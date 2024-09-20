https://sputnik-georgia.ru/20240920/krizis-v-sfere-proizvodstva-ferrosplavov-prodolzhitsya--assotsiatsiya-289986675.html

Кризис в сфере производства ферросплавов продолжится – Ассоциация

Кризис в сфере производства ферросплавов продолжится – Ассоциация

Sputnik Грузия

В 2023 году из Грузии экспортировали ферросплавов на сумму $180,7 млн – это на 60,7% меньше экспортных показателей за 2022 год 20.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-20T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Снижение цен на ферросиликомарганец в мире приведет к очередному кризису в сфере производства ферросплавов в Грузии, заявил председатель Ассоциации ферросплавов Нугзар Кевлишвили в эфире медиаплатформы BMG. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Несмотря на стремительный рост грузинской экономики три года подряд, некоторые ее секторы, занимающие важное место в экспорте, показали тенденцию к снижению в 2023 году. Наибольший спад – в секторе обрабатывающей промышленности, в частности в отношении ферросплавов. В 2023 году из Грузии экспортировали ферросплавов на сумму $180,7 млн – это на 60,7% меньше экспортных показателей за 2022 год. Несмотря на рост экспорта на 91% за восемь месяцев, Кевлишвили отметил, что ситуация в отрасли, как ожидается, ухудшится на фоне снижения цен на ферросиликомарганец в мире. По статистике, в январе-августе 2024 года из Грузии было экспортировано ферросплавов на сумму 219,6 миллиона долларов, что на 91,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Основными экспортными рынками являются США и Турция. Как отметил представитель Ассоциации, летом цена находилась в пределах 1400-1450 долларов, а сейчас она находится в диапазоне 1200-1220 долларов, и ожидается дальнейшее снижение.По его словам, улучшение статистических данных во многом отражает тенденцию последних месяцев, когда мировые цены были относительно высокими, а теперь ситуация в отрасли резко изменилась, и она сталкивается с очередным кризисом. В качестве одной из причин снижения цен Ассоциация называет тот факт, что Индия, у которой была задержка поставок продукции из-за кризиса на Красном море, разобралась со своими логистическими проблемами. "Причина снижения цен на продукцию в том, что наши индийские конкуренты разобрались с логистической цепочкой, возобновили поставки в Европу, где сырье, рабочая сила и электроэнергия невероятно дешевы. Поэтому сейчас мы конкурируем только по качеству", – сказал Кевлишвили. Он также отметил, что в самой Турции ситуация тоже нехорошая, цена на металл упала.В Ассоциации ферросплавов заявили, что ситуация осложняется тем, что предприятиям тяжелой промышленности зимой придется закупать электроэнергию по более высокой цене. Поэтому не исключено, что малым предприятиям снова придется останавливать производственный процесс. По его словам, летом несколько предприятий возобновили работу, а если цены еще упадут, что, на его взгляд, неизбежно, то работавшие предприятия, вероятно, временно остановят свое производство. Кризис в обрабатывающей промышленности На фоне падения спроса на ферросплавы на международном рынке и общего снижения цен, а также в условиях антидемпинговой пошлины, введенной Евразийской экономической комиссией (ЕЭК – постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза), большинство ферросплавных заводов Грузии остановили или сократили производство. Евразийская экономическая комиссия решила ввести антидемпинговую пошлину в отношении ферросиликомарганца из Грузии в конце 2022 года. Причина – наличие демпингового импорта товара, происходящего из Грузии, и материального ущерба данной отрасли экономики ЕАЭС. Решение вступило в силу 25 января 2023 года. Антидемпинговая мера будет действовать в течение пяти лет. Размер пошлины установлен в размере 21,4-24,22% от таможенной стоимости в зависимости от производителя. Внешняя торговля Грузии продолжает расти>>ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. В союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. По данным "Сакстата", в феврале 2023 года ферросплавы уже не поставлялись в Россию, которая была одним из основных рынков сбыта. До введения пошлины, до 25 января прошлого года, на российский рынок было экспортировано ферросплавов на сумму $45,3 млн. Между тем, в феврале прошлого года экспорт ферросплавов составил всего $20,8 млн, что в 3,3 раза меньше, чем в феврале 2022 года, когда из Грузии вывезли продукции на сумму $69,05 млн. Борьба за выживание Как ранее заявлял председателя Ассоциации ферросплавов Нугзар Кевлишвили, в Грузии насчитывается около 20 компаний, производящих ферросплавы, и более половины из них прекратили работу, тогда как остальные сократили производство в 2023 году. Ферросплавы почти полностью экспортируются из Грузии, и только 2-3% продается на местном рынке, потому что в Грузии мало компаний, нуждающихся в этом продукте. Ассоциация ферросплавов ожидали, что грузинские производители попытаются заменить Россию американским и турецким рынками. Ферросплавы, вино и минводы: что в большом количестве уходит на российские прилавки?>>Между тем, крупнейший в стране Зестафонский завод ферросплавов остановил 75% производственных мощностей. С 1 сентября 2023 года остановлена работа 7 крупных печей (всего у завода 8 больших печей и 3 маленьких). Еще в октябре прошлого года гендиректор Georgian Manganese (владеет Зестафонским заводом) Лаша Тутберидзе причиной решения о сокращении производства назвал кризис на мировом рынке ферросплавов. Он отметил, что на тот момент цены на мировом рынке были на $200 ниже себестоимости производства, и перспективы коррекции в ближайшие полгода не просматриваются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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