны. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили больше не президент Грузии, а президент "Нацдвижения". По его словам, Зурабишвили является президентом лишь формально.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , мамука хазарадзе, георгий кахиани, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , мамука хазарадзе, георгий кахиани, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
Президент Грузии своими призывами к оппозиции объединиться нарушает Конституцию – депутат
Накануне Зурабишвили заявила, что желает создания в Грузии третьей силы
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушает норму Конституции о партийном нейтралитете, призывая к объединению оппозиционных партию "За Грузию" и коалицию "Сильная Грузия" в преддверии парламентских выборов 26 октября, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Кахиани.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила в президентский дворец для переговоров о возможном предвыборном объединении руководство партии экс-премьера страны Геогия Гахария "За Грузию" и коалиции "Сильная Грузия", созданной вокруг партии Мамуки Хазарадзе.
"Когда президент делает такие призывы в отношении партий и выражает свое отношение к той или иной партии, этим она нарушает ту норму Конституции, которая обязывает ее быть нейтральной с партийной точки зрения", – сказал Кахиани.
Как отметил депутат, президенту запрещено быть членом партии, так как Конституция признает институт президента как партийно-нейтральный.
В том, что президент нарушает главный закон Грузии, нет ничего нового, заявил Кахиани.
"К сожалению, мы уже привыкли к тому, что президент часто нарушает нормы Конституции, это выявлено и в решении Конституционного суда... Факт, что ей осталось недолго быть президентом и ее такое отношение к Конституции неприемлемо", – сказал депутат.
Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Иск в суд подали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в рамках процедуры импичмента президента. По словам Зурабишвили, это выявило не только непринятие независимости президентского института, но и плачевное состояние Конституционного суда.
Партия "За Грузию" уже делала шаг навстречу "Лело для Грузии", но последняя до последнего времени не проявляла к этому интереса.
Более того, ранее Хазарадзе не раз называл Гахария "твалтхария" (с груз. "выкалывающий глаза") из-за того, что двое протестующих лишились глаза во время разгона переросшей в беспорядки антироссийской акции у парламента Грузии в ночь на 21 июня 2019 года. Тогда Гахария возглавлял МВД.
В свою очередь Гахария называл Хазарадзе мошенником.
Покинувший ряды правящей партии "Грузинская мечта" и пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария создал свою партию "За Грузию" в мае 2021 года.
На первых же выборах, в местные органы власти в октябре 2021 года, "За Грузию" показала третий результат, хоть и уступила с большим отрывом лидерам гонки – "Грузинской мечте" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Партию "Лело для Грузии" в декабре 2019 года создали основатели одного из крупнейших грузинских банков страны ТВС Bank Мамука Хазарадзе и его партнер по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело о мошенничестве в 2008 году.
В результате первых для нее выборов, в парламент Грузии в октябре 2020 года, "Лело для Грузии" получила четыре депутатских мандата.
В ноябре 2021 года Хазарадзе был лишен мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского кресла в феврале 2022 года из-за обвинительного приговора. Наказание им не было назначено из-за истечения срока давности преступления.
В июле 2024 года, в преддверии следующих парламентских выборов, "Лело для Грузии" объединилась с партиями "Для народа" (лидер – Анна Долидзе), "Граждане" (лидер – Алеко Элисашвили) и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".
Так как в выборах имеют право участвовать только партии, представители всех этих политических организаций пойдут на выборы единым списком. Для этого партия Хазарадзе была переименована на "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" и под таким названием зарегистрировалась в ЦИК.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
"Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие.
Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100.
Основанием для начала процедуры импичмента стали неодобренные правительством зарубежные визиты Зурабишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил позицию истцов (депутатов от правящей партии) о том, что президент нарушила Конституцию страны.
В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили больше не президент Грузии, а президент "Нацдвижения". По его словам, Зурабишвили является президентом лишь формально.