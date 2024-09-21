https://sputnik-georgia.ru/20240921/kakie-deklaratsii-v-gruzii-zapolnyayut-inoagenty-podrobnosti-290000431.html
Какие декларации в Грузии заполняют "иноагенты"? – подробности
Какие декларации в Грузии заполняют "иноагенты"? – подробности
Sputnik Грузия
Всего заявки на добровольную регистрацию в реестре "иноагентов" подали 476 НПО и СМИ 21.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-21T16:16+0400
2024-09-21T16:16+0400
2024-09-21T16:23+0400
грузия
новости
общество
израиль
тбилиси
сша
нато
закон об "иноагентах"
акция против закона об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251135105_0:112:1600:1012_1920x0_80_0_0_4b30bdebf3ebdc7bf0e8ae46ecaa7494.jpg
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Подавшие заявку для регистрации в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы и финансируемых из-за рубежа, неправительственные организации и СМИ в Грузии должны будут представить декларации об их финансовой деятельности за 2023 год. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Всего заявки на добровольную регистрацию в реестре "иноагентов", которая длилась с 1 августа по 2 сентября, подали 476 НПО и СМИ. Регистрироваться в реестре и заполнять финансовую декларацию НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", обязывает закон "О прозрачности иностранного влияния". Парламент принял его, несмотря на массовые протесты в стране и резкую критику Запада. Согласно информации на сайте "Законодательного вестника Грузии", всем "иноагентам" придется заполнить ряд документов и представить их Министерству юстиции Грузии. Всего таких документов 11. Первый касается общей информации о доходах и включает в себя как вид доходов и их цель, так и указание источника доходов, страны, откуда получен доход, счет, откуда был перечислен доход, и описание дохода. Второй документ касается непосредственно трат – туда входят как траты на заработную плату с указанием всех личных данных работников, так и траты на офис, медицину, питание, услуги, транспорт, представительские расходы, командировки, рекламу, конференции и мероприятия. При этом при заполнении документов о тратах НПО и СМИ должны обязательно указать цели и сроки этих трат в каждом отдельном случае. Остальные документы касаются фактического финансового положения НПО и СМИ, в том числе наличия средств в банке и в кассе, информации о депозитах, кредитах, налогах, имуществе и финансовых обязательствах. При этом о расходах наличных средств НПО должны отчитаться подробно, указав цель расходов и дату. Резонансный закон Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Посольство Дании тратит деньги в грузинской политике? В правящей партии ждут разъяснений>> Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии и приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Пусть даже революции финансируют в Грузии, но открыто – премьер о зарубежных донорах>> Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
израиль
тбилиси
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251135105_0:0:1497:1123_1920x0_80_0_0_2297b3f19260c87a8c1a4bd56603a546.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, израиль, тбилиси, сша, нато, закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах
грузия, новости, общество, израиль, тбилиси, сша, нато, закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах
Какие декларации в Грузии заполняют "иноагенты"? – подробности
16:16 21.09.2024 (обновлено: 16:23 21.09.2024)
Всего заявки на добровольную регистрацию в реестре "иноагентов" подали 476 НПО и СМИ
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Подавшие заявку для регистрации в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы и финансируемых из-за рубежа, неправительственные организации и СМИ в Грузии должны будут представить декларации об их финансовой деятельности за 2023 год.
Всего заявки на добровольную регистрацию в реестре "иноагентов", которая длилась с 1 августа по 2 сентября, подали 476 НПО и СМИ.
Регистрироваться в реестре и заполнять финансовую декларацию НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", обязывает закон "О прозрачности иностранного влияния". Парламент принял его, несмотря на массовые протесты в стране и резкую критику Запада.
Согласно информации на сайте
"Законодательного вестника Грузии", всем "иноагентам" придется заполнить ряд документов и представить их Министерству юстиции Грузии. Всего таких документов 11.
Первый касается общей информации о доходах и включает в себя как вид доходов и их цель, так и указание источника доходов, страны, откуда получен доход, счет, откуда был перечислен доход, и описание дохода.
Второй документ касается непосредственно трат – туда входят как траты на заработную плату с указанием всех личных данных работников, так и траты на офис, медицину, питание, услуги, транспорт, представительские расходы, командировки, рекламу, конференции и мероприятия. При этом при заполнении документов о тратах НПО и СМИ должны обязательно указать цели и сроки этих трат в каждом отдельном случае.
Остальные документы касаются фактического финансового положения НПО и СМИ, в том числе наличия средств в банке и в кассе, информации о депозитах, кредитах, налогах, имуществе и финансовых обязательствах.
При этом о расходах наличных средств НПО должны отчитаться подробно, указав цель расходов и дату.
Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.
Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало.
В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.
В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии и приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.
Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.
Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.