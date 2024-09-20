https://sputnik-georgia.ru/20240920/novye-figuranty-dela-o-moshennicheskom-koll-tsentre-v-gruzii-otpravleny-pod-arest-289980489.html
Новые фигуранты дела о мошенническом колл-центре в Грузии отправлены под арест
Новые фигуранты дела о мошенническом колл-центре в Грузии отправлены под арест
Sputnik Грузия
Двоих обвиняемых – Элдара Биниашвили и Давид Тодуа, нет в Грузии, и они скрываются от следствия 20.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-20T11:36+0400
2024-09-20T11:36+0400
2024-09-20T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил под арест на время судебного разбирательства пятерых обвиняемых в присвоении денег граждан стран Евросоюза посредством мошеннического колл-центра ООО "Морган лимитед", двоих из них – заочно, сообщает телеканал "Рустави 2". Жертвами транснационального преступления стали граждане Германии, Словении и Словакии. Мошенники в 2019-2021 годы присвоили 3 170 000 евро. В деле упоминаются экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили и его родные, которым, по данным прокуратуры, один из руководителей "Морган лимитед" перечислил более 1 млн долларов.Борьба с преступными колл-центрами в Грузии началась в 2021 году. Тогда же на то время премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил, что за транснациональным преступлением стоит Кезерашвили, ныне гражданин Израиля. А уже в 2023 году к этому заключению пришло ВВС, которое провело журналистское расследование.Новые фигуранты и детали делаПо данным следствия, ООО "Морган лимитед" основал гражданин Украины. На базе этой компании граждане Грузии и иностранцы сформировали преступную группу, которая функционировала в 2019-2021 годы.На этот раз были задержаны трое представителей ООО "Морган лимитед", которые отвечали за направление безопасности и германско-английское направление.Следствие установило, что все трое граждан Грузии руководили и контролировали преступную деятельность находящихся в их подчинении людей, в том числе распределяли роли и создавали условия для эффективной преступной деятельности.Обобрали европейцев и перечислили деньги Кезерашвили – расследование прокуратуры>>В свою очередь специально отобранные, знающие иностранные языки люди с использованием разных коммуникационных средств связывались с гражданами стран Европы и убеждали якобы выгодно инвестировать.Полученные от пострадавших активы перечислялись на электронные кошельки, контролируемые преступной организацией. Когда жертвы аферы просили вернуть им вложенные деньги или прибыль, представители "Морган лимитед" разрывали все контакты с ними.В целях легализации незаконно полученных доходов члены ОПГ размещали деньги на своих банковских счетах и пускали в оборот, в том числе приобретали движимое и недвижимое имущество.К уголовной ответственности привлечены еще двое граждан Грузии – Элдар Биниашвили и Давид Тодуа. По данным прокуратуры, им неофициально принадлежали доли в преступном колл-центре, и они наряду с другими лицами являлись фактическим владельцами.Биниашвили и Тодуа, как утверждает следствие, непосредственно руководили организованной преступной деятельностью, распределяли функции между другими членами ОПГ и принимали все важные, необходимые для каждодневной работы решения.Грузия ждет от ЕC выдачи ей разыскиваемого Кезерашвили>>Ввиду того, что Биниашвили и Тодуа покинули Грузию, уголовное преследование в их отношении началось заочно. В целях задержания прокуратура намерена объявить их в международный розыск.Всем пятерым фигурантам дела за мошенничество в крупном размере и легализацию незаконных доходов грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.По этому делу к уголовной ответственности привлечены еще шесть человек и одна компания.В частности, четырех человек задержали и предъявили обвинение в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов. Кроме того, заочно предъявлены обвинения двум физическим лицам и одному юридическому.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Новые фигуранты дела о мошенническом колл-центре в Грузии отправлены под арест
11:36 20.09.2024 (обновлено: 12:01 20.09.2024)
Двоих обвиняемых – Элдара Биниашвили и Давид Тодуа, нет в Грузии, и они скрываются от следствия
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил под арест на время судебного разбирательства пятерых обвиняемых в присвоении денег граждан стран Евросоюза посредством мошеннического колл-центра ООО "Морган лимитед", двоих из них – заочно, сообщает телеканал "Рустави 2".
Жертвами транснационального преступления стали граждане Германии, Словении и Словакии. Мошенники в 2019-2021 годы присвоили 3 170 000 евро. В деле упоминаются экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили и его родные, которым, по данным прокуратуры, один из руководителей "Морган лимитед" перечислил более 1 млн долларов.
Борьба с преступными колл-центрами в Грузии началась в 2021 году. Тогда же на то время премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил, что за транснациональным преступлением стоит Кезерашвили, ныне гражданин Израиля. А уже в 2023 году к этому заключению пришло ВВС, которое провело журналистское расследование.
Новые фигуранты и детали дела
По данным следствия, ООО "Морган лимитед" основал гражданин Украины. На базе этой компании граждане Грузии и иностранцы сформировали преступную группу, которая функционировала в 2019-2021 годы.
На этот раз были задержаны трое представителей ООО "Морган лимитед", которые отвечали за направление безопасности и германско-английское направление.
Следствие установило, что все трое граждан Грузии руководили и контролировали преступную деятельность находящихся в их подчинении людей, в том числе распределяли роли и создавали условия для эффективной преступной деятельности.
В свою очередь специально отобранные, знающие иностранные языки люди с использованием разных коммуникационных средств связывались с гражданами стран Европы и убеждали якобы выгодно инвестировать.
Полученные от пострадавших активы перечислялись на электронные кошельки, контролируемые преступной организацией. Когда жертвы аферы просили вернуть им вложенные деньги или прибыль, представители "Морган лимитед" разрывали все контакты с ними.
В целях легализации незаконно полученных доходов члены ОПГ размещали деньги на своих банковских счетах и пускали в оборот, в том числе приобретали движимое и недвижимое имущество.
К уголовной ответственности привлечены еще двое граждан Грузии – Элдар Биниашвили и Давид Тодуа. По данным прокуратуры, им неофициально принадлежали доли в преступном колл-центре, и они наряду с другими лицами являлись фактическим владельцами.
Биниашвили и Тодуа, как утверждает следствие, непосредственно руководили организованной преступной деятельностью, распределяли функции между другими членами ОПГ и принимали все важные, необходимые для каждодневной работы решения.
Ввиду того, что Биниашвили и Тодуа покинули Грузию, уголовное преследование в их отношении началось заочно. В целях задержания прокуратура намерена объявить их в международный розыск.
Всем пятерым фигурантам дела за мошенничество в крупном размере и легализацию незаконных доходов грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.
По этому делу к уголовной ответственности привлечены еще шесть человек и одна компания.
В частности, четырех человек задержали и предъявили обвинение в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов. Кроме того, заочно предъявлены обвинения двум физическим лицам и одному юридическому.