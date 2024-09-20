https://sputnik-georgia.ru/20240920/obnovlennyy-spisok-partiy-na-parlamentskikh-vyborakh-2024-goda-289972497.html
Обновленный список партий на парламентских выборах 2024 года
Обновленный список партий на парламентских выборах 2024 года
Sputnik Грузия
Следующий этап регистрации партий – предоставление партийных списков 20.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-20T09:01+0400
2024-09-20T09:01+0400
2024-09-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Число партий, зарегистрированных для участия в парламентских выборах 26 октября, сократилось до 26 – с регистрации на основании собственного заявления снялась партия Алеко Элисашвили "Граждане", говорится в материалах на сайте ЦИК Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Регистрация партий завершилась 3 сентября. Партия имеет право отказаться от участия в выборах не позднее чем за 16 дней до дня голосования. В предвыборной гонке продолжают участие: №1 "Да Европе" – Георгий Вашадзе №2 "Европейская Грузия – движение за свободу" – Георгий Церетели №3 "Партия единства и развития Грузии" – Камаль Мурадханов №4 "Новое единство – Гварамия, Мелия" – Ника Мелия №5 "Единство – национальное движение" – Тинатин Бокучава №6 "Европейские демократы" – Паата Давитая №8 "Альянс патриотов Грузии" – Давид Тархан-Моурави №9 "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" – Мамука Хазарадзе №10 "Лейбористкая партия Грузии" – Шалва Нателашвили №12 "Наша объединенная Грузия" – Исаки Гиоргадзе №13 "Социал-демократическая партия Грузии" – Автандил Велтаури №14 "Третий путь" – Георгий Туманишвили №15 "За справедливость" – Эка Беселия №16 "Измени Грузию" – Георгий Гагнидзе №17 "Грузия" – Георгий Лилуашвили №19 "Альянс демократов" – Георгий Бучукури №20 "Свободная Грузия" – Каха Кукава №21 "Трибуна" – Давид Чичинадзе №23 "Свободный выбор – новая альтернатива" – Георгий Патаридзе №24 "Партия зеленых" – Георгий Гачечиладзе №25 "Гахария – За Грузию" – Георгий Гахария №26 "Левый альянс" – Константин Гугушвили №27 "Единство грузин" – Гайоз Мамаладзе №36 "Гирчи" – Яго Хвичия №41 "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – Ираклий Гарибашвили №48 "Анна Долидзе для народа" – Анна Долидзе Следующий этап регистрации партий – представление партийных списков. У партий есть время представить списки до 26 сентября. Число кандидатов в депутаты от партии не должно быть менее 30 или более 200, при этом недопустимо, чтобы один и тот же человек был в списках разных партий.После представления партийных списков ЦИК Грузии проверит всю документацию и затем примет решение об окончательной регистрации. Расклад сил перед выборами Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия". ЦИК Грузии разрешила представлять партийные списки в электронном виде>>Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
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новости, грузия, анна долидзе, алеко элисашвили, георгий вашадзе, альянс патриотов грузии, "партия зеленых", парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , цик грузии
новости, грузия, анна долидзе, алеко элисашвили, георгий вашадзе, альянс патриотов грузии, "партия зеленых", парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , цик грузии
Обновленный список партий на парламентских выборах 2024 года
Следующий этап регистрации партий – предоставление партийных списков
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Число партий, зарегистрированных для участия в парламентских выборах 26 октября, сократилось до 26 – с регистрации на основании собственного заявления снялась партия Алеко Элисашвили "Граждане", говорится в материалах на сайте ЦИК Грузии.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Регистрация партий завершилась 3 сентября. Партия имеет право отказаться от участия в выборах не позднее чем за 16 дней до дня голосования.
В предвыборной гонке продолжают участие
:
№1 "Да Европе" – Георгий Вашадзе
№2 "Европейская Грузия – движение за свободу" – Георгий Церетели
№3 "Партия единства и развития Грузии" – Камаль Мурадханов
№4 "Новое единство – Гварамия, Мелия" – Ника Мелия
№5 "Единство – национальное движение" – Тинатин Бокучава
№6 "Европейские демократы" – Паата Давитая
№8 "Альянс патриотов Грузии" – Давид Тархан-Моурави
№9 "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" – Мамука Хазарадзе
№10 "Лейбористкая партия Грузии" – Шалва Нателашвили
№12 "Наша объединенная Грузия" – Исаки Гиоргадзе
№13 "Социал-демократическая партия Грузии" – Автандил Велтаури
№14 "Третий путь" – Георгий Туманишвили
№15 "За справедливость" – Эка Беселия
№16 "Измени Грузию" – Георгий Гагнидзе
№17 "Грузия" – Георгий Лилуашвили
№19 "Альянс демократов" – Георгий Бучукури
№20 "Свободная Грузия" – Каха Кукава
№21 "Трибуна" – Давид Чичинадзе
№23 "Свободный выбор – новая альтернатива" – Георгий Патаридзе
№24 "Партия зеленых" – Георгий Гачечиладзе
№25 "Гахария – За Грузию" – Георгий Гахария
№26 "Левый альянс" – Константин Гугушвили
№27 "Единство грузин" – Гайоз Мамаладзе
№41 "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – Ираклий Гарибашвили
№48 "Анна Долидзе для народа" – Анна Долидзе
Следующий этап регистрации партий – представление партийных списков. У партий есть время представить списки до 26 сентября. Число кандидатов в депутаты от партии не должно быть менее 30 или более 200, при этом недопустимо, чтобы один и тот же человек был в списках разных партий.
После представления партийных списков ЦИК Грузии проверит всю документацию и затем примет решение об окончательной регистрации.
Расклад сил перед выборами
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".
К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия".
Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее".
К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".
Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.
Парламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.