https://sputnik-georgia.ru/20240917/prezident-gruzii-svoimi-prizyvami-k-oppozitsii-obedinitsya-narushaet-konstitutsiyu--deputat--289926060.html

Президент Грузии своими призывами к оппозиции объединиться нарушает Конституцию – депутат

Президент Грузии своими призывами к оппозиции объединиться нарушает Конституцию – депутат

Sputnik Грузия

Накануне Зурабишвили заявила, что желает создания в Грузии третьей силы 17.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-17T12:45+0400

2024-09-17T12:45+0400

2024-09-17T12:45+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушает норму Конституции о партийном нейтралитете, призывая к объединению оппозиционных партию "За Грузию" и коалицию "Сильная Грузия" в преддверии парламентских выборов 26 октября, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Кахиани.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила в президентский дворец для переговоров о возможном предвыборном объединении руководство партии экс-премьера страны Геогия Гахария "За Грузию" и коалиции "Сильная Грузия", созданной вокруг партии Мамуки Хазарадзе. Как отметил депутат, президенту запрещено быть членом партии, так как Конституция признает институт президента как партийно-нейтральный.В том, что президент нарушает главный закон Грузии, нет ничего нового, заявил Кахиани."К сожалению, мы уже привыкли к тому, что президент часто нарушает нормы Конституции, это выявлено и в решении Конституционного суда... Факт, что ей осталось недолго быть президентом и ее такое отношение к Конституции неприемлемо", – сказал депутат.Шансы объединения Партия "За Грузию" уже делала шаг навстречу "Лело для Грузии", но последняя до последнего времени не проявляла к этому интереса. Более того, ранее Хазарадзе не раз называл Гахария "твалтхария" (с груз. "выкалывающий глаза") из-за того, что двое протестующих лишились глаза во время разгона переросшей в беспорядки антироссийской акции у парламента Грузии в ночь на 21 июня 2019 года. Тогда Гахария возглавлял МВД. В свою очередь Гахария называл Хазарадзе мошенником. Кобахидзе: выборы в Грузии пройдут на фоне внешнего вмешательства, но не со стороны России>> Покинувший ряды правящей партии "Грузинская мечта" и пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария создал свою партию "За Грузию" в мае 2021 года. На первых же выборах, в местные органы власти в октябре 2021 года, "За Грузию" показала третий результат, хоть и уступила с большим отрывом лидерам гонки – "Грузинской мечте" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Партию "Лело для Грузии" в декабре 2019 года создали основатели одного из крупнейших грузинских банков страны ТВС Bank Мамука Хазарадзе и его партнер по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело о мошенничестве в 2008 году. В результате первых для нее выборов, в парламент Грузии в октябре 2020 года, "Лело для Грузии" получила четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе был лишен мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского кресла в феврале 2022 года из-за обвинительного приговора. Наказание им не было назначено из-за истечения срока давности преступления. В июле 2024 года, в преддверии следующих парламентских выборов, "Лело для Грузии" объединилась с партиями "Для народа" (лидер – Анна Долидзе), "Граждане" (лидер – Алеко Элисашвили) и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Президент Грузии решила поспособствовать объединению сил Хазарадзе и Гахария>>Так как в выборах имеют право участвовать только партии, представители всех этих политических организаций пойдут на выборы единым списком. Для этого партия Хазарадзе была переименована на "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" и под таким названием зарегистрировалась в ЦИК. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие. Президент и "Мечта" Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100. Премьер Грузии назвал бесперспективным дело против закона об "иноагентов" в суде>>Основанием для начала процедуры импичмента стали неодобренные правительством зарубежные визиты Зурабишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил позицию истцов (депутатов от правящей партии) о том, что президент нарушила Конституцию страны. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили больше не президент Грузии, а президент "Нацдвижения". По его словам, Зурабишвили является президентом лишь формально.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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