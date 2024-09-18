https://sputnik-georgia.ru/20240918/tsik-obyasnil-kak-grazhdanam-gruzii-golosovat-za-rubezhom-289933829.html

ЦИК объяснил, как гражданам Грузии голосовать за рубежом

ЦИК объяснил, как гражданам Грузии голосовать за рубежом

Sputnik Грузия

На консульском учете, по данным на 29 августа, находилось 66 997 совершеннолетних граждан Грузии, находящихся за границей 18.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-18T09:01+0400

2024-09-18T09:01+0400

2024-09-18T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия в преддверии парламентских выборов опубликовала правила голосования граждан Грузии за рубежом. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. ЦИК Грузии зарегистрировала 27 партий для участия в выборах. По данным МИД Грузии, на консульском учете, по данным на 29 августа, находилось 66 997 совершеннолетних граждан.Правила для живущих за границей граждан Для голосования на парламентских выборах 26 октября находящиеся за рубежом граждане Грузии должны находиться на консульском учете или быть зарегистрированными за границей в соответствии с законодательством Грузии.Если находящийся за границей гражданин Грузии не находится на консульском учете и у него нет регистрации за границей, он может встать на консульский учет в диппредставительстве Грузии, консульском учреждении или в избирательной комиссии, созданной в соответствующем государстве, до 7 октября с момента создания избирательного участка в стране пребывания.Выборы в Грузии: сколько граждан за границей имеют право голосовать?>>Избирательные участки за рубежом откроются не позднее чем за месяц до выборов, то есть 26 сентября, для не менее 50 и не более 3 тысяч избирателей, исходя из информации МИД Грузии о гражданах, находящихся на консульском учете. Избирательная администрация призывает граждан Грузии за рубежом обращаться по любому вопросу через сайт ЦИК, социальные сети или по номеру: +995 32 2 51 00 51 Как встать на консульский учет? Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания. При этом необязательно посещать диппредставительство, можно отправить заявление по почте. Процедура бесплатная. На сайте министерства иностранных дел опубликована инструкция для граждан Грузии, проживающих за рубежом, как встать на консульский учет и принять участие в парламентских выборах 2024 года. Если человек становится на консульский учет по доверенности, необходимо предоставить доверенность и удостоверение личности лица, представляющего интересы гражданина Грузии. Желательно, но необязательно, представлять фотографию и документ, подтверждающий нахождение за границей. Если человек регистрируется онлайн, фотографию представлять обязательно. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Отказать в постановке на консульский учет могут в случае, если постоянное или временное место проживания гражданина не входит в ареал действия консульства или с заявкой обратилось неуполномоченное лицо. Также отказ можно получить, если идентифицировать личные данные невозможно или не установлен факт нахождения заявителя за рубежом.Парламентские выборы в ГрузииПарламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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