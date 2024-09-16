https://sputnik-georgia.ru/20240916/prezident-gruzii-reshila-posposobstvovat-obedineniyu-sil-khazaradze-i-gakhariya-289920198.html

Президент Грузии решила поспособствовать объединению сил Хазарадзе и Гахария

Президент Грузии решила поспособствовать объединению сил Хазарадзе и Гахария

Sputnik Грузия

Зурабишвили желает создания третьей силы в Грузии перед выборами 16.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-16T20:07+0400

2024-09-16T20:07+0400

2024-09-16T20:07+0400

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лело для грузии

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила в президентский дворец для переговоров о возможном предвыборном объединении руководство партии экс-премьера страны Геогия Гахария "За Грузию" и коалиции "Сильная Грузия", созданной вокруг партии Мамуки Хазарадзе.Ранее в понедельник Мамука Хазарадзе, основатель одного из крупнейших банков Грузии TBC и партии "Лело для Грузии", сказал, что у него нет личных проблем с Гахария и что видения их политических сил в основном совпадают. По его словам, сейчас вопрос в том, будут ли переговоры приемлемы для избирателей и возможна ли синергия. Она отметила, что готова в качестве нейтральной стороны способствовать процессу объединения двух проевропейских сил.Президент выразила надежду, что "Сильная Грузия" и "За Грузию" смогут сделать шаг навстречу друг другу, который убедит избирателей в том, что партии могут многое уступить ради спасения страны и сыграть важнейшую роль в спасении европейского будущего."Избирательный календарь оставляет нам очень мало времени для принятия окончательного решения. Поэтому завтра приглашаю во Дворец Орбелиани (президентская резиденция - ред.) обе политические силы, чтобы немедленно состоялся последний этап переговоров", - сказала Зурабишвили.Партия "За Грузию" уже делала шаг навстречу "Лело для Грузии", но последняя до последнего времени не проявляла к этому интереса. Более того, ранее Хазарадзе не раз называл Гахария "твалтхария" (с груз. "выкалывающий глаза") из-за того, что двое протестующих лишились глаза во время разгона переросшей в беспорядки антироссийской акции у парламента Грузии в ночь на 21 июня 2019 года. Тогда Гахария возглавлял МВД. В свою очередь Гахария называл Хазарадзе мошенником.Оппозиция не готовится к выборам – глава парламента Грузии о планах оппонентов>>Покинувший ряды правящей партии "Грузинская мечта" и пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария создал свою партию - "За Грузию", в мае 2021 года.На первых же выборах, в местные органы власти в октябре 2021 года, "За Грузию" показала третий результат, хоть и уступила с большим отрывом лидерам гонки - "Грузинской мечте" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Партию "Лело для Грузии" в декабре 2019 года создали основатели одного из крупнейших грузинских банков страны ТВС Bank Мамука Хазарадзе и его партнер по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело о мошенничестве в 2008 году.В результате первых для нее выборов, в парламент Грузии в октябре 2020 года, "Лело для Грузии" получила четыре депутатских мандата.В ноябре 2021 года Хазарадзе был лишен мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского кресла в феврале 2022 года из-за обвинительного приговора. Наказание им не было назначено из-за истечения срока давности преступления. В июле 2024 года, в преддверии следующих парламентских выборов, "Лело для Грузии" объединилась с партиями "Для народа" (лидер - Анна Долидзе), "Граждане" (лидер - Алеко Элисашвили) и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Кобахидзе: выборы в Грузии пройдут на фоне внешнего вмешательства, но не со стороны России>>Так как в выборах имеют право участвовать только партии, представители всех этих политических организаций пойдут на выборы единым списком. Для этого партия Хазарадзе была переименована на "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" и под таким названием зарегистрировалась в ЦИК. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну."Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие.Расклад сил перед выборамиПравящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия".Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее".Сенатор Риш прав, негодяям не место в политике Грузии – премьер>>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, тбилиси, саломе зурабишвили , георгий гахария, единое национальное движение, лело для грузии, грузинская мечта - демократическая грузия