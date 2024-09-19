https://sputnik-georgia.ru/20240919/tsik-gruzii-razreshila-predstavlyat-partiynye-spiski-v-elektronnom-vide-289970479.html
ЦИК Грузии разрешила представлять партийные списки в электронном виде
ЦИК Грузии разрешила представлять партийные списки в электронном виде
Sputnik Грузия
До этого партии могли представлять списки кандидатов в депутаты только в бумажном виде 19.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-19T16:41+0400
2024-09-19T16:41+0400
2024-09-19T16:41+0400
новости
грузия
политика
служба разведки
специальная служба государственной охраны
цик грузии
парламентские выборы
парламентские выборы в грузии 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/10/262120286_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6e65f6e75f9e9bc0fbe071a6cf8341b4.jpg
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия разрешила партиям, участвующим в парламентских выборах, представлять партийные списки в электронном виде. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Всего для участия в выборах в парламент Грузии 26 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 26 партий, которые должны представить партийные списки. По данным ЦИК, изменение в постановление было принято 10 сентября, после чего комиссия предложила партиям воспользоваться электронной платформой для загрузки списков. "Решение о представлении списков таким образом приняли шесть партий", – отмечается в сообщении.Число кандидатов в депутаты от партии не должно быть менее 30 или более 200, при этом недопустимо, чтобы один и тот же человек был в списках разных партий. Партия при составлении партийного списка вправе определить внесенных в него кандидатов в члены парламента Грузии в качестве кандидатов в делегаты от какого-либо округа из 30 округов, напротив фамилии и имени данного кандидата в указанном партийном списке вправе указать номер округа, кандидатом в делегаты от которого он определен. Выборы в Грузии: ЦИК проведет проверку всех электронных средств для голосования>>После представления партийных списков ЦИК Грузии проверит всю документацию и затем примет решение об окончательной регистрации. Кто может стать депутатом Членом парламента Грузии может быть избран гражданин Грузии, имеющий избирательное право, достигший 25-летнего возраста, проживавший в Грузии в течение минимум 10 лет. По условиям, определенным Избирательным кодексом Грузии, не позднее 2-го дня после подачи в избирательную комиссию заявления о регистрации в качестве кандидата в члены парламента Грузии должны уйти в отставку и освободиться от занимаемой должности следующие должностные лица: ЦИК объяснил, как гражданам Грузии голосовать за рубежом>>Также после после подачи заявления о регистрации в качестве кандидата в члены парламента в отставку должны уйти офицеры МВД Грузии, Минобороны, Службы госбезопасности Грузии, Службы разведки Грузии и Специальной службы государственной охраны, судьи, Народный защитник Грузии и его заместитель, советники президента Грузии. Покинуть занимаемую должность также должны члены Высшего совета юстиции Грузии, начальник Бюро публичной службы и его заместители, прокуроры, их заместители, помощники и следователи, а также члены Национальной комиссии по коммуникациям Грузии и Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/10/262120286_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9111247f7fb5cf9310509eacf4fc4db0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, политика, служба разведки, специальная служба государственной охраны, цик грузии, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
новости, грузия, политика, служба разведки, специальная служба государственной охраны, цик грузии, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
ЦИК Грузии разрешила представлять партийные списки в электронном виде
До этого партии могли представлять списки кандидатов в депутаты только в бумажном виде
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия разрешила партиям, участвующим в парламентских выборах, представлять партийные списки в электронном виде.
Всего для участия в выборах в парламент Грузии 26 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 26 партий, которые должны представить партийные списки.
В Центральной избирательной комиссии по данному вопросу прошла встреча с представителями партий, где было принято решение о представлении списков и сопутствующей документации в электронном виде, говорится в сообщении на сайте ЦИК Грузии.
По данным ЦИК, изменение в постановление было принято 10 сентября, после чего комиссия предложила партиям воспользоваться электронной платформой для загрузки списков.
"Решение о представлении списков таким образом приняли шесть партий", – отмечается в сообщении.
До этого партии могли представлять списки кандидатов в депутаты только в бумажном виде.
Число кандидатов в депутаты от партии не должно быть менее 30 или более 200, при этом недопустимо, чтобы один и тот же человек был в списках разных партий.
Партия при составлении партийного списка вправе определить внесенных в него кандидатов в члены парламента Грузии в качестве кандидатов в делегаты от какого-либо округа из 30 округов, напротив фамилии и имени данного кандидата в указанном партийном списке вправе указать номер округа, кандидатом в делегаты от которого он определен.
После представления партийных списков ЦИК Грузии проверит всю документацию и затем примет решение об окончательной регистрации.
Кто может стать депутатом
Членом парламента Грузии может быть избран гражданин Грузии, имеющий избирательное право, достигший 25-летнего возраста, проживавший в Грузии в течение минимум 10 лет.
По условиям, определенным Избирательным кодексом Грузии, не позднее 2-го дня после подачи в избирательную комиссию заявления о регистрации в качестве кандидата в члены парламента Грузии должны уйти в отставку и освободиться от занимаемой должности следующие должностные лица:
Президент Грузии, министры Грузии (кроме премьер-министра), а также министры автономных республик, руководители правительственных и государственных подведомственных учреждений и их заместители, члены Совета Национального банка Грузии, Генеральный аудитор и его заместители, государственные уполномоченные и их заместители, председатели муниципальных собраний (сакребуло) и мэры муниципалитетов.
Также после после подачи заявления о регистрации в качестве кандидата в члены парламента в отставку должны уйти офицеры МВД Грузии, Минобороны, Службы госбезопасности Грузии, Службы разведки Грузии и Специальной службы государственной охраны, судьи, Народный защитник Грузии и его заместитель, советники президента Грузии.
Покинуть занимаемую должность также должны члены Высшего совета юстиции Грузии, начальник Бюро публичной службы и его заместители, прокуроры, их заместители, помощники и следователи, а также члены Национальной комиссии по коммуникациям Грузии и Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии.
Парламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.