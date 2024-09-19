https://sputnik-georgia.ru/20240919/gruziya-i-kazakhstan-obsudili-vazhnost-sotrudnichestva-dlya-razvitiya-srednego-koridora-289976043.html

Грузия и Казахстан обсудили важность сотрудничества для развития "Среднего коридора"

Грузия и Казахстан обсудили важность сотрудничества для развития "Среднего коридора"

Sputnik Грузия

Стороны также положительно оценили сотрудничество в сфере туризма: в первом полугодии 2024 года Грузию посетили 70,3 тысячи граждан Казахстана 19.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-19T21:10+0400

2024-09-19T21:10+0400

2024-09-19T21:12+0400

грузия

новости

экономика

казахстан

леван давиташвили

министерство экономики и устойчивого развития грузии

азербайджан

турция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/13/289975672_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_75ba192a19ae7edbe7623a2ec633a2ec.jpg

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузия и Казахстан обсудили важность сотрудничества двух стран для дальнейшего развития "Среднего коридора" и реализации Транскаспийских транспортно-логистических проектов, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Стороны обсудили широкий спектр торгово-экономических отношений между двумя странами, а также региональные транспортно-инфраструктурные вопросы. Внимание было сосредоточено на таких приоритетных направлениях, как двусторонняя торговля, транспорт и логистика, энергетика, информационные технологии, связь, гражданская авиация, туризм, инвестиции и т. д. В ходе разговора Давиташвили и Бектенов сделали акцент на партнерских отношениях между Грузией и Казахстаном. В то же время Давиташвили поблагодарил своего коллегу за поддержку Казахстаном суверенитета и территориальной целостности Грузии. На встрече было отмечено, что товарооборот между странами в последние годы характеризуется возрастающей динамикой – в 2023 году этот показатель увеличился на 168% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, было подчеркнуто, что торгового потенциала намного больше. Стороны также положительно оценили сотрудничество в сфере туризма – было отмечено, что в 2023 году Казахстан входит в десятку по числу международных визитеров в Грузию, эта положительная динамика продолжилась и в первом полугодии 2024 года. В первом полугодии 2024 года Грузию посетили 70,3 тысячи граждан Казахстана, на 21,7% больше по сравнению с январем-июнем 2023 года.Нацбанки Грузии и Казахстана усилят сотрудничество>> Еще одним вопросом на встрече стали решения Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Казахстаном и важность их выполнения. Грузино-казахстанская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству является одним из важных форматов развития торгово-экономических и транспортных отношений между двумя странами, в рамках которого принимаются решения по ряду вопросов. Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма. Товарооборот между странами в 2023 году составил 736,1 миллиона долларов, что на 168,2% больше по сравнению с 2022 годом, при этом экспорт в Казахстан вырос на 195,3%. Средний коридор Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. "Средний коридор" быстро набирает популярность – вице-премьер Грузии>>В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

казахстан

азербайджан

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, казахстан, леван давиташвили, министерство экономики и устойчивого развития грузии, азербайджан, турция