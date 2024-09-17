https://sputnik-georgia.ru/20240917/gruziya-mozhet-peresmotret-pozitsiyu-po-otnosheniyam-s-ssha-iz-za-sanktsiy---premer-289941894.html

Грузия может пересмотреть позицию по отношениям с США из-за санкций - премьер

Грузия может пересмотреть позицию по отношениям с США из-за санкций - премьер

Sputnik Грузия

США ввели санкции против четырех граждан Грузии, включая главу департамента по особым поручениям МВД 17.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-17T21:39+0400

2024-09-17T21:39+0400

2024-09-17T21:58+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с послом США Робин Даниган выразил обеспокоенность из-за американских санкций против граждан Грузии и заявил о возможном пересмотре позиции грузинской стороны касательно двусторонних отношений в случае повторения подобных фактов, говорится в сообщении на сайте правительства. США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии. Там же отмечено, что своим решением США приблизились к критической грани."Было отмечено, что этим решением американская стороны приблизилась к критической грани, что в случае принятия еще одного подобного решения может привести к пересмотру по существу позиции Грузии в касательно грузино-американских отношений", - говорится в сообщении.Кобахидзе подчеркнул, что решение Госдепа рассчитано на поддержку оппозиции в преддверии парламентских выборов в Грузии, но это не сработает. США готовят визовые ограничения против 60 граждан Грузии, включая силовиков>>"На встрече было отмечено, что принятое от имени Государственного департамента США решение рассчитано на улучшение шансов оппозиции в преддверии выборов, но это совершенно контрпродуктивно, так как в действительности это не пойдет на пользу результатам оппозиции на выборах, а также не испугает правящую команду", - сказан в сообщении. По словам Кобахидзе, решение Госдепа США даст обратный результат. США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили ("Хареба") и его заместителя Милери Лагазаури, обвинив в курировании жестоких репрессий в отношении молодых активистов и лидеров оппозиции во время мирных акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Санкции также введены против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" Константина Моргошия и Зураба Махарадзе за оказание препятствий в 2021-2023 годах в проведении акций меньшинств, убеждении сотен сторонников врываться в офисы неправительственных организаций, а также нападать на журналистов и полицейских.Решением США, все имущество и имущественные интересы вышеуказанных лиц, которые находятся в США или во владении или под контролем лиц США, блокируются. Блокируются также организации, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам.США ввели санкции против должностных лиц МВД Грузии>>Кроме того США предпринимают дополнительные шаги по введению визовых ограничений в отношении более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему". В их число входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов, руководители предприятий.Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>>В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, ираклий кобахидзе