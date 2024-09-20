https://sputnik-georgia.ru/20240920/novye-figuranty-dela-o-moshennicheskom-koll-tsentre-v-gruzii-otpravleny-pod-arest-289980489.html

Новые фигуранты дела о мошенническом колл-центре в Грузии отправлены под арест

Новые фигуранты дела о мошенническом колл-центре в Грузии отправлены под арест

Sputnik Грузия

Двоих обвиняемых – Элдара Биниашвили и Давид Тодуа, нет в Грузии, и они скрываются от следствия 20.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-20T11:36+0400

2024-09-20T11:36+0400

2024-09-20T12:01+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил под арест на время судебного разбирательства пятерых обвиняемых в присвоении денег граждан стран Евросоюза посредством мошеннического колл-центра ООО "Морган лимитед", двоих из них – заочно, сообщает телеканал "Рустави 2". Жертвами транснационального преступления стали граждане Германии, Словении и Словакии. Мошенники в 2019-2021 годы присвоили 3 170 000 евро. В деле упоминаются экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили и его родные, которым, по данным прокуратуры, один из руководителей "Морган лимитед" перечислил более 1 млн долларов.Борьба с преступными колл-центрами в Грузии началась в 2021 году. Тогда же на то время премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил, что за транснациональным преступлением стоит Кезерашвили, ныне гражданин Израиля. А уже в 2023 году к этому заключению пришло ВВС, которое провело журналистское расследование.Новые фигуранты и детали делаПо данным следствия, ООО "Морган лимитед" основал гражданин Украины. На базе этой компании граждане Грузии и иностранцы сформировали преступную группу, которая функционировала в 2019-2021 годы.На этот раз были задержаны трое представителей ООО "Морган лимитед", которые отвечали за направление безопасности и германско-английское направление.Следствие установило, что все трое граждан Грузии руководили и контролировали преступную деятельность находящихся в их подчинении людей, в том числе распределяли роли и создавали условия для эффективной преступной деятельности.Обобрали европейцев и перечислили деньги Кезерашвили – расследование прокуратуры>>В свою очередь специально отобранные, знающие иностранные языки люди с использованием разных коммуникационных средств связывались с гражданами стран Европы и убеждали якобы выгодно инвестировать.Полученные от пострадавших активы перечислялись на электронные кошельки, контролируемые преступной организацией. Когда жертвы аферы просили вернуть им вложенные деньги или прибыль, представители "Морган лимитед" разрывали все контакты с ними.В целях легализации незаконно полученных доходов члены ОПГ размещали деньги на своих банковских счетах и пускали в оборот, в том числе приобретали движимое и недвижимое имущество.К уголовной ответственности привлечены еще двое граждан Грузии – Элдар Биниашвили и Давид Тодуа. По данным прокуратуры, им неофициально принадлежали доли в преступном колл-центре, и они наряду с другими лицами являлись фактическим владельцами.Биниашвили и Тодуа, как утверждает следствие, непосредственно руководили организованной преступной деятельностью, распределяли функции между другими членами ОПГ и принимали все важные, необходимые для каждодневной работы решения.Грузия ждет от ЕC выдачи ей разыскиваемого Кезерашвили>>Ввиду того, что Биниашвили и Тодуа покинули Грузию, уголовное преследование в их отношении началось заочно. В целях задержания прокуратура намерена объявить их в международный розыск.Всем пятерым фигурантам дела за мошенничество в крупном размере и легализацию незаконных доходов грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.По этому делу к уголовной ответственности привлечены еще шесть человек и одна компания.В частности, четырех человек задержали и предъявили обвинение в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов. Кроме того, заочно предъявлены обвинения двум физическим лицам и одному юридическому.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, германия, словения, давид кезерашвили, ираклий гарибашвили, тбилисский городской суд