https://sputnik-georgia.ru/20240829/posolstvo-danii-tratit-dengi-v-gruzinskoy-politike-v-pravyaschey-partii-zhdut-razyasneniy-289627482.html

Посольство Дании тратит деньги в грузинской политике? В правящей партии ждут разъяснений

Посольство Дании тратит деньги в грузинской политике? В правящей партии ждут разъяснений

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Посольство Дании либо должно признать, что тратит деньги в грузинской политике посредством неправительственных организаций, либо... 29.08.2024, Sputnik Грузия

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акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Посольство Дании либо должно признать, что тратит деньги в грузинской политике посредством неправительственных организаций, либо доказать противоположное, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. НПО "Восточноевропейский центр многопартийной демократии" (EECMD) при поддержке "Датского института партий и демократии" (DIPD) в разных городах Грузии провел "Фестиваль демократии", значительная часть территории которого была отведена под павильоны оппозиционных партий. В Антикоррупционном бюро заявили, что есть основания предполагать, что мероприятие носит политический характер, направлен на поддержку конкретных политических партий и поручили НПО обеспечить прозрачность финансов. В результате мониторинга Антикоррупционного бюро установлено, что 11 апреля 2024 года "Восточноевропейский центр многопартийной демократии" и Леван Цуцкиридзе основали движение "Площадь Свободы – Грузия", в учредительных документах которого выявляется цель, связанная с политическими процессами. А 1 июля Цуцкиридзе и "Площадь Свободы – Грузия" организовали мероприятие, на котором основатели и члены этой организации объявили цели касательно предстоящих парламентских выборов. Фестиваля авторитаризма в Грузии не будет – премьер>>В соответствии с законом Грузии "О политических объединениях граждан" Антикоррупционное бюро поручило движению "Площадь свободы", "Восточноевропейскому центру многопартийной демократии", их председателю и 24 членам движения обеспечить прозрачность финансов. По мнению Вольского, НПО может проводить какие-то мероприятия, но когда она является политическим субъектом, то обязана разделить эти две темы друг от друга, заявил Вольский. В правящей команде считают, что основной проблемой является иностранное финансирование, которое поступает в грузинскую политику через неправительственные организации. Правящая партии также заявляет, что финансирование совместной кампании оппозиции и НПО из бюджета Дании является грубым нарушением избирательных принципов. Как ранее заявил глава Антикоррупционного агентства, на "Фестиваль демократии" была приглашена только часть партий, и не все партии имели возможность принять в нем участие. При этом в т. н. "фестивале" участвовали только НПО, деятельность которых направлена на поддержку или отказ от поддержки конкретных политических партий, добавил он. Фестиваль демократии или авторитаризма? В "Грузинской мечте" ждут разъяснений от Дании>>Ранее премьер-министр Грузии назвал организованное "Восточноевропейским центром многопартийной демократии" мероприятие фестивалем авторитаризма. По словам Кобахидзе, тот факт, что фестивали авторитаризма в Грузии в разных регионах финансируются из-за рубежа, свидетельствует о том, что кто-то за рубежом хочет вернуть авторитаризм в Грузию. Между тем, ранее один из лидеров партии "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили назвал посольство Дании составной частью "глобальной партии войны". После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Резонансный закон В правящей партии Грузии уже давно утверждают, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Именно желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния". Почти два месяца после инициирования законопроекта в Тбилиси и периодически в регионах проходили акции протеста. Против т. н. закона об "иноагентах" выступили оппозиция, НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Подобный закон противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии, заявил весь Запад. Конституционный суд Грузии приступает к рассмотрению исков против закона об "иноагентах">>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В результате резонансный закон был принят и вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. В ответ на политику грузинских властей США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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