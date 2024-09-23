https://sputnik-georgia.ru/20240923/spiker-parlamenta-gruzii-obsudil-predvybornuyu-situatsiyu-v-strane-s-glavoy-missii-obsebdipch-290020865.html
Спикер парламента Грузии обсудил предвыборную ситуацию в стране с главой миссии ОБСЕ/БДИПЧ
Спикер парламента Грузии обсудил предвыборную ситуацию в стране с главой миссии ОБСЕ/БДИПЧ
Sputnik Грузия
Глава миссии проявил интерес к парламентской деятельности в предвыборный период, о чем Папуашвили предоставил ему подробную информацию 23.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-23T20:15+0400
2024-09-23T20:15+0400
2024-09-23T20:15+0400
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шалва папуашвили
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парламентские выборы
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили и глава миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ/БДИПЧ Оуэн Мерфи обсудили на встрече предвыборную ситуацию в стране, говорится в информации на сайте законодательного органа. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) прибыла в Грузию для наблюдения за ходом парламентских выборов 12 сентября. Миссия состоит из 12 международных экспертов. На встрече была отмечена важность внедрения электронных средств на выборах 2024 года, что положительно оценил глава наблюдательной миссии. Также Мерфи ознакомил спикера парламента Грузии с деятельностью миссии по наблюдению за выборами. Папуашвили поблагодарил главу миссии за многолетнюю успешную деятельность в Грузии. Миссия ОБСЕ/БДИПЧ приступила к наблюдению за выборами в Грузии>>Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Правительство Грузии направило приглашения для наблюдения за выборами всем международным авторитетным организациям, в том числе ОБСЕ и ЕС. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, Грузия заинтересована в большом количестве международных наблюдателей на выборах для обеспечения прозрачности процесса. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, обсе, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, обсе, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
Спикер парламента Грузии обсудил предвыборную ситуацию в стране с главой миссии ОБСЕ/БДИПЧ
Глава миссии проявил интерес к парламентской деятельности в предвыборный период, о чем Папуашвили предоставил ему подробную информацию
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили и глава миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ/БДИПЧ Оуэн Мерфи обсудили на встрече предвыборную ситуацию в стране, говорится в информации на сайте законодательного органа.
Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) прибыла в Грузию для наблюдения за ходом парламентских выборов 12 сентября. Миссия состоит из 12 международных экспертов.
Мерфи проявил интерес к парламентской деятельности в предвыборный период, о чем Папуашвили предоставил ему подробную информацию.
На встрече была отмечена важность внедрения электронных средств на выборах 2024 года, что положительно оценил глава наблюдательной миссии.
Также Мерфи ознакомил спикера парламента Грузии с деятельностью миссии по наблюдению за выборами.
Папуашвили поблагодарил главу миссии за многолетнюю успешную деятельность в Грузии.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Правительство Грузии направило приглашения для наблюдения за выборами всем международным авторитетным организациям, в том числе ОБСЕ и ЕС. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, Грузия заинтересована в большом количестве международных наблюдателей на выборах для обеспечения прозрачности процесса.
Парламентские выборы в Грузии
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.