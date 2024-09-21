https://sputnik-georgia.ru/20240921/kakie-deklaratsii-v-gruzii-zapolnyayut-inoagenty-podrobnosti-290000431.html

Какие декларации в Грузии заполняют "иноагенты"? – подробности

Какие декларации в Грузии заполняют "иноагенты"? – подробности

Sputnik Грузия

Всего заявки на добровольную регистрацию в реестре "иноагентов" подали 476 НПО и СМИ 21.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-21T16:16+0400

2024-09-21T16:16+0400

2024-09-21T16:23+0400

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акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Подавшие заявку для регистрации в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы и финансируемых из-за рубежа, неправительственные организации и СМИ в Грузии должны будут представить декларации об их финансовой деятельности за 2023 год. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Всего заявки на добровольную регистрацию в реестре "иноагентов", которая длилась с 1 августа по 2 сентября, подали 476 НПО и СМИ. Регистрироваться в реестре и заполнять финансовую декларацию НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", обязывает закон "О прозрачности иностранного влияния". Парламент принял его, несмотря на массовые протесты в стране и резкую критику Запада. Согласно информации на сайте "Законодательного вестника Грузии", всем "иноагентам" придется заполнить ряд документов и представить их Министерству юстиции Грузии. Всего таких документов 11. Первый касается общей информации о доходах и включает в себя как вид доходов и их цель, так и указание источника доходов, страны, откуда получен доход, счет, откуда был перечислен доход, и описание дохода. Второй документ касается непосредственно трат – туда входят как траты на заработную плату с указанием всех личных данных работников, так и траты на офис, медицину, питание, услуги, транспорт, представительские расходы, командировки, рекламу, конференции и мероприятия. При этом при заполнении документов о тратах НПО и СМИ должны обязательно указать цели и сроки этих трат в каждом отдельном случае. Остальные документы касаются фактического финансового положения НПО и СМИ, в том числе наличия средств в банке и в кассе, информации о депозитах, кредитах, налогах, имуществе и финансовых обязательствах. При этом о расходах наличных средств НПО должны отчитаться подробно, указав цель расходов и дату. Резонансный закон Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Посольство Дании тратит деньги в грузинской политике? В правящей партии ждут разъяснений>> Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии и приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Пусть даже революции финансируют в Грузии, но открыто – премьер о зарубежных донорах>> Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, израиль, тбилиси, сша, нато, закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах