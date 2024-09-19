https://sputnik-georgia.ru/20240919/peregovory-gakhariya-i-khazaradze-zatyanulis---prezident-gruzii-podtalkivaet-ikh-k-soyuzu-289970099.html

Переговоры Гахария и Хазарадзе затянулись – президент Грузии подталкивает их к союзу

Переговоры Гахария и Хазарадзе затянулись – президент Грузии подталкивает их к союзу

Sputnik Грузия

Мамука Хазарадзе и Георгий Гахария проводят переговоры в президентской резиденции с 17 сентября 19.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-19T14:49+0400

2024-09-19T14:49+0400

2024-09-19T15:30+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Лидеры оппозиционных партий "Лело" и "За Грузию" Мамука Хазарадзе и Георгий Гахария готовятся к очередному этапу переговоров об объединении сил на предстоящих парламентских выборах, к чему их настойчиво призвала президент страны Саломе Зурабишвили.Переговоры проводятся в президентской резиденции с 17 сентября. После каждой встречи Хазарадзе говорил, что ему нужно время для согласования вопросов с командой. Один из лидеров коалиции, созданной вокруг партии "Лело", Леван Цуцкиридзе открыто заявил, что не видит целесообразности объединения с партией Гахария из-за его бэкграунда. Переговоры между основателем одного из крупнейших банков страны TBC Bank Мамукой Хазарадзе и экс-премьером Грузии Георгием Гахария оказались нелегкими. Это накануне подтвердил сам Хазарадзе, который до недавнего времени отказывался от предлагаемого экс-главой правительства сотрудничества. "Ни о каких должностях, списках и тому подобном речь не идет. Тут речь идет о том, как победить "Грузинскую мечту". Что надо сделать, чтобы не вернулась бывшая власть и как создать новую реальность... Чтобы Грузия встала на европейский путь, чтобы произошла полная консолидация прозападных сил", - заявил Хазарадзе накануне.Гахария же все эти дни говорил о том, что нужно отложить партийные интересы в сторону и пойти на уступки ради страны."Определенные договоренности достигнуты... Оставался один вопрос, который касался паритета, который, к сожалению, не был улажен так, как следовало бы, но мы как-то нашли выход. Сейчас еще есть более конкретные вопросы", - заявил Гахария накануне. В правящей партии "Грузинская мечта" говорят о беспринципности оппозиционеров, о том, что они делают лишь то, что им указывают "зарубежные хозяева".Ранее Хазарадзе неоднократно называл Гахария "твалтхария" (с груз. "выкалывающий глаза") из-за того, что двое протестующих лишились глаза во время разгона переросшей в беспорядки антироссийской акции у парламента Грузии в ночь на 21 июня 2019 года. Тогда Гахария возглавлял МВД.В свою очередь Гахария называл Хазарадзе мошенником.Оппозиция не готовится к выборам – глава парламента Грузии о планах оппонентов>>Покинувший ряды правящей партии "Грузинская мечта" и пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария создал свою партию "За Грузию" в мае 2021 года.На первых же выборах, в местные органы власти в октябре 2021 года, "За Грузию" показала третий результат, хоть и уступила с большим отрывом лидерам гонки – "Грузинской мечте" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Партию "Лело для Грузии" в декабре 2019 года создали основатели одного из крупнейших грузинских банков страны ТВС Bank Мамука Хазарадзе и его партнер по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело о мошенничестве в 2008 году.В результате первых для нее выборов, в парламент Грузии в октябре 2020 года, "Лело для Грузии" получила четыре депутатских мандата.В ноябре 2021 года Хазарадзе был лишен мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского кресла в феврале 2022 года из-за обвинительного приговора. Наказание им не было назначено из-за истечения срока давности преступления.В преддверии предстоящих парламентских выборов, в июле, "Лело для Грузии" объединилась с партиями "Для народа" (лидер – Анна Долидзе), "Граждане" (лидер – Алеко Элисашвили) и политическим движением представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Кобахидзе: выборы в Грузии пройдут на фоне внешнего вмешательства, но не со стороны России>>Так как в выборах имеют право участвовать только партии, представители всех этих политических организаций пойдут на выборы единым списком. Для этого партия Хазарадзе была переименована на "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" и под таким названием зарегистрировалась в ЦИК.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну."Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "Республиканская партия" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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