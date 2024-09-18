https://sputnik-georgia.ru/20240918/v-gosdepe-otvetili-na-zayavlenie-premera-gruzii-o-vvedenii-sanktsiy-289945875.html

В Госдепе ответили на заявление премьера Грузии о введении санкций

В Госдепе ответили на заявление премьера Грузии о введении санкций

Sputnik Грузия

США ввели санкции в отношении четырех граждан Грузии – должностных лиц МВД и лидеров медиаплатформы "Альт-Инфо – и планируют ввести визовые ограничения для... 18.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-18T12:00+0400

2024-09-18T12:00+0400

2024-09-18T12:35+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Демократически избранное правительство США делает выбор в пользу государственной политики и никто другой, заявил глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер в ответ на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.Миллеру задали вопрос относительно заявления Кобахидзе, который на встрече с послом США Робин Данниган в ответ на введение американских санкций против граждан Грузии сказал, что "виновником является не Госдепартамент, а олигархические силы, которые имеют принципиальное влияние на официальные институты в США".Между тем на встрече премьера Грузии с американским послом глава правительства отметил, что своим решением США приблизились к критической грани.США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили ("Хареба") и его заместителя Милери Лагазаури, обвинив в курировании жестоких репрессий в отношении молодых активистов и лидеров оппозиции во время мирных акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".Санкции также введены против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" Константина Моргошия и Зураба Махарадзе за оказание препятствий в 2021-2023 годах в проведении акций меньшинств, убеждении сотен сторонников врываться в офисы неправительственных организаций, а также нападать на журналистов и полицейских.Грузия может пересмотреть позицию по отношениям с США из-за санкций – премьер>>Решением США, все имущество и имущественные интересы вышеуказанных лиц, которые находятся в США или во владении или под контролем лиц США, блокируются. Блокируются также организации, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам.Кроме того, США предпринимают дополнительные шаги по введению визовых ограничений в отношении более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему".В их число входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов, руководители предприятий.Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.США готовят визовые ограничения против 60 граждан Грузии, включая силовиков>>Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, ираклий кобахидзе, сша, закон об "иноагентах"