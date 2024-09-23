https://sputnik-georgia.ru/20240923/npo-prosyat-es-otmenit-bezviz-dlya-gruzii-reaktsiya-deputata-290013817.html
НПО просят ЕС отменить безвиз для Грузии? Реакция депутата
НПО просят ЕС отменить безвиз для Грузии? Реакция депутата
Sputnik Грузия
Ранее посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что безвиз может быть отменен в случае, если дистанция между Евросоюзом и Грузией увеличится 23.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-23T13:05+0400
2024-09-23T13:05+0400
2024-09-23T13:05+0400
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майя битадзе
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
безвизовый режим грузии с ес под угрозой?
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Часть неправительственного сектора проводит вредительскую и предательскую политику, которая направлена на разрушение того успеха, который власти принесли Грузии в виде либерализации визового режима с Евросоюзом, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Майя Битадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>ЕС может рассмотреть вопрос о приостановлении безвизового режима для граждан Грузии на основании требования части грузинских НПО, согласно отчету Института Маккейна. Этот вопрос назван в числе семи действий, которые политики США и ЕС должны предпринять перед парламентскими выборами в Грузии. Как отмечено в документе, несмотря на разногласия, несколько грузинских НПО убедительно доказывали, что это может продемонстрировать избирателям последствия действий правительства "Грузинской мечты". На эту предательскую политику население Грузии ответит 26 октября, на предстоящих парламентских выборах, добавила она. Ранее посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что временное приостановление действия безвизового режима – один из инструментов, который ЕС может задействовать в случае, если дистанция между Евросоюзом и Грузией увеличится. Посол ЕС в Грузии не исключил отмены безвиза для граждан Грузии>>После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, и в СМИ заговорили о возможной приостановке Евросоюзом безвиза. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявления о возможной отмене Евросоюзом безвизового режима для граждан Грузии, введенного в 2017 году, "попыткой дешевого шантажа". Помимо предоставления статуса, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Спикер парламента Грузии назвал условия перезагрузки отношений с США>>В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Премьер Грузии назвал заявления о возможной отмене безвиза с ЕС попыткой шантажа>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, украина, молдова, майя битадзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, безвизовый режим грузии с ес под угрозой?, безвизовый режим
политика, грузия, новости, сша, украина, молдова, майя битадзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, безвизовый режим грузии с ес под угрозой?, безвизовый режим
НПО просят ЕС отменить безвиз для Грузии? Реакция депутата
Ранее посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что безвиз может быть отменен в случае, если дистанция между Евросоюзом и Грузией увеличится
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Часть неправительственного сектора проводит вредительскую и предательскую политику, которая направлена на разрушение того успеха, который власти принесли Грузии в виде либерализации визового режима с Евросоюзом, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Майя Битадзе.
ЕС может рассмотреть вопрос о приостановлении безвизового режима для граждан Грузии на основании требования части грузинских НПО, согласно отчету Института Маккейна. Этот вопрос назван в числе семи действий, которые политики США и ЕС должны предпринять перед парламентскими выборами в Грузии. Как отмечено в документе, несмотря на разногласия, несколько грузинских НПО убедительно доказывали, что это может продемонстрировать избирателям последствия действий правительства "Грузинской мечты".
"Это еще один яркий пример того, какую вредительскую, предательскую политику проводит одна часть неправительственного сектора, главная цель которой – разрушение не только стабильности в этой стране, но и успеха, который "Грузинская мечта" принесла этой стране в виде либерализации визового режима", – заявила Битадзе.
На эту предательскую политику население Грузии ответит 26 октября, на предстоящих парламентских выборах, добавила она.
Ранее посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что временное приостановление действия безвизового режима – один из инструментов, который ЕС может задействовать в случае, если дистанция между Евросоюзом и Грузией увеличится.
После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, и в СМИ заговорили о возможной приостановке Евросоюзом безвиза.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявления о возможной отмене Евросоюзом безвизового режима для граждан Грузии, введенного в 2017 году, "попыткой дешевого шантажа".
Помимо предоставления статуса, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.
Парламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.