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Мамардашвили признали лучшим игроком матча "Валенсии" против "Жироны"
Мамардашвили признали лучшим игроком матча "Валенсии" против "Жироны"
Sputnik Грузия
Вратарь сборной Грузии включен в число номинантов на получение престижной награды "Трофей Яшина 2024" 22.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Вратарь сборной Грузии по футболу, 23-летний Георгий Мамардашвили был признан лучшим игроком матча "Валенсия" – "Жирона" чемпионата Испании. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Хозяева поля обыграли соперника всухую (2:0) и одержали первую победу в текущем розыгрыше Ла Лиги. Голы на счету Хуанпе (автогол, 56 минута) и Даниэля Гомеса (58 минута). "Валенсия" после шести туров занимает 18 место в турнирной таблице с четырьмя очками. Георгий Мамардашвили в конце августа официально стал игроком одного из ведущих клубов английской Премьер-лиги – "Ливерпуля", тем самым в истории грузинского футбола был заключен самый дорогой трансфер в 35 млн евро (30+5). В поле зрения ведущих клубов Европы Мамардашвили попал после дебютного для сборной Грузии Евро-2024 в Германии. Вратарь грузинской команды записал на свой счет 29 сейвов, был признан лучшим игроком матча против Чехии и попал в символическую сборную континентального первенства по версии ведущих спортивных изданий. Мамардашвили номинирован на вратарский "Золотой мяч">>Георгий Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июле 2021 года. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у тбилисского "Динамо". В сентябре 2022 года испанцы продлили контракт с грузинским футболистом до 30 июня 2027-го. В сборной Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года. Мамардашвили включен в число номинантов на получение престижной награды "Трофей Яшина 2024" благодаря блестящему выступлению на чемпионате Европы в Германии и в составе испанской "Валенсии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Мамардашвили признали лучшим игроком матча "Валенсии" против "Жироны"
16:15 22.09.2024 (обновлено: 16:30 22.09.2024)
Вратарь сборной Грузии включен в число номинантов на получение престижной награды "Трофей Яшина 2024"
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Вратарь сборной Грузии по футболу, 23-летний Георгий Мамардашвили был признан лучшим игроком матча "Валенсия" – "Жирона" чемпионата Испании.
Хозяева поля обыграли соперника всухую (2:0) и одержали первую победу в текущем розыгрыше Ла Лиги. Голы на счету Хуанпе (автогол, 56 минута) и Даниэля Гомеса (58 минута).
Мамардашвили сделал три сейва. Матч против "Жироны" стал первым в текущем сезоне для Мамардашвили, где ему удалось сохранить ворота "Валенсии" нераспечатанными.
"Валенсия" после шести туров занимает 18 место в турнирной таблице с четырьмя очками.
Георгий Мамардашвили в конце августа официально стал игроком одного из ведущих клубов английской Премьер-лиги – "Ливерпуля", тем самым в истории грузинского футбола был заключен самый дорогой трансфер в 35 млн евро (30+5).
В текущем сезоне Мамардашвили останется в своем нынешнем клубе, испанской "Валенсии", на правах аренды и перейдет в "Ливерпуль" со следующего сезона, летом 2025 года.
В поле зрения ведущих клубов Европы Мамардашвили попал после дебютного для сборной Грузии Евро-2024 в Германии. Вратарь грузинской команды записал на свой счет 29 сейвов, был признан лучшим игроком матча против Чехии и попал в символическую сборную континентального первенства по версии ведущих спортивных изданий.
Георгий Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июле 2021 года. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у тбилисского "Динамо". В сентябре 2022 года испанцы продлили контракт с грузинским футболистом до 30 июня 2027-го.
В сборной Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года.
Мамардашвили включен в число номинантов на получение престижной награды "Трофей Яшина 2024" благодаря блестящему выступлению на чемпионате Европы в Германии и в составе испанской "Валенсии".