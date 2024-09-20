https://sputnik-georgia.ru/20240920/prezident-gruzii-pomilovala-zaderzhannogo-na-aktsii-protiv-zakona-ob-inoagentakh-v-tbilisi-289993300.html

Президент Грузии помиловала задержанного на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси

Президент Грузии помиловала задержанного на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси

Sputnik Грузия

Тбилисский городской суд 16 сентября приговорил участника акции к четырем годам тюрьмы 20.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-20T20:43+0400

2024-09-20T20:43+0400

2024-09-20T20:57+0400

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саломе зурабишвили

помилование

закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Президент Грузии помиловала Георгия Шанидзе, приговоренного к четырем годам тюрьмы за повреждение наружной камеры видеонаблюдения во время одной из масштабных акций против закона об "иноагентах" в Тбилиси в начале мая, сообщает телекомпания "Мтавари архи".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ранее в пресс-релизе, опубликованном на сайте администрации президента, сообщалось, что Зурабишвили полностью освободила от отбывания наказания одного человека, чья личность не разглашалась.Тбилисский городской суд в понедельник, 16 сентября, приговорил к четырем годам тюрьмы Георгия Шанидзе, задержанного 9 мая за повреждение видеокамеры во время беспорядков, происходивших у парламента Грузии 1-2 мая. Изначально прокуратура предъявила ему обвинение по статье "Повреждение или уничтожение вещи", а позже еще и по статье "Незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества".Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент Грузии на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства на основании заявления самого осужденного и приговора суда.Резонансный законВласти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Премьер Грузии назвал бесперспективным дело против закона об "иноагентов" в суде>>В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Регистрация "иноагентов" в Грузии – кто решил бойкотировать закон?>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, тбилисский городской суд, саломе зурабишвили , помилование, закон об "иноагентах"