Грузия и Казахстан обсудили важность сотрудничества для развития "Среднего коридора"
21:10 19.09.2024 (обновлено: 21:12 19.09.2024)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия и Казахстан обсудили важность сотрудничества двух стран для дальнейшего развития "Среднего коридора"
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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Стороны также положительно оценили сотрудничество в сфере туризма: в первом полугодии 2024 года Грузию посетили 70,3 тысячи граждан Казахстана
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузия и Казахстан обсудили важность сотрудничества двух стран для дальнейшего развития "Среднего коридора" и реализации Транскаспийских транспортно-логистических проектов, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
Вопросы сотрудничества двух стран по разным направлениям обсудили первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе визита первого в Казахстан.
Стороны обсудили широкий спектр торгово-экономических отношений между двумя странами, а также региональные транспортно-инфраструктурные вопросы.
Внимание было сосредоточено на таких приоритетных направлениях, как двусторонняя торговля, транспорт и логистика, энергетика, информационные технологии, связь, гражданская авиация, туризм, инвестиции и т. д.
В ходе разговора Давиташвили и Бектенов сделали акцент на партнерских отношениях между Грузией и Казахстаном. В то же время Давиташвили поблагодарил своего коллегу за поддержку Казахстаном суверенитета и территориальной целостности Грузии.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия и Казахстан обсудили важность сотрудничества двух стран для дальнейшего развития "Среднего коридора"
Грузия и Казахстан обсудили важность сотрудничества двух стран для дальнейшего развития "Среднего коридора"
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
На встрече было отмечено, что товарооборот между странами в последние годы характеризуется возрастающей динамикой – в 2023 году этот показатель увеличился на 168% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, было подчеркнуто, что торгового потенциала намного больше.
Стороны также положительно оценили сотрудничество в сфере туризма – было отмечено, что в 2023 году Казахстан входит в десятку по числу международных визитеров в Грузию, эта положительная динамика продолжилась и в первом полугодии 2024 года.
В первом полугодии 2024 года Грузию посетили 70,3 тысячи граждан Казахстана, на 21,7% больше по сравнению с январем-июнем 2023 года.
Еще одним вопросом на встрече стали решения Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Казахстаном и важность их выполнения.
Очередное пленарное заседание комиссии пройдет 20 сентября в столице Казахстана, Астане, под сопредседательством Левана Давиташвили.
Грузино-казахстанская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству является одним из важных форматов развития торгово-экономических и транспортных отношений между двумя странами, в рамках которого принимаются решения по ряду вопросов.
Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма.
Товарооборот между странами в 2023 году составил 736,1 миллиона долларов, что на 168,2% больше по сравнению с 2022 годом, при этом экспорт в Казахстан вырос на 195,3%.
Средний коридор
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.
В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.
© Sputnik / Elnur SalayevИнфографика: Маршрут Транскаспийского коридора
Инфографика: Маршрут Транскаспийского коридора
© Sputnik / Elnur Salayev