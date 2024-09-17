https://sputnik-georgia.ru/20240917/gruziya-mozhet-peresmotret-pozitsiyu-po-otnosheniyam-s-ssha-iz-za-sanktsiy---premer-289941894.html
Грузия может пересмотреть позицию по отношениям с США из-за санкций - премьер
Грузия может пересмотреть позицию по отношениям с США из-за санкций - премьер
Sputnik Грузия
США ввели санкции против четырех граждан Грузии, включая главу департамента по особым поручениям МВД 17.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-17T21:39+0400
2024-09-17T21:39+0400
2024-09-17T21:58+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с послом США Робин Даниган выразил обеспокоенность из-за американских санкций против граждан Грузии и заявил о возможном пересмотре позиции грузинской стороны касательно двусторонних отношений в случае повторения подобных фактов, говорится в сообщении на сайте правительства. США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии. Там же отмечено, что своим решением США приблизились к критической грани."Было отмечено, что этим решением американская стороны приблизилась к критической грани, что в случае принятия еще одного подобного решения может привести к пересмотру по существу позиции Грузии в касательно грузино-американских отношений", - говорится в сообщении.Кобахидзе подчеркнул, что решение Госдепа рассчитано на поддержку оппозиции в преддверии парламентских выборов в Грузии, но это не сработает. США готовят визовые ограничения против 60 граждан Грузии, включая силовиков>>"На встрече было отмечено, что принятое от имени Государственного департамента США решение рассчитано на улучшение шансов оппозиции в преддверии выборов, но это совершенно контрпродуктивно, так как в действительности это не пойдет на пользу результатам оппозиции на выборах, а также не испугает правящую команду", - сказан в сообщении. По словам Кобахидзе, решение Госдепа США даст обратный результат. США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили ("Хареба") и его заместителя Милери Лагазаури, обвинив в курировании жестоких репрессий в отношении молодых активистов и лидеров оппозиции во время мирных акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Санкции также введены против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" Константина Моргошия и Зураба Махарадзе за оказание препятствий в 2021-2023 годах в проведении акций меньшинств, убеждении сотен сторонников врываться в офисы неправительственных организаций, а также нападать на журналистов и полицейских.Решением США, все имущество и имущественные интересы вышеуказанных лиц, которые находятся в США или во владении или под контролем лиц США, блокируются. Блокируются также организации, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам.США ввели санкции против должностных лиц МВД Грузии>>Кроме того США предпринимают дополнительные шаги по введению визовых ограничений в отношении более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему". В их число входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов, руководители предприятий.Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>>В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, сша, ираклий кобахидзе
грузия, политика, новости, сша, ираклий кобахидзе
Грузия может пересмотреть позицию по отношениям с США из-за санкций - премьер
21:39 17.09.2024 (обновлено: 21:58 17.09.2024)
США ввели санкции против четырех граждан Грузии, включая главу департамента по особым поручениям МВД
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с послом США Робин Даниган выразил обеспокоенность из-за американских санкций против граждан Грузии и заявил о возможном пересмотре позиции грузинской стороны касательно двусторонних отношений в случае повторения подобных фактов, говорится в сообщении на сайте правительства.
США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии.
"На встрече премьер-министр выразил личное уважение в адрес посла и выразил обеспокоенность вчерашним решением Государственного департамента США, которое предусматривает введение санкций в отношении граждан Грузии, в том числе полицейских, и визовых ограничений", - сказано в сообщении.
Там же отмечено, что своим решением США приблизились к критической грани.
"Было отмечено, что этим решением американская стороны приблизилась к критической грани, что в случае принятия еще одного подобного решения может привести к пересмотру по существу позиции Грузии в касательно грузино-американских отношений", - говорится в сообщении.
Кобахидзе подчеркнул, что решение Госдепа рассчитано на поддержку оппозиции в преддверии парламентских выборов в Грузии, но это не сработает.
"На встрече было отмечено, что принятое от имени Государственного департамента США решение рассчитано на улучшение шансов оппозиции в преддверии выборов, но это совершенно контрпродуктивно, так как в действительности это не пойдет на пользу результатам оппозиции на выборах, а также не испугает правящую команду", - сказан в сообщении.
По словам Кобахидзе, решение Госдепа США даст обратный результат.
"Как заявил премьер, наоборот, правящая команда уверена, что принятое от имени Государственного департамента решение еще больше усилит мотивацию общества 26 октября твердо встать на защиту независимости и суверенитета Грузии", - отмечено в сообщении.
США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили ("Хареба") и его заместителя Милери Лагазаури, обвинив в курировании жестоких репрессий в отношении молодых активистов и лидеров оппозиции во время мирных акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".
Санкции также введены против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" Константина Моргошия и Зураба Махарадзе за оказание препятствий в 2021-2023 годах в проведении акций меньшинств, убеждении сотен сторонников врываться в офисы неправительственных организаций, а также нападать на журналистов и полицейских.
Решением США, все имущество и имущественные интересы вышеуказанных лиц, которые находятся в США или во владении или под контролем лиц США, блокируются. Блокируются также организации, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам.
Кроме того США предпринимают дополнительные шаги по введению визовых ограничений в отношении более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему".
В их число входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов, руководители предприятий.
Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.
Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать.
В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.
В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.
Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.
Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.