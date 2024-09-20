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Посол ЕС в Грузии не исключил отмены безвиза для граждан Грузии

Посол ЕС в Грузии не исключил отмены безвиза для граждан Грузии

Sputnik Грузия

Как считает Павел Герчинский, 26 октября в Грузии будет "праздник демократии" 20.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-20T20:05+0400

2024-09-20T20:05+0400

2024-09-20T20:05+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Временное приостановление действия безвизового режима – один из инструментов, который ЕС может задействовать в случае, если дистанция между Евросоюзом и Грузией увеличится, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, и в СМИ заговорили о возможной приостановке Евросоюзом безвиза. По его словам, вопрос отмены безвизового режима рассматривался странами-членами союза наряду с другими "опциями"."Мы рассмотрели этот вопрос вместе со странами-членами на внутреннем уровне и сказали, что все опции находятся на столе, в том числе временное приостановление либерализации визового режима – исходя из событий", – сказал Герчинский.По его словам, в ЕС следят за развитием событий в Грузии и выражают надежду на то, что избирательная кампания будет мирной, не будет насилия, а выборы будут свободными и справедливыми.Он отметил, что выбор, за кого голосовать, остается за народом Грузии. "Я думаю, что 26 октября будет праздник демократии. У грузинского народа будет возможность выбрать свое будущее и будущее следующих поколений. Грузины должны решить, какую страну они хотят", – сказал Герчинский.При этом он назвал условия признания ЕС результатов выборов. При этом он отметил, что Грузия станет членом ЕС только при выполнении условий. "Но ключевым вопросом является то, что, если Грузия хочет членства в ЕС, для этого у нас есть условия, которые распространяются не только на Грузию, но и на все страны", – сказал Герчинский. Премьер Грузии назвал заявления о возможной отмене безвиза с ЕС попыткой шантажа>>Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявления о возможной отмене Евросоюзом безвизового режима для граждан Грузии, введенного в 2017 году, "попыткой дешевого шантажа". Помимо предоставления статуса, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. Парламентские выборы в Грузии 2024Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, сша, украина, молдова, ираклий кобахидзе, безвизовый режим грузии с ес под угрозой?, безвизовый режим, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024