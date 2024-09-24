https://sputnik-georgia.ru/20240924/tri-oppozitsionnykh-telekanala-v-gruzii-oshtrafovali-v-preddverii-vyborov-290028514.html
Три оппозиционных телеканала в Грузии оштрафовали в преддверии выборов
Три оппозиционных телеканала в Грузии оштрафовали в преддверии выборов
Sputnik Грузия
Тбилисский горсуд принял решение оштрафовать "Мтавари архи", "Формулу" и "ТВ Пирвели" на основании протокола, составленного Национальной комиссией по... 24.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-24T12:09+0400
2024-09-24T12:09+0400
2024-09-24T13:07+0400
грузия
политика
новости
тбилисский городской суд
кахи бекаури
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд оштрафовал три оппозиционные телекомпании на 5 тысяч лари каждую из-за отказа размещать предвыборную рекламу правящей партии "Грузинская мечта", так как вопреки их мнению, она не содержит языка ненависти, заявил глава Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури. Телекомпании "Мтавари архи", "Формула" и "ТВ Пирвели" причиной отказа пускать видеоролик "Грузинской мечты" в своем эфире объяснили возможным нарушением законодательства. Якобы размещение указанной рекламы может противоречить запрету на распространение языка ненависти, предусмотренному законом "О вещании" или правилам, предусмотренными законом "О рекламе"."С точки зрения идентификации языка вражды мы руководствуемся определенным стандартом. Этот стандарт является лучшей практикой Европы и особенно практикой Страсбургского суда. По этому стандарту это не считается языком ненависти и не соответствует этому стандарту", – заявил Бекаури.Предвыборная агитации в Грузии: что можно и что нельзя?>>По его словам, на прошлых выборах было наоборот, и те СМИ, которые сегодня говорят о языке ненависти в клипе "Грузинской мечты", сами размещали рекламу, которая по стандарту Страсбургского суда оценивалась как содержащая язык ненависти. Примечательно, что в отличие от "Мтавари" телекомпании "Формула" и "ТВ Пирвели" все-таки показали предвыборную рекламу в своем эфире, но вскоре удалили.Реклама в СМИ В Грузии все тарифы платной предвыборной рекламы по телевидению известны заранее и зависят от вещателей. Тариф на платное время должен быть одинаковым для всех избирательных субъектов. Вещатели обязаны, в случае выделения эфирного времени для предвыборной агитации и политической рекламы, публично объявлять об этом и еженедельно передавать Национальной комиссии по коммуникациям Грузии следующую информацию: При этом платное время, выделяемое теле- или радиокомпанией в течение одного дня, не должно превышать 15% общего объема ее дневного вещания. Ни одному из избирательных субъектов не должно отводиться больше одной трети указанного времени. Предвыборная агитация в Грузии – кому запрещено в ней участвовать?>>При опубликовании политической/предвыборной рекламы в углу кадра должна быть надпись: "Платная политическая реклама" или "Бесплатная политическая реклама", что должно сопровождаться сурдопереводом, обеспечение которого – обязательство избирательного субъекта, предоставившего рекламу. Если кто-либо из избирательных субъектов не воспользовался своей долей эфирного времени, владелец лицензии на вещание вправе равномерно перераспределить это время между остальными избирательными субъектами. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилисский городской суд, кахи бекаури, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, тбилисский городской суд, кахи бекаури, парламентские выборы в грузии 2024
Три оппозиционных телеканала в Грузии оштрафовали в преддверии выборов
12:09 24.09.2024 (обновлено: 13:07 24.09.2024)
Тбилисский горсуд принял решение оштрафовать "Мтавари архи", "Формулу" и "ТВ Пирвели" на основании протокола, составленного Национальной комиссией по коммуникациям
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд оштрафовал три оппозиционные телекомпании на 5 тысяч лари каждую из-за отказа размещать предвыборную рекламу правящей партии "Грузинская мечта", так как вопреки их мнению, она не содержит языка ненависти, заявил глава Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури.
Телекомпании "Мтавари архи", "Формула" и "ТВ Пирвели" причиной отказа пускать видеоролик "Грузинской мечты" в своем эфире объяснили возможным нарушением законодательства. Якобы размещение указанной рекламы может противоречить запрету на распространение языка ненависти, предусмотренному законом "О вещании" или правилам, предусмотренными законом "О рекламе".
"С точки зрения идентификации языка вражды мы руководствуемся определенным стандартом. Этот стандарт является лучшей практикой Европы и особенно практикой Страсбургского суда. По этому стандарту это не считается языком ненависти и не соответствует этому стандарту", – заявил Бекаури.
По его словам, на прошлых выборах было наоборот, и те СМИ, которые сегодня говорят о языке ненависти в клипе "Грузинской мечты", сами размещали рекламу, которая по стандарту Страсбургского суда оценивалась как содержащая язык ненависти.
"Они пускали такие клипы, которые не то что содержали больше языка ненависти, чем этот, но и находились на грани практики Страсбургского суда", – заявил Бекаури.
Примечательно, что в отличие от "Мтавари" телекомпании "Формула" и "ТВ Пирвели" все-таки показали предвыборную рекламу в своем эфире, но вскоре удалили.
В Грузии все тарифы платной предвыборной рекламы по телевидению известны заранее и зависят от вещателей. Тариф на платное время должен быть одинаковым для всех избирательных субъектов.
Вещатели обязаны, в случае выделения эфирного времени для предвыборной агитации и политической рекламы, публично объявлять об этом и еженедельно передавать Национальной комиссии по коммуникациям Грузии следующую информацию:
с какого числа по какое число и с какой периодичностью предоставляется эфирное время,
продолжительность и график выделяемого в течение одного дня эфирного времени,
При этом платное время, выделяемое теле- или радиокомпанией в течение одного дня, не должно превышать 15% общего объема ее дневного вещания. Ни одному из избирательных субъектов не должно отводиться больше одной трети указанного времени.
При опубликовании политической/предвыборной рекламы в углу кадра должна быть надпись: "Платная политическая реклама" или "Бесплатная политическая реклама", что должно сопровождаться сурдопереводом, обеспечение которого – обязательство избирательного субъекта, предоставившего рекламу.
Если кто-либо из избирательных субъектов не воспользовался своей долей эфирного времени, владелец лицензии на вещание вправе равномерно перераспределить это время между остальными избирательными субъектами.
Парламентские выборы в Грузии
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.