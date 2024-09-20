https://sputnik-georgia.ru/20240920/priostanovka-raboty-shakht-po-dobyche-margantsa-v-gruzii-prinesla-bolshoy-uscherb--kompaniya-289988768.html

Приостановка работы шахт по добыче марганца в Грузии принесла большой ущерб – компания

Приостановка работы шахт по добыче марганца в Грузии принесла большой ущерб – компания

Sputnik Грузия

Шахтеры и часть населения села Шукрути протестуют уже 191-й день, несколько человек голодают уже 19-й день, а пятеро зашили рты 20.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-20T19:12+0400

2024-09-20T19:12+0400

2024-09-20T19:12+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Приостановка работы на шахтах "Шукрути" и "Корохнали" по добыче марганца в Чиатура (регион Имерети) принесла компании, управляющей шахтами, большой ущерб, заявило руководство Chiatura Management Company медиаплатформе BMG. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Работа на шахтах "Шукрути" и "Корохнали" парализована. Шахтеры и часть населения села Шукрути протестуют против деятельности компании Georgian Manganese уже 191-й день. Участники протеста заблокировали подъезды к двум шахтам и требуют от компании выполнения договоренностей, достигнутых в результате протеста 2019-2021 гг., и выплаты компенсаций. Несколько человек голодают уже 19-й день. Пятеро зашили рты. По информации Chiatura Management Company, при таких условиях компания не знает, как долго сможет выплачивать зарплату. "После того как 60% предприятий Чиатура остановлены, у нас нет возможности снабжать продукцией нашего подрядчика – Зестафонский завод ферросплавов, и завод полностью зависит от импортной руды. В этих условиях предприятия Чиатуры не смогут вернуться в прибыльное состояние", – заявили в руководстве компании. МВД Грузии начало расследование в связи с прекращением работы на руднике на западе страны>>При этом управляющая шахтами с июня 2024 года компания – Chiatura Management Company – обнародовала счета-фактуры на суммы, выплаченные организаторам акции, и заявила, что части пострадавших компания компенсировала ущерб, а некоторые ждут своей очереди в соответствии с присвоенной категорией. Недовольство в Шукрути Жители Шукрути уже много лет обвиняют горнодобывающую компанию "Грузинский марганец" в разрушении среды их обитания, нанесении вреда экологии и их здоровью. По словам бастующих, часть домов в селе пришла в негодность в результате деятельности компании, колодцы пересохли, а сады перестали плодоносить. При этом они утверждают, что безуспешно пытаются привлечь внимание центральной власти. Компания Georgian Manganese отрицает обвинения жителей села. По информации Georgian Manganese, она неоднократно пыталась открыть шахты и возобновить рабочий процесс, но протестующие самовольно заблокировали шахты и не допускают к работе компанию. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Работа на двух шахтах по добыче марганца в Грузии парализована>>Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Ранее, 31 июля, прокуратура Грузии предъявила трем протестующим обвинение по статье "Организация групповых действий, нарушающих общественный порядок, или активное участие в них". Преступление предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. В ходе расследования было установлено, что с марта 2024 года фигуранты дела совместно с другими лицами организовали пикетирование подземных шахт "Корохнали" и "Шукрути", принадлежащих ООО "Магароэли". А 21 июля они парализовали вход в вентиляционное помещение. В качестве меры пресечения обвиняемым избрали выплату залога.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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