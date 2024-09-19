https://sputnik-georgia.ru/20240919/perepis-naseleniya-nachalas-ranshe-v-vysokogornykh-regionakh-gruzii-289963267.html

Перепись населения началась раньше в высокогорных регионах Грузии

Перепись населения началась раньше в высокогорных регионах Грузии

Sputnik Грузия

Для Грузии это будет третья всеобщая перепись населения с момента обретения независимости 19.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-19T19:10+0400

2024-09-19T19:10+0400

2024-09-19T19:10+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

местия

казбеги

сакстат

перепись населения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23675/70/236757028_0:105:2048:1257_1920x0_80_0_0_3739ae260fe39c5d2cc343cd122cebf3.jpg

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Всеобщая перепись населения в некоторых высокогорных регионах Грузии началась раньше, чем планировалось, в связи с ожидаемым ухудшением погоды, что может помешать сотрудникам службы статистики проводить опрос населения на местах, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Всеобщая перепись населения Грузии и сельскохозяйственная перепись пройдут с 14 ноября по 19 декабря 2024 года. Однако в некоторых высокогорных регионах перепись началась 18 сентября и продолжится до 8 октября. Главным новшеством переписи будет использование современных технологий. В упомянутых районах около 120 интервьюеров "Сакстата" будут опрашивать население с помощью планшетных компьютеров по принципу "от двери к двери". В целом перепись пройдет в два этапа. На первом этапе, 14-23 ноября, данные будут собраны с использованием метода саморегистрации, что подразумевает самостоятельное заполнение жителями опросника на сайте "Сакстата". На втором этапе, с 29 ноября по 19 декабря, данные тех, кто не заполнит опросник самостоятельно, будут собираться с помощью планшетного компьютера интервьюерами "Сакстата" по принципу "от двери к двери". Перепись населения 2024 в Грузии – главные новшества и правила>>Кроме того, в целях оптимального использования затрат и человеческих ресурсов, наряду с переписью населения, будет проводиться сельскохозяйственная перепись. Вместе с социально-демографическими данными информация о сельскохозяйственной деятельности домохозяйств будет собираться с помощью специального вопросника. В частности, будут собираться данные о структуре земель, используемых домохозяйствами, поголовье скота и птицы, а также другая важная информация. Предварительные результаты переписи будут опубликованы в июне 2025 года, а окончательные результаты станут известны в июне 2026 года. Для Грузии это будет третья всеобщая перепись населения с момента обретения независимости. До этого перепись проходила в 2002 и в 2014 годах. По данным на 17 января 2002 года, в Грузии (за исключением Абхазии и Цхинвальского региона) проживали 4 миллиона 371,5 тысячи человек. Численность населения Грузии по состоянию на 5 ноября 2014 года составила 3 729 635 человек. В высокогорных регионах Грузии перепись населения начнется раньше>>Согласно законодательству Грузии, перепись является обязательной для всех граждан Грузии и проживающих на территории страны иностранцев, а также лиц без гражданства. Отказаться от участия в переписи нельзя, при этом все отвечающие на вопросы обязаны предоставить о себе достоверные данные. Единственные, кто может не принимать участие в переписи, – это иностранцы с дипломатической неприкосновенностью или иностранные военные.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

местия

казбеги

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, местия, казбеги, сакстат, перепись населения